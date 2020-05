Israel Kamakawiwo'ole : qui était IZ, le chanteur de "Over the Rainbow" et de quoi est-il mort ?

IZ. Le chanteur et musicien Israel Kamakawiwo'ole, mondialement connu pour sa chanson "Over the Rainbow", aurait eu 61 ans ce mercredi 20 mai. Il est mort en 1997.

[Mis à jour le 20 mai 2020 à 16h15] Google lui dédie ce mercredi 20 mai. Le chanteur Israel Kamakawiwo'ole, connu également sous le pseudonyme IZ, aurait fêté ses 61 ans aujourd'hui. Né le 20 mai 1959 à Honolulu, le joueur de ukulele est mort le 26 juin 1997 dans cette même ville, capitale de Hawaï. Son morceau Over the Rainbow / What a Wonderful World, sorti en 1993, avait de lui une star mondiale, encore aujourd'hui, puisqu'elle fait l'objet de multiples reprises à la télévision ou au cinéma. L'occasion pour Google de rendre hommage à cet artiste pourtant méconnu, avec une vidéo d'animation de deux minutes reprenant son tube.

Israel Kamakawiwo'ole est tombé très jeune dans la musique : le chant à dix ans, puis, dès ses onze ans, il commence à jouer du ukulélé avec son frère aîné, Skippy, avec qui il forme son premier groupe, Makaha Sons of Ni'ihau. La formation de musique hawaïenne mêlant le contemporain et le traditionnel, composée donc de IZ, son frère et trois amis, commence à se produire dans l'archipel et jusqu'aux Etats-Unis. Ensemble, ils ont sorti quinze albums. Côté vie privée, le colosse épouse Marlène, une amie d'enfance, en 1982. Ensemble, ils ont une fille, prénommée Cesliaenne. Comme le rapporte Le Temps, elle sera sa "personne la plus proche", "il me disait tout, je lui disais tout", racontera-t-elle. La même année, Skippy, lui aussi atteint d'obésité, décède.

Après cette disparition, c'est le disque Facing Futur qui leur ouvrira les portes du monde en 1993, grâce au titre Over the Rainbow / What a Wonderful World, qui fait d'Israel Kamakawiwo'ole "la voix d'Hawaï". Mais ce dernier a la santé fragile - il pèse 333 kg - et décède en 1997 des complications liées à son obésité, à seulement 38 ans, après plusieurs hospitalisations.