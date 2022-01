Gims : pourquoi ses propos sur la bonne année font polémique

MAITRE GIMS. Sur Instagram, le rappeur Gims a demandé à ses "frères" musulmans d'arrêter de lui souhaiter une bonne année. Des propos qui font réagir des responsables politiques.

[Mis à jour le 03 janvier 2022 à 10h36] "Qu'on se concentre sur nos trucs à nous." Quelques heures après le début de 2022, déjà une polémique pour Gims. Sur son compte Instagram, dans plusieurs stories postées le samedi 1er janvier, le rappeur s'est agacé de l'habitude qu'ont certains de ses "frères" musulmans de lui souhaiter une bonne année ou de lui adresser leurs voeux en cette période de fêtes de fin d'année. "S'il vous plaît, avec les bonne année, Nouvel An, laissez-moi, vous savez bien que je n'ai jamais répondu à ça, et vous continuez à m'en envoyer jusqu'en janvier, février (...) En plus, les muslims, on a la même conviction, arrêtez avec cela. Ce sont des muslims qui m'envoient ça, la plupart du temps. Les frères, ne faites pas ça", écrit Gims dans cette vidéo postée sur Instagram.

Et de conclure : "Venez, on se concentre sur nos trucs à nous. Restons forts sur nos valeurs." Ces propos, taxés de communautarisme par de nombreux internautes et commentateurs divers, ont suscité une vive polémique qui s'est invitée jusque sur la scène politique. Gims, fervent soutien de la candidate à l'élection présidentielle Valérie Pécresse durant sa campagne pour les élections régionales, a notamment été épinglé par Marlène Schiappa ce lundi matin sur le plateau de RMC. "Moi, je souhaite bonne année à tout le monde, y compris à Maitre Gims. En tant que ministre chargée de la citoyenneté, je lutte contre la radicalisation, le séparatisme, une forme de communautarisme", a expliqué la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté.

Gims pousse un coup de gueule contre les personnes qui lui souhaitent Bonne année .



Il ne veut plus en entendre parler et fait un rappel à tous les musulmans. pic.twitter.com/LL2rr4jX2g — Generasonrap (@generasonrap) January 1, 2022

"J'ai appris récemment dans une émission de télévision que Maitre Gims était financé par la région Ile-de-France et qu'il avait apporté son soutien à Valérie Pécresse. Je demande aujourd'hui à Valérie Pécresse ce qu'elle pense de ces propos", a-t-elle ajouté. Quand Eric Zemmour tacle lui aussi, sur Twitter, la présidente de la Région Île-de-France, Robert Ménard dénonce de son côté "le communautarisme le plus bête, le plus crasse" des propos de Gims. Un autre rappeur français, grand habitué des clashes, a lui aussi réagi à la polémique : Booba. "Gims, grand pitre sans pupitre que tu es !", écrit le Duc sur Twitter, relayant au passage des messages appelant au boycott de l'auteur de J'me tire.