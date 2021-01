"Lady Gaga : une performance événement à l'investiture, avant une soirée de concerts"

LADY GAGA. Lady Gaga a chanté l'hymne américain, avant une performance de Jennifer Lopez et du chanteur country Garth Brooks lors de l'investiture de Joe Biden, suivie par une soirée de gala présentée par Tom Hanks. Retour en vidéos sur cette journée événement.

Sommaire Où (re)voir le concert ?

Lady Gaga, star engagée

Donald Trump "furieux"

La playlist de l'investiture L'essentiel Joe Biden est désormais le nouveau président des Etats-Unis. Après avoir prêté serment, il a remplacé, mercredi 20 janvier 2021, Donald Trump à la Maison Blanche.

Pour son investiture, comme la tradition le veut, l'hymne américain, The Star-Spangled Banner, a été entonné au Capitole par Lady Gaga.

Jennifer Lopez lui a succédé sur le perron du Capitole, pour entonner un titre engagé, culte aux Etats-Unis, This Land is Your Land.

Après l'investiture, en raison des conditions sanitaires, le grand bal et les festivités traditionnelles ont été remplacés par une soirée présentée par l'acteur Tom Hanks. Plusieurs artistes ont répondu présents, notamment Demi Lovato, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Ant Clemons, Bruce Springsteen, John Legend, Foo Fighters, Tim McGraw et Tyler Hubbard, ou encore Ozuna et DJ Cassidy. Retour sur les concerts de l'investiture Recevoir nos alertes live !

Lady Gaga, la "grande amie" de Joe Biden Joe Biden parle d'elle comme sa "grande amie". Le choix de Lady Gaga n'était évidemment pas anodin : l'interprète de Pokerface a été l'une des personnalités publiques les plus engagées lors de la campagne du candidat démocrate face à Donald Trump. Parallèlement à sa carrière, la chanteuse a toujours été engagée pour de nombreuses causes, notamment celle de la défense de la communauté LGBT, la lutte contre le Sida ou l'accès à l'éducation. Elle s'était déjà affichée aux côtés de Joe Biden en 2016, alors vice-président, dans la lutte contre les agressions sexuelles dans le milieu universitaire. Pourquoi Lady Gaga et Jennifer Lopez ? Selon un journaliste américain, Cody LaGrow, la présence de Lady Gaga et de Jennifer Lopez durant l’investiture de Joe Biden "marque un changement de ton pour l’administration Biden". "Le message de Lady Gaga a toujours porté sur l’inclusion. C’est une militante pour les droits des femmes, pour la communauté LGBTQ+ et pour la santé mentale. (…) La performance de Jennifer Lopez à la mi-temps du Super Bowl avait éveillé les consciences sur la politique d’immigration de l’administration Trump. Sa présence ce mercredi confirme le fait qu’une page présidentielle se tourne", a-t-il expliqué. Le message derrière la performance de Jennifer Lopez Hier, jour de l’investiture de Joe Biden, Jennifer Lopez s’est illustrée en interprétant une chanson du folklore américain, This Land Is Your Land. Ce même morceau avait avant elle également interprété par Bruce Springsteen et Pete Seeger lors de l’investiture de Barack Obama en 2009, et qui apparaît donc comme un clin d’œil de son ancien vice-président, Joe Biden. Le message engagé de Jennifer Lopez Après Lady Gaga, Jennifer Lopez a entonné la chanson This Land is Your Land de Woody Guthrie, un titre emblématique aux Etats-Unis, qui évoque la liberté. C'est d'ailleurs un "Liberté et justice pour tous" rageur, le poing levé, qu'à lancé la chanteuse d'origine portoricaine au Capitole. La performance de Lady Gaga en vidéo Elle a créé l'événement. Avant que Joe Biden ne prête serment, Lady Gaga s'est avancée sur le perron du Capitole, devant les caméras, vêtue d'une longue jupe rouge et d'une énorme broche dorée arborant une colombe, symbole de paix. Accompagnée de l'orchestre de la Marine, la star a entonné l'hymne national américain, une tradition lors d'une investiture. Une grande soirée de musique au Capitole C'est désormais chose faite : Joe Biden est le nouveau président des Etats-Unis. Hier, au Capitole, pour la cérémonie d'investiture du 46ème chef de l'Etat américain, c'est Lady Gaga qui a fait le show en reprenant l'hymne national, suivie d'une performance de Jennifer Lopez, puis du chanteur de country Garth Brooks. Trois prestations lourdes en symboles, qui ont marqué l'événement, qui était suivi d'une soirée télévisée présentée par l'acteur Tom Hanks, en compagnie d'artistes comme Bruce Springsteen, Katy Perry, Justin Timberlake ou Demi Lovato.

L'investiture de Joe Biden a été retransmise en direct dès 17 heures (heure française) en streaming sur YouTube, Facebook, Twitter, Twitch et sur les chaînes d'information en continu françaises. La soirée présentée par Tom Hanks Celebrating America a elle été diffusée mercredi 20 janvier en prime de 20h30 à 22h00 (heure locale) sur ABC, CBS, NBC, CNN et MSNBC et sur la chaîne YouTube du comité d'investiture.

Ce week-end, la chanteuse aux onze Grammy Awards a d'ailleurs décroché ce week-end le Higher Ground Award lors de la cérémonie virtuelle des Beloved Community Awards (organisée par le King Center, qui honore la mémoire de Martin Luther King ndlr.), pour son activisme lors du mouvement Back Lives Matter. L'occasion pour elle de livrer un discours de paix, appelant à la lutte contre le racisme et le suprématisme blanc.

"Je sais que je suis devant vous en tant que Stefani Germanotta, mon prénom, et en tant que Lady Gaga, une femme blanche et célèbre, avec le pouvoir d'une grande tribune (...) À tous ceux de couleur blanche, la vie des personnes noires représente le meilleur de notre nation et en tant que personnes blanches, je crois que nous avons la responsabilité de désapprendre, d'accepter la vérité de l'histoire de notre pays, d'admettre que cette 'suprématie blanche' n'est pas saine. Nous devons changer notre comportement afin de contribuer à un monde où la liberté serait réelle pour tous", a-t-elle déclaré dans une vidéo.

L'investiture de Joe Biden est suivie par une soirée spéciale diffusée à la télévision américaine, présentée par le comédien américain Tom Hanks, avec des invités comme Jon Bon Jovi, Justin Timberlake, Demi Lovato ou encore Bruce Springsteen. L'émission, baptisée Celebrating America a été organisée par le comité d'investiture présidentielle en remplacement des habituelles festivités autour de la cérémonie, remisées cette année pour des raisons sanitaires et de sécurité publique. Il s'agit notamment d'éviter les grands rassemblements autour du Capitole au moment de la cérémonie.

Une soirée de gala qui agace visiblement le président sortant. Selon le journal américain The Washington Post, Donald Trump serait "furieux" face à une telle affiche de stars. Lors de son investiture, en janvier 2017, de nombreux chanteurs comme Elton John ou Moby avaient décliné son invitation. Le 45ème président des Etats-Unis avait dû se satisfaire d'artistes de second plan : les chanteurs de country Toby Keith et Lee Greenwood, les groupes de rock 3 Doors Down ou The Piano Guys, et le DJ RaviDrum ou encore The Frontmen of Country.

A l'image de Barack Obama en 2009, Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris ont dévoilé une playlist spéciale pour l'investiture du nouveau président des Etats-Unis, mercredi 20 janvier 2021. Une sélection de musiques mêlant les genres et les époques : du rock avec Led Zeppelin, du soul avec Marvin Gaye ou Steve Wonder, du hip hop avec Mary J. Blidge et des tubes du moment avec Major Lazer ou Beyoncé. Au total, 46 chansons pour un message de paix et d'apaisement, qui contraste avec les quatre années du mandat de Donald Trump ou l'invasion du Capitole par ses militants.

La playlist de Joe Biden et Kamala Harris, créée avec le PIC, DJ D-Nice et Raedio, label lancé par Issa Rae, est disponible sur toutes les plateformes d'écoute en streaming. Retrouvez les 46 chansons sélectionnées ci-dessous :