DJ Snake en concert : un show "historique" au Parc des Princes

DJ SNAKE. Le Français DJ Snake se produira au Parc des Princes à Paris, pour un concert événement ce samedi 11 juin.

[Mis à jour le 10 juin 2022 à 10h47] Après l'Arc de triomphe ou Paris La Défense Arena, DJ Snake s'attaque au Parc des Princes. L'artiste, le plus écouté au monde, sera en concert dans l'arène du PSG ce samedi 11 juin 2022 pour un concert événement. Fervent supporter du Paris-Saint-Germain, DJ Snake confiait à RTL le mois dernier avoir toujours rêvé de s'y produire. "C'était quelque part au fond de ma tête, mais ça paraissait trop gros pour moi et je suis super content de réaliser ce rêve", confie-t-il.

Sur l'affiche du concert, on découvre un enfant portant un maillot du PSG floqué "William." "C'est moi étant gamin. C'est une manière de boucler la boucle : le fan, le petit banlieusard qui montait sur Paris pour aller à Auteuil pour aller voir le match avec sa famille, ses grands frères, ses cousins... Et là, aujourd'hui, de me retrouver à y faire mon concert, ça va être un grand moment", confie DJ Snake à Yann Barthès dans Quotidien, ajoutant avoir "la boule au ventre" avant son concert au Parc des Princes. "Ça va être historique", résume-t-il.

Sur ses réseaux sociaux, DJ Snake a par ailleurs annoncé que sa première partie serait assurée par le DJ Acraze et le duo Bellecour. L'after party de son concert au Parc des Princes aura quant à elle lieu au Wanderlust, une discothèque parisienne située quai d'Austerlitz. En plus de ce concert, DJ Snake a élaboré une collection de produits dérivés avec le Paris-Saint-Germain et avec son collectif Pardon My French, disponible sur ce site.

En plus de cet immanquable rendez-vous pour les fans, DJ Snake a offert à ceux-ci un clip monumental, tourné en Algérie et baptisé Disco Maghreb. L'artiste a décidé de mettre en images les multiples facettes de ce pays, dont il est originaire. La vidéo, comme souvent, enchaîne les millions de vues sur YouTube : une semaine après sa sortie, elle a été visionné plus de 18 millions de fois.

Il est l'artiste français le plus écouté au monde. Plus de 20 milliards d'écoutes sur les plateformes de streaming dans le monde, 20 millions d'abonnés sur YouTube, près de 8 millions sur Instagram... Tout le monde s'arrache DJ Snake. Michelle Obama et Lady Gaga ont dansé sur ses tubes, il a collaboré avec les plus grands artistes du monde et créé des tubes connus dans le monde entier, comme Let Me Love You, Taki Taki ou Loco Contigo. Alors forcément, la sortie de son prochain album interroge.

Son dernier disque, Carte Blanche, remonte à juillet 2019. "J'ai 49 musiques de prêtes", lançait DJ Snake à Yann Barthès sur le plateau de Quotidien il y a plus d'un an, le mardi 9 mars 2021. "Ça ne veut pas forcément dire que je vais lancer un format album. Je ne sais pas, en plus avec la situation actuelle, on va voir comment ça évolue, mais on n'est pas à l'abri d'un album surprise", ajoute-t-il. DJ Snake promet par ailleurs plusieurs collaborations, secret de son succès à l'international.

William Grigahcine, alias DJ Snake, est né le 13 juin 1986 à Paris, d'un père français et d'une mère algérienne. Le futur artiste grandit à Ermont dans le Val d'Oise, dans un quartier populaire, puis au Plessis-Bouchard. Un "ghetto" comme il le qualifiait dans les colonnes de Forbes en 2015. Le jeune homme commence à se produire dans des clubs parisiens et se fait repérer par Paul Blair, le DJ de Lady Gaga. Pour la star internationale, DJ Snake produit la chanson Government Hooker, paru sur l'album Born This Way, sorti en 2011 et nommé aux Grammy Awards dans la catégorie disque de l'année.

La collaboration entre DJ Snake et Lady Gaga se poursuivra sur l'opus Artpop, sorti en 2013. Le Frenchie travaille avec de grands noms de la musique mondiale : Diplo et Major Lazer, Justin Bieber, Ozuna, Cardi B, Selena Gomez ou The Black Eyed Peas. DJ Snake, qui a sorti deux albums et dont les chiffres de streams sur les plateformes donnent le tournis, a également décroché un MTV Video Music Award en 2014 et un Billboard Music Award en 2015 pour la chanson Turn Down for What, avec Lil Jon ou un NRJ Music Award en France comme DJ de l'année trois années consécutives, 2018, 2019 et 2020.

Dans les quartiers populaires où il vivait adolescent, DJ Snake, élevé par sa mère seule, s'essayait aux tags, préférant dessiner des serpents, ce qui lui vaudra son nom de scène, DJ Snake (Snake signifiant serpent en anglais). "Quand j'ai commencé à faire de la musique comme DJ, tout le monde m'appelait 'Snake' dans ma ville, je me suis dit 'DJ Snake, ok allons-y.' Ce nom est nul, mais c'est trop tard maintenant", confiait-il au magazine américain Forbes en 2015.

C'est l'une des marques de fabrique de DJ Snake : ses lunettes, toujours sur son nez. Une façon pour lui de protéger son anonymat, technique utilisée également par d'autres artistes (sans aller jusqu'aux casques de - feu - Daft Punk), comme Gims. Les images de l'artistes français sans cet accessoire sont rares et remontent à bien des années, au début de sa carrière. Plateaux télé, scène, tapis rouges, réseaux sociaux... Depuis des années, les lunettes de DJ Snake masquent ses yeux au monde.

Invité de la matinale de France Inter le 10 mars 2021, à la question de Léa Salamé "Qu'est-ce que vous cachez derrière ?, le DJ aux "yeux verts" répond : "pas grand chose, j'ai un très beau regard et je ne cache pas de strabisme quelconque, mais c'est une manière pour moi de me protéger (...) je les enlève, je peux aller dans Paris et personne ne me reconnaît."

Le monde s'arrache DJ Snake. Les chiffres de ses albums, de ses singles et collaborations atteignent des milliards sur les plateformes, mais à combien s'élève sa fortune ? Selon le magazine Forbes, qui recense chaque année les plus grandes fortunes de la planète, celle de DJ Snake s'élevait à 11,5 millions de dollars en 2019, faisant de lui le quinzième DJ le mieux payé du monde. Ce qui le place derrière l'autre Français du classement, le DJ David Guetta, dont la fortune atteignait les 18 millions de dollars la même année.