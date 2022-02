Clara Luciani : favorite des Victoires de la musique... et gagnante ?

CLARA LUCIANI. Nommée dans quatre catégories aux Victoires de la musique avec son album "Coeur", Clara Luciani a de grandes chances de repartir avec plusieurs trophées.

De nouveaux trophées pour Clara Luciani ? Grande favorite de ces 37ème Victoires de la musique, qui ont lieu ce vendredi 11 février 2022, la chanteuse est nommée, comme Orelsan, dans quatre catégories : Artiste féminine de l'année, Album de l'année pour Cœur, Chanson de l'année avec Respire encore et Création audiovisuelle de l'année pour le clip du morceau Le Reste.

Clara Luciani a déjà décroché deux trophées aux Victoires de la musique : le premier en 2019, comme artiste révélation de l'année, puis en 2020, devenant l'artiste féminine de l'année. Avec quatre nominations cette année, il y a donc fort à parier que Clara Luciani repartira avec plusieurs trophées. Notamment celui de Chanson de l'année : Respire encore, sorti le même jour que l'album Cœur, avait été propulsé comme l'un des tubes de l'été. Il faut dire que ses paroles, en pleine crise Covid, avaient le don de faire rêver.

"Il faut qu'ça bouge, il faut qu'ça tremble, il faut qu'ça transpire encore. Dans le bordel des bars le soir. Débraillés dans le noir. Il faudra réapprendre à boire. Il faudra respirer encore", chante notamment Clara Luciani dans cette chanson, qui n'a pas manqué de faire bouger la foule à chacun de ses concerts. Jusqu'à être sacrée Chanson de l'année aux Victoires de la musique ? Réponse demain.

Après le succès de son premier album, Sainte-Victoire, pour lequel elle avait été couronnée d'une Victoire de la musique en 2019, Clara Luciani confirme son statut d'artiste incontournable de la chanson française avec un second disque, baptisé Cœur et sorti en juin 2021. Composé de onze titres inédits, le disque avait été annoncé par le single Le Reste ou Respire encore. Il compte par ailleurs un duo avec Julien Doré, encore lui, sur la chanson Sad & Slow.

Tout semble sourire à Clara Luciani. En quelques années, la chanteuse née le 10 juillet 1992 à Martigues dans les Bouches-du-Rhônes est devenue l'un des visages incontournables de la relève de la variété française. Les amateurs de rock la découvrent dans le groupe La Femme, avec lequel elle interprète It's Time To Wake Up (2023) ou le titre éponyme La Femme, extraits de l'album Psycho Tropical Berlin. C'est le début d'une grande aventure pour celle qui a, durant sa jeunesse, enchaîné les petits boulots. La jeune artiste à la voix suave si reconnaissable prend ensuite la route en duo avec Hologram, avec Maxime Sokolinski, puis se lance en solo. En avril 2018, le grand public la découvre à travers son tout premier album, baptisé Sainte-Victoire, porté par le single La Grenade.

La presse comme les Français réservent un très bon accueil à cette prometteuse auteure, compositrice et interprète. L'année suivante, en janvier 2019, Clara Luciani décroche la Victoire de la musique de la Révélation scène. Mais la jeune femme ne s'arrête pas là et ajoute, dès le lendemain, quatre titres inédits à son album à succès, dont un duo avec Philippe Katerine sur Qu'est-ce que t'es beau, adapté de la même chanson, à l'origine au féminin, interprétée par Marc Lavoine et Catherine Ringer. Dès lors, la machine s'emballe, les salles de concert se remplissent. Sa première tournée de quelque 200 dates la mènera dans les plus grands festivals français, comme les Solidays ou les Francofolies de La Rochelle. Clara Luciani se produit également trois fois à l'Olympia et son premier opus décroche la certification disque de platine avec plus de 100 000 exemplaires vendus.

Le 22 novembre 2019, Clara Luciani dévoile une nouvelle réédition de Sainte-Victoire, album désormais enrichi de cinq titres inédits supplémentaires. Parmi les nouvelles chansons de Clara Luciani : Ma sœur, mais aussi un improbable duo avec Vladimir Cauchemar sur une reprise de La chanson de Delphine, de Michel Legrand pour le film Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. En 2020, c'est la consécration : Clara Luciani décroche la Victoire de la musique de l'artiste féminine de l'année.