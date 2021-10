Adele : la chanteuse de retour avec un single, avant un album ?

ADELE. La chanteuse Adele vient d'annoncer son retour après des semaines de rumeur avec un single, "Easy On Me", attendu en octobre.

Après des semaines de rumeurs, Adele confirme (enfin) son grand retour. Sur les réseaux sociaux, la chanteuse annonce la sortie, le 15 octobre 2021, d'un nouveau single, qui sera baptisé Easy On Me. Une publication accompagnée d'un extrait musical et vidéo de 21 petites secondes. De quoi agiter sa communauté, déjà en haleine : depuis quelques jours, les fans d'Adele à travers le monde ont repéré plusieurs projection du chiffre "30" sur des écrans géants ou divers monuments comme le Palais de Westminster à Londres, le parvis de Montmartre à Paris ou même l'Empire State Building à New York.

Il n'en fallait pas plus pour que les rumeurs grossissent autour de la sortie prochaine d'un tant attendu nouvel album. Il faut dire qu'Adele a pour habitude de donner comme nom à ses disques, son âge. Après 19, 21 et 25, sorti il y a cinq ans, la chanteuse de pourtant 33 ans pourrait donc dévoiler leur successeur, 30. Encore un peu de patience.