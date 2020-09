"Mort de Népal : "Sundance", un nouveau clip posthume avec Nekfeu"

NEPAL - Deux mois après la mort du jeune rappeur Népal, l'album posthume "Adios Bahamas" a été mis en ligne ce vendredi 10 janvier, comme l'avait annoncé sa famille.

[Mis à jour le 04 septembre 2020 à 17h56] A quelques semaines du triste premier anniversaire de la mort de Népal, "sa famille et ses proches" publient le clip du morceau baptisé Sundance, extrait de l'album posthume Adios Bahamas, sorti en janvier dernier. "Afin de respecter la volonté de l'artiste, et pour que sa vision artistique et sa voix perdurent, sa famille et ses proches avons décidé de sortir tous les projets prévus par Népal lui-même", peut-on lire dans le communiqué de la vidéo, qui ajoute : "En octobre 2019, il avait proposé à Nekfeu de jouer dans le clip de son morceau Sundance. Pour respecter sa mémoire, aller au bout de sa démarche artistique, et lui rendre un dernier hommage, cette vidéo voit enfin le jour."

Ainsi, dans ce clip minimaliste réalisé par Syrine Boulanouar (co-réalisateur des Etoiles Vagabondes), c'est bien Nekfeu qui tient le rôle principal, un employé de station-service, "imaginé par Népal" et qui "serait passé à côté de ses rêves." Un nouveau clip et une façon de rendre hommage à ce jeune rappeur parisien, qui avait été adoubé par des grands du rap français.

En janvier 2020, deux mois après la mort de Népal est sorti son album posthume, baptisé Adios Bahamas. Un disque de douze titres, mis en ligne comme l'avaient promis les proches du rappeur. Le 20 novembre 2019, "sa famille et ses amis" annonçaient sur les réseaux sociaux la mort de l'artiste parisien de 24 ans, survenu le 9 novembre. Népal était l'un des rappeurs les plus prometteurs de sa génération, sa disparition brutale suscitant une vague d'émotion sur les réseaux sociaux. Sur l'album "Adios Bahamas", les fans peuvent ainsi découvrir douze inédits, dont une collaboration avec Nekfeu, Sheldon, Doums et 3010.

Des artistes avec lesquels Népal avait déjà collaboré dès le début de sa carrière, notamment grâce à la 75e Session qu'il avait fondé et le duo 2Fingz qu'il formait avec Doums. Ce que rappelaient ses proches dans leur communiqué, publié le 20 novembre et annonçant la mort du rappeur : "KLM, Grand Master Splinter, Népal, membre de 2Fingz, co-fondateur de la 75e Session, rappeur, producteur compositeur, graphiste, vidéaste, notre inspiration, notre fils, notre frère notre ami nous a quitté le samedi 9 novembre 2019 à Paris. Ni les mots ni ce communiqué ne peuvent exprimer la tristesse que nous ressentons aujourd'hui." Si les causes de la mort de Népal n'ont pas été confirmées, certaines rumeurs affirmaient que l'artiste s'était suicidé.

Après l'annonce brutale de la mort de Népal à seulement 24 ans et la sortie de son album posthume Adios Bahamas, les hommages à cet artiste au visage masqué pleuvent sur les réseaux sociaux. Plusieurs noms du rap français saluent la mémoire de l'artiste, notamment Sneazzy, ou Jeanjass, qui écrivent tous deux "repose en paix mon frère", Georgio XX5 qui "n'a pas les mots", ou Roméo Elvis qui lui souhaite un "bon voyage". "Le paysage du rap français perd aujourd'hui une perle. Artiste polymorphe, c'est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès du rappeur Népal. Une pensée pour ses proches", peut-on enfin lire sur le Twitter de la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique).

Né le 18 novembre 1994 dans le 14ème arrondissement de Paris, le rappeur Népal n'avait que 24 ans quand il est mort, le 9 novembre 2019. S'il avait toujours voulu préserver son anonymat, n'apparaissant que le visage masqué ou maquillé, il était considéré comme l'un des artistes les plus prometteurs de la scène rap française. Il débute sa carrière en 2011, en co-fondant la 75e Session. Avec Doums, l'un des membres du collectif L'Entourage, il forme le duo 2Fingz et dévoile sa première mixtape éponyme cette année-là. Une deuxième sort deux ans plus tard. S'en suit de nombreuses collaborations et se produit sous le pseudonyme KLM. En 2016, Népal participe à l'album à succès "Cyborg" de Nekfeu, sur le titre "Esquimaux". Une collaboration qui participera à sa popularisation dans le paysage musical français. Avant sa disparition, il projetait de dévoiler son tout premier album, baptisé "Adios Bahamas". Selon ses dernières volonté, ce disque sortira bien le 10 janvier 2020, ont annoncé ses proches dans le communiqué qui annonçait la mort de Népal.

Depuis le début de sa carrière en 2011, Népal a tenu à rester anonyme. Pour cela, le jeune rappeur a toujours dissimulé son visage, sous des capuches, derrière des cagoules ou même, parfois, du maquillage. Même dans ses clips, l'artiste n'apparaissait que de dos ou la tête dans l'ombre. Si l'on connaissait son vrai nom, Clément Di Fiore, Népal aura joué de tous les stratagèmes pour que son visage reste un mystère. Une volonté de préserver son anonymat qui s'illustrait également par sa discrétion dans les médias et même, sur les réseaux sociaux où il ne publiait que très peu de photos ou de messages. Seuls les nombreux artistes avec qui il a collaboré, peut-être, avaient réussi à percer le mystère de Népal et découvert son visage.