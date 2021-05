Ophelie Winter : pourquoi ses propos sur la drogue ont agacé Laurent Ruquer

OPHELIE WINTER. Après plusieurs années difficiles, Ophélie Winter est revenue dans l'émission "On est en direct", sur France2, face à Laurent Ruquier.

"Je ne pense pas qu'on soit tous drogués sur ce plateau". C'est un Laurent Ruquier passablement agacé qui a fait un "face à face" avec Ophélie Winter dans son émission On est en direct, samedi 29 mai 2021 sur France 2. L'animateur, qui recevait la chanteuse pour la sortie de son livre Résilience, lui a posé tout un tas de question sur sa traversée du désert ces dernières années. "On m'a cru tour à tour riche, heureuse, superficielle, droguée", écrit Ophélie Winter dans sa biographie. Si la chanteuse explique ne plus être SDF ou ruinée, comme on le lisait en 2019 dans la presse, c'est le dernier qualificatif qui a fait débat.

"Droguée, vous l'avez été ?", lui demande Laurent Ruquier. "Oui, comme tout le monde", tranche la chanteuse, face au démenti de l'animateur : "ah non, pas tout le monde, ça je ne peux pas accepter ça, pas comme tout le monde dans ce métier, sauf peut-être ceux qui sortent la nuit". "C'est un passage obligé", renchéri Ophélie Winter. "Je ne pense pas qu'on soit tous drogués sur ce plateau", tranche l'animateur.