Serge Lama : un dernier album avant la fin de sa carrière

SERGE LAMA. Sur RTL, le chanteur Serge Lama annonce qu'il s'apprête à prendre sa retraite, après la publication d'un dernier album, "Aimer".

A 79 ans, Serge Lama annonce qu'il prendra bientôt sa retraite. Le chanteur, qui s'apprête à publier un nouvel album, Aimer, vendredi 7 octobre, explique à RTL que ce dernier sera, justement, le dernier. "Il y a un moment où les choses s'arrêtent. Il faut savoir qu'on vieillit. Mon corps me fait beaucoup souffrir. J'ai beaucoup de problèmes inhérents au temps qui passe. Il y a un moment, il faut savoir s'arrêter plutôt que d'être arrêté par les choses. Alors j'ai décidé que c'était fini", explique le chanteur au micro rouge.

Et pour Serge Lama, à presque 80 ans, pas question de revenir sur cette décision. "J'ai été en tournée et je ne pourrai plus. C'est trop dur. Je ne pourrai plus faire ça. C'est tout un ensemble de choses qui fait que c'est mon dernier album (...) Je me suis jeté dedans, j'ai écrit des chansons, je pense, qui sont assez intéressantes. Comme ça, je n'aurai pas de regrets", confie le chanteur.

Alors ce dernier album, Aimer, Serge Lama le souhaite aussi "mythique" que Je suis malade, son album à l'origine baptisé Rouge, sorti en 1973. "C'est un disque qui parle d'amour, Je suis malade est une chanson d'amour et tout le disque ne contient presque que des chansons qui parlent d'amour", promet le chanteur sur RTL.