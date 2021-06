Gims : une vidéo (presque surprise) en soutien à Valérie Pécresse

GIMS. Le rappeur Gims, lunettes de soleil sur le nez, a affiché son soutien à la candidate Valérie Pécresse aux élections régionales.

"Fier de collaborer avec Valérie Pécresse". Dans une courte vidéo, le rappeur Gims a affiché son soutien à la candidate aux élections régionales en Île-de-France, dont les deux tours se tiendront les dimanches 20 et 17 juin prochains. Dans un clip d'une trentaine de secondes, relayé sur les réseaux sociaux par Valérie Pécresse, l'artiste promet "énormément de choses à venir, de belles choses en perspectives pour mettre les talents en avant". Et d'ajouter : "merci infiniment, restez branchés, restez connectés. Énormément de choses arrivent : plein de positif, que du bien, que du bien ! Merci infiniment à Valérie Pécresse. Let's go."

Il faut dire que ce n'est pas la première fois que Gims s'affiche aux côtés de la présidente de la région Île-de-France. En 2019 déjà, l'interprète de Bella s'était associé à Valérie Pécresse à l'occasion du "Marathon des talents" (un concours pour jeunes artistes), dont il parraine la nouvelle édition. Un soutien de taille pour la candidate, qui s'affiche en tête des sondages depuis plusieurs semaines.