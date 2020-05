Lady Gaga : son album "Chromatica" en écoute, son concert à Paris annulé ?

La chanteuse Lady Gaga est de retour avec un nouvel album sorti ce vendredi 29 mai, quelques mois avant son concert au Stade de France, le 24 juillet prochain, remis en cause avec le coronavirus.

Cela promettait d'être l'un des événements musicaux de l'année : le retour de Lady Gaga en concert à Paris, au Stade de France, le 24 juillet prochain. Mais la pandémie de coronavirus s'en est mêlée et menace la tenue de ce show XXL. Etant donné que les rassemblements de plus de 5 000 personnes en plein air sont interdits jusqu'à septembre, comme l'a rappelé le Premier ministre Edouard Philippe lors de son allocution d'hier, il semble peu probable que le concert soit maintenu. Mais pour l'heure, aucune information officielle n'a été donnée par les organisateurs du The Chromatica Ball, la tournée mondiale de Lady Gaga.

Pour les fans, tout n'est pas désespéré : la chanteuse vient de dévoiler, ce vendredi 29 mai, son sixième et nouvel album, baptisé Chromatica. Une sortie décalée, puisque le disque était à l'origine attendu dans les bacs le 10 avril. Très attendu, cet opus compte 16 morceaux, pop et électrisants. Il faut dire que Lady Gaga avait donné le ton avec les trois premiers singles de Chromatica : Stupid Love, Rain on Me avec Ariana Grande et Sour Candy avec Blackpink, le groupe féminin de K-pop. Au menu également de cet album, Sine From Above, un duo avec Elton John. Lady Gaga renoue avec la pop de ses débuts, ce qui devrait assurément plaire aux Little Monsters.