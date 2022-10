Serge Lama : "Aimer", un nouvel album et des adieux

SERGE LAMA. Après la parution de son nouvel album, "Aimer", le chanteur Serge Lama annonce la fin de sa carrière.

Pour Serge Lama, la boucle est bouclée. Vendredi 07 octobre, le chanteur a dévoilé son nouvel album, baptisé Aimer. En guise de pochette, sa photo en noir et blanc, sur un fond rouge. Clin d'œil évident à celle de Rouge, son album devenu culte sorti en 1973 et renommé Je suis malade, hommage à sa chanson titre, la plus célèbre de sa discographie. Ce disque comprend douze titres inédits, qui seront les derniers.

Mi-septembre, Serge Lama expliquait sur RTL que cet album serait le dernier. "Il y a un moment où les choses s'arrêtent. Il faut savoir qu'on vieillit. Mon corps me fait beaucoup souffrir. J'ai beaucoup de problèmes inhérents au temps qui passe. Il y a un moment, il faut savoir s'arrêter plutôt que d'être arrêté par les choses. Alors j'ai décidé que c'était fini", confiait le chanteur.

Et pour Serge Lama, à presque 80 ans, pas question de revenir sur cette décision. "J'ai été en tournée et je ne pourrai plus. C'est trop dur. Je ne pourrai plus faire ça. C'est tout un ensemble de choses qui fait que c'est mon dernier album (...) Je me suis jeté dedans, j'ai écrit des chansons, je pense, qui sont assez intéressantes. Comme ça, je n'aurai pas de regrets", confiait le chanteur.

Alors ce dernier album, Aimer, Serge Lama le souhaite effectivement aussi "mythique" que Je suis malade, son album à l'origine baptisé Rouge, sorti en 1973. "C'est un disque qui parle d'amour, Je suis malade est une chanson d'amour et tout le disque ne contient presque que des chansons qui parlent d'amour", promettait le chanteur sur RTL.

Serge Lama, de son vrai nom Serge Chauvrier, est né le 11 février 1943 à Bordeaux. A l'âge de 11 ans, il écrit ses premiers textes. Après avoir quitté l'école, Serge Lama se consacre à la musique. Il se produit au cabaret l'Ecluse à Paris. En 1964, Serge Lama sort son premier super 45 tour. Il représente la France au 16e Concours Eurovision de la chanson. Victime d'un terrible accident de la route, il perd sa fiancé de l'époque, Liliane Benelli. Pour Serge Lama, le succès arrive au début des années 1970, il enchaîne les titres et les concerts. Aujourd'hui malade, Serge Lama se retire de la scène en donnant deux ultimes concerts à Paris, les 08 et 09 décembre prochains.

Serge Chauvier, dit Serge Lama, né le 11 février 1943 à Bordeaux, est le fils unique de Georges Chauvrier, chanteur d'opérette et de Georgette Ponceaud. Il passe une enfance heureuse à Bordeaux, bercé par les chansons de Luis Mariano. En 1950, son père tente sa chance à Paris. A l'âge de 7 ans, Serge Lama passe une partie de son enfance chez sa grand-mère, avant de rejoindre ses parents. Le succès de son père a du mal à décoller et la famille vit dans une chambre d'hôtel de 1951 à 1954.

Dès 1954, Serge Lama écrit ses premiers textes et écoute Georges Brassens, Gilbert Bécaud, Edith Piaf ou encore Maurice Chevalier. Le jeune chanteur rêve de se produire un jour à l'Olympia. Il délaisse l'école pour la troupe de théâtre amateur du lycée. Après avoir quitté l'école sans diplôme, il s'inscrit dans une école de dessin. Serge Lama s'enfuit de chez ses parents. Il vit alors de petits boulots de 1960 à 1963 et continue d'écrire des chansons durant son service militaire en Algérie.

Serge Lama fait ses débuts dans la chanson, en 1964, lorsqu'il rencontre la pianiste, Jackie Bayard, qui lui met en musique ses premiers textes. Le jour de ses 21 ans, il est engagé au cabaret l'Ecluse à Paris. Serge Lama tombe amoureux de la pianiste de Barbara, Liliane Benelli. Il enregistre son premier disque, un super 45 tours, avec les titres A 15 ans, En ce temps-là, Le Bouffon du roi. Le 11 octobre 1964, le chanteur effectue son premier passage à la télévision, dans l'émission Discorama. Il part en tournée et chante en première partie de Marcel Amont.

En 1971, la consécration de Serge Lama arrive. Son 45 tours s'écoule à 60 000 exemplaires, avec le succès de la chanson Superman. La même année, grâce à sa chanson, Un jardin sur la Terre, il représente la France au 16e Concours Eurovision de la chanson au Gaiety Theatre de Dublin, en Irlande. Il se classe 10e sur les 18 pays en compétition. Serge Lama obtient son premier disque d'or pour son album, Je suis malade, sorti en 1973, comprenant les chansons, Les Glycines, La chanteuse a vingt ans et Les P'tites Femmes de Pigalle.

Serge Lama dans sa loge à l'Olympia en 1973 © UNIVERSAL PHOTO/SIPA

Le chanteur participe à un Musicorama à l'Olympia et accède au statut de vedette. En 1974, il obtient un Oscar de la chanson française pour Les P'tites Femmes de Pigalle. Serge Lama se produit à de nombreuses reprises au Palais des Congrès, à Paris. En janvier 1976, il est l'invité d'honneur de l'émission Le Grand Échiquier sur Antenne 2. L'un des plus grands succès de sa carrière, Femmes, femme, femme sort en octobre 1978. A la fin des années 1970, le chanteur donne plus de 250 concerts par an.

En 1999, Serge Lama participe pour la première fois au concert des Enfoirés. En 2001, il sort un nouvel album, Feuille à feuille. Pour ses 60 ans et ses 40 ans de carrière, il se produit à Bercy devant 12 000 spectateurs. En 2012, le chanteur fait une pause, à la suite d'une opération de la hanche. En 2013, il reçoit deux prix, celui de la Grande médaille de la chanson française décernée par l'Académie française et le prix spécial de la Sacem pour l'ensemble de sa carrière.

Serge Lama lors de son concert à Bercy © SIPA

En septembre 1982, Serge Lama commence l'écriture d'une comédie musicale. Mise en scène par Jacques Rosny et composé par Yves Gilbert, elle retrace la vie de l'empereur Napoléon Ier. La première est représentée au Théâtre Marigny le 20 septembre 1984 et se déroule jusqu'en juin 1986. Serge Lama présente sa comédie musicale chez Michel Drucker lors d'une soirée spéciale. Il tourne son spectacle Napoléon en France et au Québec. A Montréal, le million de spectateurs est atteint. En 1987, Serge Lama obtient une Victoire de la musique pour Napoléon.

Au début des années 1990, Serge Lama se lance dans le cinéma et le théâtre. Il joue dans la pièce de théâtre La Facture aux côtés d'Agnès Soral. Serge Lama enchaîne avec une pièce de Sacha Guitry, Toâ. On le voit à la télévision dans la série télévisée Placé en garde à vue, diffusée sur France 3. Il y incarne le rôle du commissaire Paparel, entre 1994 et 1995. Le chanteur joue aussi dans un court métrage de Thierry Poirier, La Courte Echelle, avec Alexandre Brasseur.

A 78 ans, le chanteur Serge Lama s'est remarié. Il a dit "oui" à Luana Santonino, sa manageuse et celle qui partage sa vie depuis près de 18 ans. Le mariage surprise, annoncé dans les pages de Paris Match, a eu lieu le jour de son anniversaire, jour aussi de sa première scène d'artiste. Avant ce remariage, Serge Lama a connu plusieurs femmes. Le 17 juin 1991, il avait épousé Michèle Potier, un mariage qui a duré 20 ans.

Le 12 août 1965, le destin de Serge Lama bascule. Victime d'un grave accident de la route, alors qu'il était passager de Jean-Claude Ghrenassia, frère du chanteur Enrico Macias et régisseur de sa tournée, leur voiture a terminé sa course dans un arbre. Le conducteur de la voiture n'a pas survécu, après avoir été plongé dans le coma. Liliane Benelli, la fiancée de Serge Lama également présent dans le véhicule, est elle aussi décédée. Serge Lama, polytraumatisé, passe une année allongé sur un lit et subit une dizaine d'opérations. Le 7 décembre, Georges Brassens, Marcel Amont, Régine, Pierre Perret, Barbara, Enrico Macias, Jean-Jacques Debout et Sacha Distel organisent une soirée de soutient en sa faveur à l'Olympia. "C'est mon métier qui m'a sauvé", soulignait l'interprète de Je suis malade dans 20h30 le Dimanche, diffusé le 29 mai 2021 sur France 2.

Et d'ajouter : "Curieusement, cet accident m'a porté, comme s'il me soulevait sous les bras et qu'il me disait : 'Vas-y bonhomme'. Ça a été dur. Ce n'est pas agréable de boiter à 22 ans et de se dire : 'Je vais monter sur scène, me montrer devant des gens. Devant un public qui va me juger' et je suis passé outre." En 1984, Serge Lama perd ses parents dans un accident de la route.

C'est un autre drame de la vie de Serge Lama : la mort, en 2016, de sa femme, Michèle Chauvier. Le couple s'était marié en 1991 et a eu un fils, Frédéric, né dix ans plus tôt, en 1981. En octobre 2016, l'épouse du chanteur est victime d'un AVC, qui lui sera fatal. Un drame pour Serge Lama, qui se confiait à l'époque dans Paris Match. "Michèle était tout pour moi. C'était une femme d'exception, tournée vers les autres et cherchant toujours à faire plaisir. Elle était à la fois ma femme, ma mère et ma meilleure amie (...) Elle m'abandonne si brusquement… Je n'arrive pas encore à réaliser sa disparition."

Le couple Serge Lama - Michèle Potier a un enfant, Frédéric, qui naît le 23 septembre 1981. Pendant deux ans, le chanteur préserve son fils des journalistes et ne révèle pas son existence. Aujourd'hui, il est connu du grand public pour sa participation à l'émission Pékin Express en 2010, sur M6.

Serge Lama ne remontera plus sur scène, mais fait son entrée dans les librairies. Le chanteur de 78 ans a publié mercredi 13 octobre 2021 son livre, baptisé Ma vie, mes plus grandes chansons illustrées par mes peintres préférés. L'occasion pour lui d'évoquer différents aspects de sa vie, comme l'annulation de sa tournée d'adieux, sa carrière, mais aussi sa nouvelle femme, Luana, qu'il a épousé au début de l'année.

Elle est selon ses mots "la première femme qu['il] mérite". "Tous les soirs, j'écris à Luana un poème d'amour. Tous les jours, tous les jours depuis des années", confie-t-il à RTL à l'occasion de la sortie de son livre. Et si l'âge et la pandémie de Covid-19 auront eu raison de sa tournée d'adieu, il explique vouloir désormais se consacrer à ses proches. "À mon âge, il est raisonnable de se retirer des affaires, parce que j'ai fait ce que j'avais à faire dans ma vie et j'aimerais un peu profiter de ma famille. Profiter de cet amour jeune que j'ai avec une femme jeune", soulignait-il au micro de RTL au moment de la sortie de son livre.

Reporté d'un an, Serge Lama avait donné un dernier rendez-vous à ses fans, avec deux concerts à Paris, au Palais des congrès les 08 et 09 décembre 2021. "Je tiens tout de même à faire l'ultime effort, afin de venir vous remercier, car, encore une fois, c'est vous qui m'avez élu, même à Paris, c'est vous qui m'avez permis de remplir cette salle mythique qu'est le Palais des Congrès, que j'ai inauguré en janvier 1975. J'y ai chanté en tout plus de huit mois. Parfois je vous reconnaissais dans la salle, amis de province. Je vous dois ma carrière en réalité. Mais là, c'est un adieu, un vrai. La province, ce sera terminé. Si par la suite, mon état physique me permet encore de faire de la scène, il vous faudra venir me voir à Paris. Mais laissons parler le destin… Mais laissons parler le festin !", ajoute l'interprète de "Je suis malade", avant de conclure : "Mes amis, je vous aime, faisons de cette tournée d'adieu une fête !"

Compte tenu du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, la tournée "Adieu chère province" a finalement été annulée. "À mon âge il est raisonnable de se retirer des affaires parce que j'ai fait ce que j'avais à faire dans ma vie et j'aimerais un peu profiter de ma famille", confie-t-il à RTL en octobre 2021 à l'occasion de la sortie de son livre Ma vie, mes plus grandes chansons illustrées par mes peintres préférés.