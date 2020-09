Grégory Lemarchal : trois nouvelles chansons dévoilées, 13 ans après sa mort

GREGORY LEMARCHAL. Les parents de Grégory Lemarchal annoncent la sortie ce vendredi de trois chansons inédites, enregistrées avant sa célébrité.

Un biopic et un album. Treize ans après sa disparition, Grégory Lemarchal reste omniprésent dans le paysage musical français. Le film qui lui est consacré, baptisé Pourquoi je vis, sera diffusé lundi sur TF1. Un biopic pour faire revivre le chanteur, mais aussi pour mettre en lumière la maladie qui l'a terrassé, la mucoviscidose. "On fait tout ça uniquement pour servir la cause. C'est pour continuer à montrer, à travers Grégory, le quotidien de tous ceux qui souffrent de la mucoviscidose. La dure réalité de cette maladie. Donc, quand on a un objectif et quand on sait vraiment pourquoi on le fait, on se blinde, on prend sur soi", confiait Laurence Lemarchal, sa maman, sur RTL.

Aussi, ce vendredi 4 septembre est sorti sur toutes les plateformes d'écoute en streaming un album, lui aussi nommé Pourquoi je vis et qui contient trois chansons interprétées Grégory Lemarchal, enregistrées bien avant la Star Academy dont il a remporté la quatrième saison. "Ce sont des chansons que j'ai enregistrées avec lui dans des studios de chez nous, en Haute-Savoie et que j'avais sous le coude", explique sur RTL son père, Pierre Lemarchal. Et de détailler : "C'est l'époque qui est retracées dans le biopic que les gens vont voir. C'est l'époque où il avait 15, 16 ans et où j'ai découvert qu'il chantait. Il avait cette voix qu'on va entendre sur ces trois titres. C'était pour moi quelque chose, pour nous, d'exceptionnel à l'époque".

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Ces trois chansons sont des reprises de chanteurs aimés par Grégory Lemarchal, à savoir Daniel Balavoine et Le chanteur, Céline Dion et Zora sourit, ou encore Florent Pagny et Si tu veux m'essayer. Les trois dernières chansons de ce disque, à écouter ci-dessous :