Genesis en concert à Paris en 2022 : où acheter des billets ?

GENESIS. Le groupe mythique Genesis fera son retour et ses adieux à la France avec deux concerts à Paris La Défense Arena en mars 2022.

C'est l'un des événements de 2022 : le passage de Genesis en France, pour deux concerts à Paris La Défense Arena. Phil Collins et sa bande feront le show dans la plus grande salle de l'Hexagone les 16 et 17 mars 2022. Un événement inratable pour les fans de la formation britannique, qui n'a pas joué ensemble depuis quinze ans.

Pour espérer acheter des billets pour les deux concerts parisiens de la tournée d'adieux de Genesis, il va falloir être ponctuel : après des préventes mercredi 27 octobre, la billetterie officielle ouvre ce vendredi 29 octobre 2021. Côté prix, comptez entre 87,50 euros pour des places en catégorie 3 à 221,50 en parterre assis prestige. Les billets sont disponibles sur plusieurs sites :

La der des der pour Genesis. Après quinze ans d'attente, les fans vont pouvoir retrouver le groupe mythique le temps d'une dernière tournée, baptisée The Last Domino. Des adieux lors d'une ultime salve de concert, malgré les inquiétudes récentes autour de la santé du leader du groupe, Phil Collins. A 70 ans, le chanteur emblématique de Genesis a la santé fragile : après ses deux opérations du dos, en 2009 et 2015, plus un diabète, il avait confié ne plus pouvoir jouer de la batterie.

"Je suis un peu handicapé physiquement, ce qui est très frustrant car j'adorerais jouer. Je peux à peine tenir une baguette de batterie avec cette main, donc il y a certaines choses physiques qui me gênent… ", expliquait-il au journal britannique The Guardian. C'est son fils, Nicholas, âgé de 20 ans, qui l'a remplacé. Mais que les fans se rassurent : bien qu'assis, Phil Collins a toujours de la voix, en témoigne la vidéo d'annonce de la tournée de Genesis.

La tournée de Genesis est d'autant plus attendu qu'elle sera la dernière du trio culte. Phil Collins, Mike Rutherford et Tony Banks seront tous les trois sur scène en 2022 à l'occasion de leur The Last Domino Tour à l'issue duquel ils tireront leur référence. Formé à la fin des années 1960, Genesis restera l'un des groupes les plus populaires du rock progressif dans le monde. De nombreux tubes sont devenus des classiques, à l'image d'Invisible Touch, I Can't Dance ou Follow You Follow Me.

Ils n'avaient pas joué ensemble depuis près de quinze ans. Phil Collins, Mike Rutherford, Tony Banks et Daryl Stuermer, qui formaient le célèbre groupe de rock britannique Genesis, ont annoncé en mars 2020 qu'ils remonteraient sur scène, ensemble, le temps d'une nouvelle tournée baptisée The Last Domino ?. Les fans pourront retrouver sur scène Phil Collins qui, atteint de problèmes cérébraux, laissera toutefois sa place à la batterie à son fils de 18 ans, Nicholas (alias Nic), mais sans Peter Gabriel. Une première depuis 2007 et leur seconde séparation après un tour de l'Europe et de l'Amérique du Nord pour leur Turn it on Again Tour. Et si Phil Collins assurait en 2010 qu'il ne croyait plus en une reformation de Genesis, heureusement pour les fans, il se trompait.