Lady Gaga chantera à l'investiture de Biden : quels autres artistes prévus ?

[Mis à jour le 18 janvier 2021 à 15h49] Pour son investiture, Joe Biden sera bien entouré. Mercredi 20 janvier prochain, le nouveau président des Etats-Unis succèdera à Donald Trump à la Maison Blanche. A cette occasion, comme la tradition le veut, l'hymne américain sera repris par un artiste : Lady Gaga. Un exercice qu'elle connaît bien, puisqu'elle avait déjà entonné la chanson The Star-Spangled Banner lors du Super Bowl de 2016. Et la star de la pop ne sera pas seule, puisque Jennifer Lopez chantera elle aussi lors de la cérémonie.

Et le choix de Lady Gaga n'est évidemment pas anodin : l'interprète de Pokerface a été l'un des plus fervents soutiens de la candidature du candidat démocrate face à Donald Trump, durant toute sa campagne. Parallèlement à sa carrière, la chanteuse a toujours été engagée pour de nombreuses causes, notamment celle de la défense de la communauté LGBT, la lutte contre le Sida ou l'accès à l'éducation. Elle s'était déjà affichée aux côtés de Joe Biden en 2016, alors vice-président, dans la lutte contre les agressions sexuelles dans le milieu universitaire.

L'investiture de Joe Biden sera suivie par une soirée spéciale diffusée à la télévision américaine, présentée par le comédien américain Tom Hanks, qui recevra des invités comme Jon Bon Jovi, Justin Timberlake ou Demi Lovato, rapporte l'AFP. L'émission, baptisée Celebrating America a été organisée par le comité d'investiture présidentielle et remplacera les habituelles festivités autour de la cérémonie, remisées cette année pour des raisons sanitaires et de sécurité publique. Il s'agit notamment d'éviter les grands rassemblements autour du Capitole au moment de la cérémonie. Celebrating America sera diffusée mercredi 20 janvier en prime de 20h30 à 22h00 (heure locale) sur ABC, CBS, NBC, CNN et MSNBC et sur la chaîne YouTube du comité d'investiture.