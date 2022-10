"Julien Clerc : son histoire d'amour douloureuse avec France Gall"

JULIEN CLERC. Le chanteur Julien Clerc a connu trois femmes dans sa vie, dont la chanteuse France Gall, qui fut son premier amour.

Julien Clerc, invité exceptionnel du deuxième prime de la Star Academy, sur TF1, samedi 22 octobre ! Trois candidats ont été sélectionnés pour chanter avec l'artiste populaire : Louis, Paola et Anisha ! L'occasion de revenir sur certains aspects de la vie du chanteur de 75 ans, notamment sur son histoire d'amour avec une autre personnalité culte de la chanson française... France Gall.

Au tout début de sa carrière, en 1969, alors que Julien Clerc performe dans la comédie musicale Hair, il fait la rencontre de France Gall. Le couple se fiance et passe cinq ans ensemble. Mais à cette époque, la chanteuse est dans le creux de la vague et l'idylle ne durera pas. "France était une chanteuse 'en descente' quand nous nous aimions, avant qu'elle ne rencontre Michel Berger", se souvenait Julien Clerc en décembre 2021 dans les colonnes de Point de Vue.

France Gall, après cinq ans de relation, quitte Julien Clerc pour un autre artiste, Michel Berger donc. "Ça a été une séparation très, très dure pour moi. Dans ces moments-là, je peux avoir envie de tout sacrifier", confiait le chanteur dans le documentaire Nos années Julien Clerc, diffusé sur France 3. La rupture est difficile à encaisser pour Julien Clerc, qui vient de perdre son premier amour. Mais cette déception lui inspirera la chanson Souffrir pour toi n'est pas souffrir, qui ne fera pas revenir France Gall.

Biographie courte de Julien Clerc

Avec une carrière de près de cinquante ans, Julien Clerc s'est fait une place parmi les artistes français les plus populaires. Tout débute à la fin des années 1960, qui marquera premier single à succès du chanteur, La Cavalerie, qui sera suivi de tant d'autres, comme Ce n'est rien, La Californie, Ma préférence ou Fais-moi une place. Avec 26 albums studio, une immense carrière et une popularité installée, Julien Clerc n'a pourtant reçu qu'une seule Victoire de la musique, avec Fais-moi une place, sacrée meilleure chanson en 1991.

Paul-Alain Leclerc, qui deviendra plus tard Julien Clerc, naît le 4 octobre 1947 à Paris, dans le dix-neuvième arrondissement. Fils d'un haut fonctionnaire de l'Unesco et de Evelyne Merlot, originaire de Guadeloupe, Julien Clerc se passionne très jeune de musique : il apprend le piano classique et se lance pleinement dans la musique à seulement 18 ans, bien que n'ayant pas grandit dans une famille d'artistes.

Après des études à la Sorbonne, en anglais et de nombreuses rencontres fortuites, le chanteur en herbe compose ses premières chansons et sort son premier 45 tours, La Cavalerie, en 1968. Désormais appelé Julien Clerc, il rencontre son premier succès commercial et se produit pour la première fois à l'Olympia l'année suivante, en première partie de Gilbert Bécaud. En 1969 toujours, Julien Clerc se voit proposer le premier rôle de la comédie musicale Hair, qu'il accepte. Les années 70 sont prolifiques pour l'artiste, qui sort huit albums.

D'album en album, le chanteur s'impose dans le paysage musical français et continue une carrière longue de plus d'un demi-siècle et 26 albums studio. En 2017, Julien Clerc devient coach de The Voice, sur TF1, aux côtés de Jenifer, Soprano et Mika.

Julien Clerc en 5 chansons cultes

Ma préférence : ballade amoureuse par excellence, la chanson sort en 1978, sur le neuvième album de Julien Clerc, Jaloux. Écrit par Jean-Loup Dabadie, le titre est l'un des tubes les plus connus de la discographie du chanteur.

Fais-moi une place : composée et interprétée par Julien Clerc, la chanson Fais-moi une place a été écrite par Françoise Hardy. Paru en 1990 sur l'album du même nom, le titre est également une chanson d'amour. Elle décroche une Victoire de la musique en 1991, la seule de la carrière de Julien Clerc.

Femmes, je vous aime : écrite par Jean-Loup Dabadie, la chanson Femmes, je vous aime, sort en 1982 sur l'album Femmes, Indiscrétion, Blasphème.

Ce n'est rien : composée et interprétée par Julien Clerc, la chanson Ce n'est rien a été écrite par Etienne Roda-Gil, le compère de toujours du chanteur. Elle sort en 1971 sur l'album Niagara.

Mademoiselle : dans le sillage de la sortie de l'album Terrien, en 2021, Julien Clerc dévoile le clip de la chanson Mademoiselle en juin 2022 et y rend un hommage aux professeurs.

Qui est la femme de Julien Clerc ?

Dans sa vie, Julien Clerc a eu trois histoires d'amour : la première avec France Gall, la seconde avec l'actrice Miou-Miou, la troisième avec l'écrivaine Hélène Grémillion. "Très jeune, j'ai eu une fiancée, France Gall. Ensuite, j'ai eu la chance de vivre retiré à la campagne, avec Miou-Miou. Et aujourd'hui, Hélène Grémillon est ma femme. J'ai vécu plusieurs vies, mais toujours avec le même désir de travailler la musique", commentait-il dans les colonnes de Point de Vue en décembre 2021.

Hélène Grémillion est née en 1977, soit trente ans après Julien Clerc. Les deux futurs amants se rencontrent en juin 2004, dans les coulisses de l'émission de Thierry Ardisson, Rive droite/Rive gauche. Le couple se marie en 2012 et ont un fils, Léonard, né en avril 2008. "C'est la première fois que je connais une telle osmose avec une femme, nous sommes fusionnels. C'est la première à s'être mêlée de ma musique, à me donner son avis, elle a souvent raison d'ailleurs et j'en tiens compte (...). A mon âge, connaître ce genre de relation c'est miraculeux !", raconte ainsi le chanteur dans le documentaire de France 3 Nos années Julien Clerc.