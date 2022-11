Lara Fabian : de quelle maladie souffre la chanteuse ?

LARA FABIAN. Invitée de la finale de la Star Academy, Lara Fabian avait déjà fait des confidences sur TF1 à propos de la maladie dont elle souffre depuis des années.

Elle est l'invitée de la grande finale de la Star Academy 2022 : Lara Fabian ! La chanteuse a pu partager des moments privilégiés au château de Dammarie-les-Lys avec les élèves finalistes de la Star Ac', surpris par l'arrivée de la chanteuse, avec qui ils pourront chanter sur le dernier prime de la saison, ce samedi 26 novembre sur TF1.

L'occasion pour nous de nous intéresser à la vie privée de l'artiste et notamment à la maladie contre laquelle elle se bat depuis des années. En 2020, alors que Lara Fabian avait dû annuler une série de concerts en Roumanie, elle expliquait sur sa page Facebook : "Je suis actuellement totalement incapable de monter sur scène et le docteur m'a arrêtée."

Dans les colonnes de Télé Loisirs, Lara Fabian avait expliqué qu'elle était atteinte de la maladie de Ménière, qui cause des vertiges et des bourdonnements dans les oreilles. "Je vais mieux, j'ai subi un Vertige de Ménière. Je ne pouvais pas me tenir debout (...) Lorsque la maladie de Ménière se déclare, on perd l'équilibre et on ne tient pas debout", décrivait Lara Fabian, expliquant ne pas être "une machine". Savoir gérer le stress et la fatigue d'une tournée, la chanteuse pourra également l'enseigner aux élèves de la Star Academy...

Biographie courte de Lara Fabian

C'est à Etterbeek, dans la région de Bruxelles, en Belgique, que naît Lara Crokaert, qui deviendra Lara Fabian, le 9 janvier 1970. Elle est la fille unique de Pierre Crokaert, originaire de Belgique, et de Maria Luisa Serio, Sicilienne. Très jeune, elle commence à s'intéresser à la musique, commence à prendre des cours de chant, de solfège, de piano et de théâtre. Puis, au conservatoire de Bruxelles, à la fin des années 70, elle se dirige vers le chant lyrique et commence à écrire ses propres chansons. De petites salles de concert en concours de chant, Lara Fabian est désignée, en 1988, comme représentante belge à l'Eurovision, à Dublin, avec la chanson "Croire" : elle terminera au pied du podium, en quatrième position. Mais sa carrière est lancée.

Lara Fabian quitte ensuite la Belgique pour le Québec. En 1991, elle sort son premier album, éponyme, puis un second en 1994, baptisé "Carpe Diem", qui connaît un franc succès outre-Atlantique. Elle revient alors en France, chante avec Serge Lama sur "Je suis malade" et prête sa voix à Esméralda dans le dessin-animé Disney "Le bossu de Notre-Dame" en 1996. Cette même année, Lara Fabian devient d'ailleurs officiellement canadienne. Son troisième album, "Pure", sort en France et en Belgique en 1997. Porté notamment par le single "Je t'aime", il s'écoulera à plus de deux millions d'exemplaires.

En 1998, Lara Fabian est sacrée révélation de l'année aux Victoires de la musique, monte sur scène avec Johnny Hallyday au Stade de France et obtient son double de cire au musée Grévin. Sa renommée dépasse les frontières : sa carrière est désormais lancée à l'international. En 2001, elle dévoile son quatrième album, "Nue", sur lequel figure son inoubliable titre avec Maurane, "Tu es mon autre". Nouveau succès pour Lara Fabian, qui décroche la certification double disque de platine en France et disque d'or en Suisse et en Belgique. Les années qui suivent sont marquées par de nouveaux succès, des albums en anglais et plusieurs tournées triomphales.

Qui est le mari de Lara Fabian ?

Après avoir passé sa carrière aux côtés du compositeur Rick Allison, son compagnon de toujours, elle prend ses distances en 2005. Une séparation marquée par la sortie de son cinquième album français, "9". Lara Fabian a par ailleurs eu une relation avec Patrick Fiori et le guitariste Jean-Félix Lalanne. Deux ans plus tard, en 2007, Lara Fabian donne naissance à son premier enfant, une petite-fille nommée Lou, née de sa relation avec Gérard Pullicino. Né en 1958, ce dernier est un réalisateur, producteur et compositeur français originaire d'Italie. Et Lara Fabian de confier à Public, à propos de sa fille : "Je suis sûre qu'elle sera artiste. C'est une petite fille très empathique, elle m'a beaucoup aidée quand j'ai perdu l'ouïe. C'est une petite sage avec une vieille âme à l'intérieur".

En 2012, Lara Fabian et Gérard Pullicino se séparent. "Bonjour à tous... afin de devancer les rumeurs, il me semblait normal de vous avertir que Gérard et moi avons décidé de commun accord de nous séparer après sept années de vie commune et de bonheur", écrivait la chanteuse sur Facebook. Quelque temps plus tard, Lara Fabian rencontre le magicien sicilien Gabriel Di Giorgio, avec qui elle se marie en juin 2013.

Lara Fabian et Maurane

Entre les deux chanteuses, l'amitié se scelle avec l'incontournable et inoubliable duo baptisé Tu es mon autre et sorti en 2001. Avec la mort de Maurane, le 7 mai 2018, si toute la francophonie pleurait l'un de ses plus grands visages, Lara Fabian elle, perdait une amie chère. "On ne se détache pas de quelqu'un qu'on aime. On l'aime dans l'absence, on l'aime autrement (...) On doit être dans le respect absolu. Et même je dirais dans le silence. Aujourd'hui ce que je vis, c'est une sorte d'attachement continu et qui en pointillés m'apparaît quand je pense à elle. Souvent ça m'arrive de l'imaginer, de la voir dans ma tête. C'est comme ça que je ne la perds pas, en continuant de produire ce lien. Mais c'est difficile, difficile de se dire que je ne l'entendrai plus jamais chanter", confiait-elle au site Purecharts en mars 2019.

Lara Fabian et la mort de sa mère

La mère de Lara Fabian, décédée en mars 2019, était atteinte de la démence à corps de Lewy, une pathologie complexe qui affecte le cerveau comme pourrait le faire la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. "C'est très difficile. Ça force à profiter de la vie quand elle est là. Cette maladie est un grand enseignement pour moi… ", confiait l'artiste dans les colonnes de Télé Star. "Nous avons tous des petits cailloux dans notre chaussure. J'ai une maman très malade. Elle souffre d'une maladie neurodégénérative. Dans ces moments douloureux, j'ai appris à ne pas bricoler mes douleurs, parce que ça ne sert à rien. Je vais de l'avant. Mais je dois avouer que c'est l'unique partie de ma vie où le mot 'combat' s'applique. Dès que je vois poindre un problème de santé, je le regarde droit dans les yeux et lui dis : 'Non, dehors !'", ajoutait Lara Fabian à Paris Match.