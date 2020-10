Louane : son album "Joie de vivre" dévoilé, les confessions de la chanteuse

La chanteuse Louane a publié son nouveau disque, "Joie de vivre", ce vendredi 23 octobre et dans lequel elle se confie sur sa vie, ses doutes ou sa maternité.

[Mis à jour le 23 octobre 2020 à 12h46] Et de trois ! Louane vient de dévoiler son nouvel et troisième album, baptisé Joie de vive, dans les bacs ce vendredi 23 octobre 2020. Un disque confessions pour la jeune chanteuse, qui signe 19 titres plus personnels, probablement les plus intimes de sa carrière. Ces chansons évoquent son passé douloureux, mais aussi ses doutes, la fulgurance de sa carrière, son engagement féministe ou sa récente maternité. "Les chansons que j'ai aujourd'hui racontent pour la plupart des choses que j'ai déjà vécues, avec un recul que j'ai aujourd'hui sur ces questions-là", confie l'artiste de 23 ans à BFMTV.

Le tout sur des sonorités très actuelles, mélangeant les genres, avec des influences "assez urbaines, parfois un peu plus électro, raï à certains endroits, de la chanson française, des chansons plus pop, de la ballade...", énumère-t-elle sur la chaîne tout info. Dans Joie de vivre, Louane évoque notamment la disparition de ses parents, dans la chanson J'peux pas, qu'elle a écrite à l'âge de 18 ans. "Je prends pas mal de recul, aujourd'hui c'est le moment où - je ne tourne pas la page - mais je sais vivre avec, je peux en parler plus facilement (...) J'étais vraiment petite, dans le cœur notamment. Je pense que c'est la chanson que les gens comprendront le moins. Je parle de comment je me sens juste après la sortie de mon premier album, avec ce succès que je ne comprends pas. Ce succès je veux le raconter à ma mère mais je ne peux pas, raconte la chanteuse", se souvient Louane sur RTL.

Et d'ajouter : "Sans Léa Frédeval, la réalisatrice des Affamés, cette chanson ne serait pas sortie. Un soir elle écoutait des chansons qui ne sont pas sorties et qui ne sortiront jamais parce qu'honnêtement elles ne sont pas bonnes mais celle-ci elle m'a dit 'C'est con, pourquoi tu ne la sors pas ?'. J'avais pas la force, je ne l'assumais pas." Dans la chanson Je veux voir tes rêves, la jeune chanteuse évoque également sa maternité et la transmission. "Je suis quelqu'un de complètement changée c'est évident. C'est vraiment une chanson sur la parentalité qui exprime des peurs et des doutes... Mais quand on a des enfants c'est quelque chose que l'on rencontre tous au début et ces peurs et ces doutes nous suivent. C'est quelque chose de commun", confie-t-elle au micro de Steven Bellery.

Après des mois (des années ?) de silence, Louane faisait son retour sur les réseaux sociaux en juin dernier. "Ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vue sur les réseaux et vous m'avez beaucoup manqué", commence Louane dans une vidéo postée sur son compte Instagram officiel, sur lequel elle communiquait sur sa vie professionnelle uniquement. "Je reviens aujourd'hui pour vous parler d'un truc un peu spécial", ajoute la jeune chanteuse, qui explique que désormais, son compte professionnel et son compte personnel vont fusionner, donnant accès à ses fans à des publications jusqu'ici restées réservées à ses proches. Sur cette fameuse page Instagram, on découvre donc le compagnon de Louane, l'artiste Florian Rossi (dont l'identité n'avait encore jamais été officialisée), mais aussi le prénom de leur fille, née en mars dernier : Esmée.

La chanteuse Louane était apparue au défilé Jean-Paul Gaultier, mercredi 22 janvier 2020, au Théâtre du Châtelet à Paris, dévoilant son baby bump et officialisant donc sa grossesse. Avant cette sortie remarquée, sa dernière apparition publique remontait à septembre 2019, lorsqu'elle avait participé à l'opération Charity Day, à Paris. Quelques jours plus tôt, elle était venue sur le plateau de l'émission Clique, de Mouloud Achour sur Canal+, pour répondre aux attaques grossophobes dont elle avait été victime. Depuis, silence radio. Ce nouveau compte Instagram accessible à ses fans devrait remédier à ces années d'absence.

Le père de l'enfant, Florian Rossi, est né le 14 juillet 1990, rapporte Télé-Loisirs. Musicien, il joue de la guitare ou du piano, en témoignent ses photos sur Instagram. Il a participé à la tournée de Stromae, le Racine Carrée tour, en 2014, avant de travailler avec de nombreux artistes comme Kendji Girac, Aya Nakamura ou Soprano. Depuis des mois, les rumeurs concernant sa relation avec Louane avaient pris de l'ampleurs, plusieurs fans affirmant qu'il était bien le compagnon caché de la chanteuse. Jusqu'au lundi 8 juin donc. Un sacré virage pour l'artiste, qui était silencieuse depuis plusieurs années.