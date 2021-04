Hoshi jugée "effrayante" : Fabien Lecoeuvre choque et s'excuse (sans convaincre)

HOSHI. Fabien Lecoeuvre est au cœur d'une vive polémique après avoir jugé la chanteuse Hoshi trop "effrayante" physiquement pour chanter.

[Mis à jour le 08 avril 2021 à 11h57] Vous pensiez avoir tout vu en 2021 ? Attendez d'entendre ce que Fabien Lecoeuvre a à dire sur Hoshi. L'attaché de presse de Michel Polnareff, comparse de Patrick Sébastien dans Les Années bonheur ou de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste s'est attiré les foudres des réseaux sociaux en jugeant la chanteuse de Ta marinière sur son physique dans une interview accordée à la webradio Arts-Mada. "Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ? Ou des filles sublimes ? Quand vous regardez Hoshi par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable... Mais enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre vous ? Elle est effrayante !", lance le chroniqueur face à un présentateur souriant.

Et d'ajouter : "Je n'ai rien contre cette fille qui est géniale (...), mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes, comme y'a des Vanessa Paradis, comme il y a eu des Vartan, des Sheila à 20 ans ou des Françoise Hardy... Il y a plein d'interprètes magnifiques." Des propos parfaitement sexistes relayés dans une vidéo visionnée plus de 500 000 fois et qui évidemment ont fait bondir la Toile. Sur Twitter, nombreux sont les artistes et les anonymes à affirmer leur soutien à Hoshi face à "un odieux discours, bête et méchant", pour l'animatrice Emilie Mazoyer. "Tellement grave de tenir ce genre de propos. On lui offre un poster ou un miroir ? J'hésite", a de son côté écrit sur Twitter Hoshi, partageant la fameuse vidéo. "Fou raide que personne aie rien dit en onde", ajoute la chanteuse Cœur de Pirate, quand le journaliste Hugo Clément adresse son "soutien total à Hoshi qui est une super artiste (et c'est tout ce qui compte)".

"Fabien Lecoeuvre, honte à vous. Vous êtes à vomir. C'est vous le monstre, le laid, l'erreur. C'est les pin up qu'on accroche aux murs pour faire joli, pas les artistes. Hoshi je t'aime et tu es sublime", ajoute la chanteuse Clara Luciani sur Instagram. Une indignation qui a poussé l'auteur de ces propos à des excuses, ratées, dans lesquelles il évoque des "propos maladroits sortis de leur contexte."