"Lady Gaga : la chanson "Bloody Mary" s'offre une deuxième jeunesse sur Tiktok"

LADY GAGA. Grâce à la série "Mercredi", sur Netflix, puis à une tendance Tiktok, la chanson de Lady Gaga, "Bloody Mary", sortie en 2011, explose de nouveau.

Et la magie de Netflix opéra encore. Après Metallica ou Kate Bush, c'est à Lady Gaga se surfer sur la vague de le carton d'une série sortie sur la plateforme de streaming. Depuis sa sortie, Mercredi, la nouvelle héroïne tirée de La famille Addams de 1991, enchaîne les records, avec 343, 230 millions d'heures de visionnages en moins d'une semaine. Et quand le réseau social Tiktok s'empare du phénomène à tresses brunes, c'est Lady Gaga que le succès éclabousse.

Pourtant, dans la série Netflix, Mercredi, incarnée par Jenna Ortega, danse sur un tout autre son : le titre Goo Goo Muck, de The Cramps, sorti en 1981. Sur Tiktok, des centaines de milliers de jeunes reprennent la chorégraphie de Mercredi (visible ci-dessous). Avec en bande-son, la chanson Bloody Mary de Lady Gaga. En quelques jours, la tendance est devenue planétaire : le hashtag #Wednesdaydance compte désormais plus de 427 millions de vues sur la plateforme. Et la chanson Bloody Mary de devenir, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le titre la plus recherché sur le logiciel de reconnaissance musicale Shazam, comme l'annonce ce dernier sur Twitter.

Mais pourquoi un tel engouement autour de cette danse ? Ce succès s'explique, bien sûr, par la popularité de la série Mercredi (ou Wednesday en VO) sur la plateforme Netflix. Mais aussi par la scène en elle-même, emblématique de la série orchestrée par Tim Burton : l'héroïne, Mercredi Addams, enchaîne les improbables pas de danse sur le parquet d'un bal de promo, vêtue de noir parmi des élèves habillés en blanc. Le tout sur l'entêtant tube de The Cramps. Ou celui de Lady Gaga côté Tiktok.