Billie Eilish : la date de sortie de son album dévoilée, ce que l'on sait

BILLIE EILISH. Après deux singles, la chanteuse Billie Eilish annonce la sortie de son deuxième album, "Happier Than Ever", cet été.

[Mis à jour le 27 avril 2021 à 18h17] Le deuxième album de Billie Eilish a (enfin) une date de sortie. La jeune chanteuse annonce que ce nouveau disque, baptisé Happier Than Ever, sortira le 30 juillet prochain. C'est sur les réseaux sociaux que l'artiste, devenue blonde, a sorti une courte vidéo, teasant cette sortie, puis en révélant la date du 30 juillet.

Billie Eilish avait déjà confirmé son retour avec un deux singles, baptisés Therefore I Am et sorti le jeudi 12 novembre 2020 avec son clip et My future en juillet 2020. Le retour de celle qui a dépassé le milliard de vues pour le clip de bad guy est particulièrement attendue, un an et demi après le succès de When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?.

Quant aux collaborations que l'on peut attendre sur ce disque, il est entendu que le frère de Billie Eilish, Finneas, sera de la partie. A noter également qu'une photo de la chanteuse phénomène avec l'artiste espagnol Rosalia avait déclenché une vague de commentaires impatients sur les réseaux sociaux et annonçait une chanson commune qui pourrait figurer sur cet album. Parmi les autres noms évoqués par la presse américaine, celui du rappeur Tyler, The Creator, Elton John ou encore le leader de Radiohead, Thom Yorke.

Avant Therefore I Am, la chanteuse avait dévoilé vendredi 31 juillet 2020, un premier single baptisé my future, mis en ligne avec son clip animé. La vidéo, postée sur YouTube, enchaîne les millions de vues et en affiche désormais plus de 70 millions. Il faut dire que son public attendait ce retour depuis longtemps. Mis à part la bande-originale du prochain James Bond, No Time to Die, dévoilée en février dernier, Billie Eilish n'avait rien sorti depuis son premier album à succès, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, publié en mars 2019.

A 19 ans, Billie Eilish s'est imposée comme l'artiste incontournable du moment. En mars 2021, la jeune femme a de nouveau créé l'événement en raflant deux nouveaux Grammy Awards. Un exploit minime par rapport à l'édition précédente : nommée dans six catégories aux Grammy Awards 2020, la jeune femme avait décroché cinq trophées, s'imposant sur des poids lourds de l'industrie musicale comme Ariana Grande ou Lana del Rey. Billie Eilish, qui était la plus jeune artiste à être nommée dans les quatre catégories principales de la grand messe américaine de la musique, est devenue, cette nuit, la plus jeune artiste sacrée dans ces mêmes catégories : album de l'année, chanson de l'année, enregistrement de l'année et révélation de l'année.

Un plébiscite pour cette jeune chanteuse, qui vient d'être choisie pour interpréter le générique du prochain film James Bond, "Mourir peut attendre", attendu dans les salles obscures française le 8 avril prochain. Billie Eilish devenait ainsi la plus jeune artiste à avoir été désignée de toute l'histoire des bandes originales de la saga. "C'est dingue de faire partie (de ce film)", s'est enthousiasmée la jeune chanteuse dans un communiqué, ajoutant que c'est pour elle un "grand honneur". Et de renchérir : "Écrire la chanson principale d'un Bond, nous en rêvons depuis toujours. C'est la franchise cinématographique la plus cool de l'histoire. Je suis encore sous le choc."

Un succès de plus pour l'artiste, devenue en 2019 la femme la plus écoutée de la plateforme Spotify avec... plus de 50 millions d'écoutes. Son tube, "Bad guy", s'est hissé à la seconde place des morceaux les plus écoutés de l'année et l'album dont il est extrait, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", est le disque le plus streamé de la plateforme avec quelque... 6 milliards d'écoutes. C'est en 2016 que Billie Eilish se fait connaître, en sortant "Ocean Eyes", un titre écrit avec son frère, également artiste, Finneas O'Connell dans sa chambre. Son style d'ado torturée, en proie au spleen, ses clips sombres et ses textes abordant des thèmes comme la dépression ou la solitude l'ont fait devenir, en seulement quelques mois, une chanteuse incontournable dans le monde entier. Sans filtre, bien loin des stéréotypes des adolescentes superstars et super-sexualisées, Billie Eilish marque par son franc-parler, son engagement (notamment pour la planète) et son style non conventionnel. Et son succès est impressionnant.

Il y a seulement quatre ans, Billie Eilish partait, sans le savoir, à la conquête du monde avec son premier titre, Ocean Eyes, né dans sa chambre en 2015 et sorti l'année suivante. 32 millions de vues sur YouTube plus tard, elle dévoile un deuxième clip, Bellyache. Le succès est encore plus grand : 317 millions de vues. Dès lors, le monde s’empare de ce phénomène, dont le succès fut fulgurant. Née le 18 décembre 2001 à Los Angeles, en Californie, Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, alias Billie Eilish, est issue d'une famille d'acteurs et de musiciens irlandais. Ses parents sont comédiens, scénaristes et musicien, son frère, Finneas O'Connel, né en 1997 est connu pour avoir, entre autres, joué dans la série "Glee" et pour être le chanteur du groupe The Slightlys. C'est également à lui que l'on doit en partie l'album de Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?.

Un tel succès aurait difficilement pu se passer d'une tournée. Après la sortie de When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?, Billie Eilish avait annoncé sa tournée mondiale, qui a rapidement affiché complet aux États-Unis. Après s'être produite dans tous les pays d'Amérique ou presque, la jeune artiste devait venir chanter sur le Vieux continent : aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Belgique, au Royaume-Uni et en France. Billie Eilish devait être de passage à Paris le samedi 18 juillet 2020 à l'occasion du festival Lollapalooza Paris, seule chance pour son public français de pouvoir l'applaudir en live. Mais la pandémie de coronavirus en aura décidé autrement, en faisant annuler également l'édition 2021, où elle devait être présente.

Bad guy est le troisième single dévoilé par Billie Eilish avant la sortie de son premier album When We Fall Asleep, Where Do We Go. Il se place directement en top des ventes sur iTunes et des écoutes sur Spotify. En 2019, ce titre est par ailleurs le deuxième morceau le plus écouté de cette plateforme d'écoute en streaming, dépassant, à la fin de l'année, le milliard de streams. Aussi saluée par la presse que par le public, la chanson bad guy, qui s'écrit en minuscules, évoque un homme détestable, un amant, auquel elle se compare. À sa sortie, le titre a atteint la première place dans les charts en Australie, au Canada, en Estonie, en Finlande, en Grèce, en Islande, en Nouvelle-Zélande, en Norvège et en Russie. C'est aussi cette chanson que Billie Eilish a décidé de partager avec son idole, Justin Bieber, dans une reprise. Dans la nuit de dimanche 26 à lundi 27 janvier, bad guy a été sacré meilleure chanson et meilleur enregistrement de l'année aux Grammy Awards 2020.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'album When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? a eu l'effet d'un séisme sur la planète musique. Classé premier dans le top 200 du célèbre magazine américain Billboard, il a été vendu à quelques 312 000 exemplaires (dont 170 000 en version physique) rien que la semaine de sa sortie, le 29 avril 2019. Un premier opus à succès pour Billie Eilish, qui avait déjà créé l'événement avec les trois premiers singles du disque, Bury a Friend, Wish You Were Gay et bad guy. En tout, l'album When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? compte 14 titres écrits et composés par Billie Eilish et son frère Finneas O'Connel, évoquant plusieurs thèmes de société, notamment la dépression, la fragilité mentale, la solitude, mais aussi l'espoir. Un disque récompensé par le Grammy Awards du meilleur album de l'année. Nul doute que son deuxième opus, attendu en juin 2021, créera lui aussi l'événement.