Mort de Joey Jordison : le batteur de Slipknot emporté par la maladie ?

SLIPKNOT. Le co-fondateur et batteur de Slipknot, Joey Jordison, est mort lundi 26 juillet 2021, à seulement 46 ans. Il souffrait d'une maladie neurologique.

[Mis à jour le 29 juillet 2021 à 17h28] La planète metal a perdu l'un des meilleurs batteurs de son histoire. Joey Jordison, co-fondateur du groupe Slipknot, est mort à 46 ans lundi 28 juillet 2021, annonce ce mercredi sa famille dans un communiqué relayé par plusieurs médias américains dont le site spécialisé Billboard. "C'est avec le cœur brisé que nous annonçons que Joey Jordison, batteur, musicien et artiste prolifique, s'en est allé paisiblement dans son sommeil le 26 juillet 2021. La mort de Joey nous laisse le cœur vide et nous emplit d'une douleur indescriptible", est-il indiqué dans le document.

Pour l'heure, les causes de la disparition de l'artiste, l'un des trois fondateurs du groupe de metal américain devenu culte depuis les années 90, ne sont pas précisées. C'est son ex compagne qui a fait la macabre découverte au domicile de l'artiste, après avoir été appelée par la famille de ce dernier qui n'avait pas de nouvelles depuis quelques jours, détaille le site américain TMZ. Aucune trace de délit et aucune drogue n'a été retrouvé près du batteur, ajoute la même source au tabloïd.

Toutefois, Joey Jordison avait dû prendre sa retraite et s'éloigner du groupe en 2016, à cause d'une maladie neurologique, une myélite transverse, "causée par une inflammation de la moëlle épinière responsable d'une atteinte motrice, sensitive et sphinctérienne", peut-on lire sur le site du CHU de Lyon. En hommage, le groupe Slipknot a publié un simple carré noir sur les réseaux sociaux, après l'annonce du décès de son ancien batteur.

Atteint de cette maladie neurologique, Joey Jordison devait se battre et pratiquer une thérapie physique intense, comme le rapporte l'AFP. "Vers la fin de ma carrière avec Slipknot, je suis tombé très, très malade. C'est une maladie horrible appelée myélite transverse. J'ai perdu mes jambes, je ne pouvais plus jouer. C'était une forme de sclérose en plaques, ce que je ne souhaite pas à mon pire ennemi", expliquait-il en 2016 sur la scène des Metal Hammer Golden Gods Awards.

Depuis l'annonce de la disparition de Joey Jordison, les hommages sont nombreux. Sur les réseaux sociaux, tous saluent le talent de batteur du musicien, décédé à 46 ans. A commencer par ses trois anciens camarades de Slipknot, le chanteur Corey Taylor, le percussionniste Shawn Crahan et le guitariste Jim Root. Tous trois ont partagé le même carré noir que celui visible sur le compte Twitter de Slipknot, signalant leur deuil. Un autre groupe de metal, The Agonist, remercie le batteur d'avoir "inspiré de nombreux gamins pour suivre leurs rêves." En France aussi, l'émotion est palpable. Parmi des centaines d'anonymes, plusieurs personnalités ont salué la mémoire de Joey Jordison, comme Gunther Love, qui salue un "batteur de ouf" et pleure une "grosse perte pour le milieu", ou le youtubeur Carlito qui évoque "une légende."

Né le 26 avril 1975 à Des Moines, dans l'Iowa aux Etats-Unis, Joey Jordison est mort le 26 juillet 2021. Celui que l'on surnommait le mangeur de cactus est l'un des trois fondateurs du célèbre groupe de metal Slipknot, formation pour laquelle il a été batteur de 1995 à fin 2013. Joey Jordison a également co-écrit plusieurs des tubes du groupe. Pendant plus de dix ans, les neufs compères au visage grimé enchaînent les succès, entrent au top 10 du Billboard 200 avec trois de leurs albums et décrochent un Grammy Award en 2005 pour la meilleure performance de metal.

En 2010, Joey Jordison avait été élu meilleur batteur des 25 dernières années par les lecteurs du magazine Rythm, spécialisé dans la batterie. En 2013, l'artiste aurait été évincé du groupe, affirmant à l'époque sur Facebook qu'il "n'avait pas démissionné" et qu'il était "choqué" de ce départ forcé. Joey Jordison avait alors révélé qu'il souffrait d'un trouble neurologique qui impactait ses capacités à la batterie. Après son départ de Slipknot, le musicien avait joué dans plusieurs groupes, notamment Scar the Martyr jusqu'en 2016, puis Sinsaenum ces dernières années.

Le groupe de metal Slipknot est formé en 1995 par le percussionniste Shawn Crahan, le batteur Joey Jordison et le bassiste Paul Gray les guitaristes Kun Nong et Donnie Steele. A l'origine, neuf membres composent la formation, initialement baptisée Meld : Sid Wilson, Paul Gray, Joey Jordison, Chris Fehn, James Root, Craig Jones, Shawn Crahan, Mick Thomson et Corey Taylor. Après avoir renommé le groupe Slipknot, les neuf compères font leurs débuts sur scène en 1996, avec déjà, leurs masques sur le visage. Fort de son image et de ses titres puissants, le groupe commence à se faire un nom sur la scène metal internationale.

Leur premier album, Mate. Feed. Kill. Repeat., sort en octobre 1996. Le succès est en marche. Suivront d'autres disques : Slipknot (1999), Iowa (2001), Vol.3 : The Subliminal Verses (2004), All Hope Is Gone (2008), 5 : The Gray Chapter (2014) et We Are Not Your Kind (2019). Au total, Slipknot a vendu quelque 30 millions d'albums dans le monde et s'impose comme étant l'un des groupes les plus populaire du metal de l'histoire.