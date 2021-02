"Lady Gaga : ses chiens volés par un homme armé, la star "bouleversée""

LADY GAGA. La chanteuse Lady Gaga promet une récompense de 500 000 dollars pour qui lui ramènerait sains et saufs ses deux bulldogs français, volés par un homme armé.

La diva est "extrêmement bouleversée". Selon le site américain TMZ, deux des trois chiens de la chanteuse Lady Gaga ont été volés mercredi soir, par un homme armé. Les animaux effectuaient une ballade sur un boulevard d'Hollywood en compagnie d'un "dog sitter" engagé par la star, en déplacement à Rome pour les besoins d'un tournage dirigé par Ridley Scott. Le gardien de ses chiens, des bulldogs français, a été blessé par balles et transporté à l'hôpital. Selon le tabloïd américain, la scène a été filmée par la caméra de surveillance d'une maison du voisinage. On y aperçoit une voiture blanche s'approcher de Ryan Fischer, le "dog sitter" de Lady Gaga. A son bord, deux hommes. L'un d'eux, armé, sort du véhicule et kidnappe deux des trois chiens.

Le gardien des animaux, qui a tenté de s'interposer, a été blessé à la poitrine, rapporte TMZ. Lady Gaga, qui se dit "extrêmement bouleversée", offre une récompense de 500 000 dollars (soit 410 000 euros) à celui qui retrouvera ses deux bulldogs français, baptisés Koji et Gustav. Contactés par l'AFP pour confirmer l'information, les agents de la chanteuse n'ont pas souhaité réagir jeudi matin. Les suspects sont toujours en fuite.