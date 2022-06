Louane : la chanteuse droguée au GHB à Paris ? Ce que l'on sait

LOUANE. La chanteuse Louane a porté plainte après avoir été prise de "symptômes étranges". Des analyses sont en cours et une enquête a été ouverte.

[Mis à jour le 14 juin 2022 à 13h35] La chanteuse Louane a-t-elle été victime de la drogue du violeur ? Selon les informations du Parisien, elle se serait présentée lundi 13 juin au commissariat de police du VIIIe arrondissement de Paris, pour porter plainte. Une enquête de police a été ouverte. Dans la soirée, Louane était allée boire un verre dans le quartier de Montmartre, avec la nourrice de sa fille. Après avoir bu un verre, le seul selon les dires de la chanteuse, elle "a commencé à ressentir des 'symptômes étranges'", selon une source policière interrogée par le journal, à savoir des "vertiges, nausées, vomissement" et elle "titubait."

Après ces symptômes, Louane aurait appelé un médecin en rentrant chez elle, non loin du bar. "Ce dernier a immédiatement pensé à une intoxication au GHB et a conseillé à Louane de se présenter à un commissariat afin d'avoir une réquisition pour une prise de sang et ainsi de déterminer l'intoxication", explique Le Parisien. Des analyses de sang sont en cours.

Louane de retour sur le petit écran. Les téléspectateurs retrouvent la chanteuse dans la mini-série Visions, diffusée sur TF1 à partir du lundi 16 mai 2022 et dans laquelle elle joue le rôle d'une jeune psychologue prénommée Sarah, en couple avec un policier qui enquête sur la disparition d'une petite fille. Un nouveau challenge pour Louane et l'occasion pour nous de s'intéresser à sa vie privée, marquée récemment par l'arrivée d'une petite fille, Esmée, née de son union avec Florian Rossi, avec qui la chanteuse a monté, en novembre dernier, les marches des NRJ Music Awards, devant une foule de photographes.

Florian Rossi, est né le 14 juillet 1990, rapporte Télé-Loisirs. Musicien, il joue de la guitare ou du piano, en témoignent ses photos sur Instagram. Il a participé à la tournée de Stromae, le Racine Carrée tour, en 2014, avant de travailler avec de nombreux artistes comme Kendji Girac, Aya Nakamura ou Soprano. Des mois avant l'officialisation de leur couple, les rumeurs concernant sa relation avec Louane avaient pris de l'ampleurs, plusieurs fans affirmant qu'il était bien le compagnon caché de la chanteuse. Jusqu'au lundi 8 juin 2021. Un sacré virage pour l'artiste, qui était silencieuse depuis plusieurs années.

La chanteuse est donc à l'affiche de la mini-série de TF1, Visions, qui débutait ce lundi 16 mai sur TF1. Un programme de six épisodes, dans lesquels Louane joue donc Sarah, une jeune psychologue en couple avec un policier qui enquête sur la disparition d'une petite fille. Comme psychologue, le personnage de Louane accompagne également un petit garçon aux pouvoirs surnaturels : il voit des morts. C'est cette proximité avec un enfant qui a séduit la chanteuse dans le scénario de Visions. "C'est la première fois que j'ai un rôle aussi adulte. C'était ultra-intéressant d'avoir ce parallèle avec un enfant. J'adore les gamins", confie-t-elle à ce propos au Parisien. "La douceur avec les enfants" est d'ailleurs son seul point commun avec son personnage, ajoute-t-elle à la même source.

Après des mois (des années ?) de silence, Louane faisait en juin 2020 son retour sur les réseaux sociaux pour annoncer une grande nouvelle. "Ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vue sur les réseaux et vous m'avez beaucoup manqué", commençait Louane dans une vidéo postée sur son compte Instagram officiel, sur lequel elle communiquait sur sa vie professionnelle uniquement. "Je reviens aujourd'hui pour vous parler d'un truc un peu spécial", ajoutait la jeune chanteuse, qui explique que désormais, son compte professionnel et son compte personnel vont fusionner, donnant accès à ses fans à des publications jusqu'ici restées réservées à ses proches. Sur cette fameuse page Instagram, on découvre donc le compagnon de Louane, l'artiste Florian Rossi (dont l'identité n'avait avant ça jamais été officialisée), mais aussi le prénom de leur fille, née en mars 2020 : Esmée.

La chanteuse Louane était apparue au défilé Jean-Paul Gaultier, mercredi 22 janvier 2020, au Théâtre du Châtelet à Paris, dévoilant son baby-bump et officialisant donc sa grossesse. Avant cette sortie remarquée, sa dernière apparition publique remontait à septembre 2019, lorsqu'elle avait participé à l'opération Charity Day, à Paris. Quelques jours plus tôt, elle était venue sur le plateau de l'émission Clique, de Mouloud Achour sur Canal+, pour répondre aux attaques grossophobes dont elle avait été victime. Après ça, silence radio. Jusqu'à la création de ce nouveau compte Instagram.

Si la chanteuse Louane, qui a fait en mai 2022 son retour à l'écran avec Visions, après s'être consacrée à sa vie de famille, elle n'en a pas pour autant oublié la musique. "Je prépare mon quatrième album, assure-t-elle dans les colonnes du Parisien. Je ne peux pas encore annoncer de date mais je "tease" des chansons sur les réseaux. Pendant les concerts, on fera un inédit. J'ai envie de tourner davantage de films mais ce ne sera jamais au détriment de la musique. C'est ce qui compte le plus pour moi."

Son retour sur le devant de la scène a également été l'occasion pour Louane de se confier sur la perte de ses parents, quand elle avait 16 ans et alors qu'elle rencontrait le succès grâce à sa participation à The Voice, sur TF1. Son père, puis sa mère, malades, meurent à un an d'intervalle. "Je pense que j'ai été très très bien entourée. Et puis je me suis vachement enfermée dans le travail, parce que j'avais besoin de faire autre chose. Et je pense que clairement, le fait de pouvoir me concentrer sur l'album, partir vite en tournée... Je pense que ça m'a vachement sauvée", confie la jeune femme dans l'émission Sept à Huit, diffusée samedi 14 mai 2022 sur TF1.

"Ca a retardé les choses en terme de deuil évidemment et je pense que j'ai éclaté un peu plus tard. Mais sur le moment, ça m'a donné de la force, ça m'a tenu en place et ça m'a permis d'avancer", ajoute Louane face caméra. Et de se souvenir : "Je pense aussi que grâce à ça, même si j'ai tardé à faire mon deuil, il a été vachement plus doux."