Hoshi victime de harcèlement : un homme interpellé pour menaces de mort

HOSHI. Selon les informations du Parisien, un Breton, soupçonné d'avoir menacé de mort la chanteuse Hoshi, a été interpellé.

Depuis sa prestation aux Victoires de la musique, en mars 2020, la chanteuse Hoshi subit une campagne de harcèlement sur les réseaux sociaux. En cause ? Un baiser avec l'une de ses danseuses, à la fin de sa chanson Amour censure, hymne à la tolérance. Une séquence marquante pour la jeune femme, sacrée Révélation scène de l'année lors de la même cérémonie, mais qui avait suscité une vague de violence sur les réseaux sociaux.

Plus de deux ans plus tard, Le Parisien révèle ce mardi 21 juin qu'un jeune homme a été interpellé en Bretagne par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine (OCLCH). Soupçonné d'avoir menacé de mort à plusieurs reprises la chanteuse Hoshi, il aurait reconnu les faits pendant sa garde à vue, qui a duré 24 heures, explique le journal.

Dans le cadre de l'enquête ouverte par le Pôle national de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris, plusieurs personnes, mineures, auraient également été identifiées pour les mêmes chefs d'accusation. "Les identités de ces jeunes ont été transmises aux parquets locaux, qui seront chargés d'engager d'éventuelles poursuites visant les mineurs", souligne Le Parisien.