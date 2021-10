Adele : le single "Easy On Me", avant un album ?

ADELE. La chanteuse Adele s'apprête à dévoiler un nouveau single, "Easy On Me", cinq ans après la sortie de son dernier album.

[Mis à jour le 12 octobre 2021 à 17h44] Après des semaines de rumeurs, le retour d'Adele est (enfin) confirmé. La semaine dernière, sur les réseaux sociaux, la chanteuse annonçait la sortie, ce vendredi 15 octobre 2021 à minuit (1 heure du matin heure française), d'un nouveau single, qui sera baptisé Easy On Me. Une publication accompagnée d'un extrait musical et vidéo de 21 petites secondes. De quoi agiter sa communauté, déjà en haleine : quelques jours plus tôt, les fans d'Adele à travers le monde avaient repéré plusieurs projection du chiffre "30" sur des écrans géants ou divers monuments comme le Palais de Westminster à Londres, le parvis de Montmartre à Paris ou même l'Empire State Building à New York.

Il n'en fallait pas plus pour que les rumeurs grossissent autour de la sortie prochaine d'un tant attendu nouvel album. Il faut dire qu'Adele a pour habitude de donner comme nom à ses disques, son âge. Après 19, 21 et 25, sorti il y a cinq ans, la chanteuse de pourtant 33 ans pourrait donc dévoiler leur successeur, 30. Encore un peu de patience.

Easy On Me - October 15 pic.twitter.com/7HRvxAfEqy — Adele (@Adele) October 5, 2021

Grâce à de nombreux indices et l'agitation des fans, peut-on espérer un nouvel album d'Adele d'ici à la fin de l'année 2021 ? Rien n'est moins sûr. Mais la chanteuse de Skyfall est bien de retour, à en croire la mise à jour et le changement de look de son site officiel ou de ses profils sur les réseaux sociaux, aux couleurs similaires aux "30" projetés partout dans le monde dont nous avons parlé plus haut. Pour les fans de la chanteuse, le doute n'est plus permis : le successeur de 25, l'un des albums les plus vendus de l'histoire de l'industrie, est en chemin.

Il y a tout juste six ans sortait l'immense succès commercial de l'année 2015 : 25, qui a confirmé au passage le statut de star mondiale incontournable de son interprète. Avec ce disque, son troisième, Adele battait bon nombre de records de vente dans différents pays, notamment en Angleterre et aux États-Unis. Au total, 20 millions d'exemplaires ont été écoulés dans le monde, en plus d'avoir été couronné d'un Grammy Award de l'album de l'année en 2017. Après 25, la chanteuse avait célébré ce succès lors d'une gigantesque tournée mondiale. Le successeur de 25 fera-t-il mieux ?