Gims : pourquoi le rappeur n'apparaît jamais sans lunettes

GIMS. A l'occasion de l'élection de Miss France 2023, le rappeur Gims présente sa chanson "Demain", en duo avec Carla Bruni.

Elles sont indissociables de l'artiste : depuis ses débuts, Gims ne quitte pas ses lunettes noires. Y compris sur scène et lors de ses prestations télévisuelles. Mais pourquoi ne les enlève-t-il jamais ? Pour des raisons d'image certainement, mais aussi parce que ses solaires "l'aident beaucoup" à dissimuler ses angoisses. Devenues sa marque de fabrique, ses lunettes sont pour lui "une barrière de sécurité, un camouflage", expliquait-il dans 50 Minutes Inside en 2016. Et d'ajouter : "Sans elles je me sentirais très mal. Il me serait impossible d'aborder un concert ou la scène sans."

En décembre 2021, dans l'émission Sept à Huit sur TF1, Gims ajoutait : "Ça fait tellement longtemps que je les aies, j'ai fait tellement de choses avec que ce serait fou de les enlever là, maintenant. J'ai peur. Ça me fait peur de les enlever." Et ces lunettes sont pour le rappeur le moyen de dissimuler son identité, pour plus de tranquillité loin des projecteurs. "On peut me demander de soulever un camion, je vais tout faire pour mais là, enlever mes lunettes comme ça, j'ai peur", concluait Gims dans Sept à Huit.