Louane maman : son bébé, son compagnon... Elle dévoile sa vie sur Instagram

La chanteuse Louane vient d'annoncer la fusion de ses comptes Instagram professionnel et privé, rendant accessible des clichés de sa nouvelle vie de maman.

"Ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vu sur les réseaux et vous m'avez beaucoup manqué", commence Louane dans une vidéo postée sur son compte Instagram officiel, sur lequel elle communiquait sur sa vie professionnelle uniquement. "Je reviens aujourd'hui pour vous parler d'un truc un peu spécial", ajoute la jeune chanteuse, qui explique que désormais, son compte professionnel et son compte personnel vont fusionner, donnant accès à ses fans à des publications plus privées. Sur cette fameuse page Instagram, on découvre donc le compagnon de Louane, l'artiste Florian Rossi (dont l'identité n'avait encore jamais été officialisée), mais aussi le prénom de leur fille, née en mars dernier : Esmée.

Un sacré virage pour l'artiste, qui était silencieuse depuis plusieurs années. La chanteuse Louane est apparue au défilé Jean-Paul Gaultier, mercredi 22 janvier 2020, au Théâtre du Châtelet à Paris, dévoilant son baby bump et officialisant donc sa grossesse. Avant cette sortie remarquée, sa dernière apparition publique remontait à septembre 2019, lorsqu'elle avait participé à l'opération Charity Day, à Paris. Quelques jours plus tôt, elle était venue sur le plateau de l'émission Clique, de Mouloud Achour sur Canal+, pour répondre aux attaques grossophobes dont elle avait été victime. Depuis, silence radio. Ce nouveau compte Instagram accessible à ses fans devrait remédier à ces années d'absence.