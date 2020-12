Iggy Pop : écoutez "Dirty Little Virus", sa chanson surprise anti-Covid

IGGY POP. L'icone du rock Iggy Pop a dévoilé une chanson surprise, baptisée "Dirty Little Virus", qui évoque le coronavirus, "l'homme de l'année" selon lui.

Même (et surtout ?) à l'approche des fêtes de fin d'année, la pandémie de coronavirus est sur toutes les lèvres. Y compris sur celles d'Iggy Pop. Le célèbre chanteur a dévoilé par surprise, lundi 21 décembre 2020, un hymne anti-Covid, baptisé Dirty Little Virus (Sale petit virus). Une chanson engagée pour l'Iguane du rock, qui a co-écrit ce titre avec le musicien américain Leron Thomas à la trompette et Ari Tetiel à la guitare et à la basse.

"J'ai voulu écrire des paroles directes, pas quelque chose de trop émouvant ou profond. Plus comme du journalisme : qui, quoi, quand, où ? J'ai laissé le pourquoi parce que ça devient trop complexe, mais j'ai livré mon ressenti. Ça a été le grand truc de ma vie, et de celle de tous je le reconnais, depuis presque un an maintenant. S'il y avait un homme de l'année, ce serait le virus, alors j'ai écrit ces paroles", explique l'icone dans une courte vidéo baptisée "Qui, quoi, quand, où", filmée visiblement dans son jardin de Floride et postée dans la foulée sur YouTube.