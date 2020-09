"Moha La Squale accusé de "violences" : le récit des plaignantes, le rappeur silencieux"

MOHA LA SQUALE. Une enquête a été ouverte après que trois jeunes femmes aient porté plainte contre le rappeur pour "violences", "agression sexuelle" et "séquestration".

[Mis à jour le 15 septembre 2020 à 15h13] Depuis l'ouverture d'une enquête contre lui, Moha La Squale demeure silencieux. Une semaine après l'éclatement de l'affaire Moha La Squale, les trois femmes qui ont porté plainte contre lui pour "violences", "agression sexuelle" et "séquestration" sortent du silence dans les colonnes du Monde. Les trois jeunes femmes, âgées d'une vingtaine d'années, racontent le comportement violent que le rappeur aurait eu pendant qu'ils se fréquentaient.

Luna, ex-compagne du chanteur qui lui a dédié la chanson du même nom, raconte au journal : "Il m'a dit : 'Si tu me quittes et que tu parles, je te ferai tirer une balle dans le genou, j'enverrai un mec te lacérer le visage avec une lame de rasoir, je vais appeler des mecs du quartier pour qu'ils t'emmènent dans une cave te violer. Et quand ils auront fini, je viendrai te graver Moha La Squale dans le dos'." Luna a fréquenté le rappeur avant qu'il ne soit connu. Alors âgée de 23 ans, la styliste entame une relation avec le futur artiste de 21 ans, qui étudiait à l'époque au cours Florent. "Au début, il était très gentil, très serviable. Il m'avait dit qu'il avait eu de petits ennuis avec la justice parce qu'il avait vendu un petit peu de drogue, rien de grave", explique la jeune femme au Monde.

Mais rapidement, Moha La Squale aurait changé de comportement, devenant selon son récit violent verbalement et physiquement : "Il me tirait par les cheveux tellement fort que la peau du crâne se décollait, j'avais des hématomes partout sur la tête", raconte Luna, qui se souvient d'avoir été étranglée "avec un oreiller". "Je me débattais et je me disais : 'Il va finir par m'étouffer un jour'." A chaque fois, elle raconte que le rappeur redevenait attentionné, s'excusant en paroles ou avec des cadeaux.

"Je me dis que c'est quelqu'un qui a un problème, une maladie mentale, pour être à ce point violent et terrible avec ses petites amies. C'est quelqu'un qui a besoin de se faire soigner. Il exerce une pression très forte, une emprise sur les gens qu'il côtoie", ajoute Luna dans Le Monde. Une autre des trois plaignantes décrit un autre épisode violent, qui remonterait à juillet dernier, alors qu'elle raconte avoir voulu prendre ses distances. "Il a mis un oreiller sur ma tête, il appuyait très fort sur ma tête et je ne pouvais plus respirer. Et là il me disait : 'Je vais te tuer, je suis déjà tombé pour des actes de barbarie, je vais retourner au placard, je vais te tuer, je vais te faire tuer, même ta famille je vais la faire tuer (…). Je vais te tuer avec un oreiller, ça ne fait pas de marque' (...). Il disait : "Je suis schizo, on est plusieurs dans ma tête, je peux tuer quelqu'un."

Des réseaux sociaux aux tribunaux. Après plusieurs témoignages de femmes dévoilés sur Twitter ou Instagram, l'accusant de violences, agressions sexuelles et séquestration, l'affaire a pris un tout autre tournant. Selon les informations du Point, trois accusatrices âgées de 23 à 28 ans ont déposé plainte lundi 7 septembre au soir au commissariat du 9ème arrondissement de Paris contre Moha La Squale. Toutes l'accusent de violences et de séquestration, rapporte leur avocat au journal. "Trois plaintes ont été déposées à son encontre lundi par trois anciennes compagnes ", a révélé le parquet.

Une enquête a été ouverte, selon Le Point : "Les auditions qui ont suivi les dépôts de plainte se sont déroulées jusque tard dans la nuit de lundi à mardi. Je suis certain que l'enquête permettra de faire la lumière sur les agissements commis au préjudice de mes clientes. Nous espérons que leur souffrance sera entendue ", a déclaré l'avocat au même média. L'enquête a été déléguée au premier district de police judiciaire.

La polémique a commencé le week-end du 5-6 septembre : le jeune rappeur de 25 ans, Mohamed Bellahmed de son vrai nom, a été accusé par plusieurs jeunes femmes, sur les réseaux sociaux, de violences, agression sexuelle et séquestration. Tout a commencé avec un témoignage, celui de Romy, qui écrivait sur Instagram : "Vos rappeurs violeurs qui font des sons de love et qui séquestrent des meufs, qui frappent leur go et qui après ooooh ma lunaaaa. On adore que ce genre de pourriture soit streamée à fond (perso j'ai rien eu de grave mais ça aurait pu). Pour ceux qui n'ont pas capté je parle bien évidemment de Moha La Squale."

Mais c'est quand la mannequin Lena Simonne, compagne du rappeur Roméo Elvis, lui aussi accusé d'agression sexuelle, a partagé ce témoignage sur ses propres réseaux sociaux que la Toile s'est enflammée. S'en est suivi une explication en vidéo de la même Romy, qui a réitéré ses accusations. Puis, plusieurs jeunes femmes ont elles aussi pris la parole sur les réseaux sociaux, notamment Luna, qui a inspiré à Moha La Squale son tube du même nom. Toutes accusent le jeune homme d'avoir eu un comportement violent à leur égard.

"Il y a des similitudes dans les histoires que ces jeunes femmes ont dévoilées. Notamment sur le fait qu'elles ont été, à un moment, enfermées dans un logement ", explique à 20Minutes Thibault Stumm, l'avocat des jeunes femmes. Parmi ces dernières, deux relatent des faits qui se seraient déroulés il y a deux ans et une il y a quelques mois. Les plaignantes "ont fourni à la police des témoignages assez longs", a ajouté leur avocat.

"Il y a au total six victimes, dont trois avec une identité connue" qui ont porté plainte, a indiqué une source proche du dossier, qui ajoute que les trois autres victimes présumées devraient porter plainte également dans les prochains jours. Moha La Squale lui, n'a pas réagi à ces révélations.

En juin dernier, Moha La Squale avait déjà fait parler de lui ses démêlés avec la justice. Le rappeur doit par ailleurs être jugé en juillet 2021 pour un refus d'obtempérer aggravé, outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, selon une source judiciaire interrogée par l'AFP. Le jeune rappeur de 25 ans a été interpellé vendredi 19 juin, dans l'après-midi, dans le 18ème arrondissement parisien pour "rébellion". L'interpellation avait eu lieu après un contrôle routier de routine, après que les policiers se soient aperçus que Moha La Squale était déjà recherché pour "refus d'obtempérer aggravé", a fait savoir la même source policière.

Déjà mis en détention l'année de ses 18 ans à la maison d'arrêt Fleury-Mérogis, Moha La Squale a été placé en garde à vue après son arrestation. Cet ancien étudiant du Cours Florent a ensuite été remis en liberté sous contrôle judiciaire en attendant juillet 2021, où il sera jugé pour les trois infractions évoquées ci-dessus, mais aussi pour "conduite qui compromet la sécurité des usagers de la route ou trouble la tranquillité publique". Alors qu'il était sur le tournage d'un de ses clips, dans le 20ème arrondissement de Paris, il avait été interrompu par des policiers. L'infraction avait eu lieu en 2018. Moha La Squale a ainsi fait l'objet d'un mandat de recherche, pour s'être adonné à un "rodéo à moto le 21 mai dans le 20ème arrondissement de Paris". Il aurait alors "refusé d'obtempérer aux demandes de s'arrêter et manqué de percuter une fillette dans sa fuite."

Moha La Squale, de son vrai nom Mohamed Bellahmed, né le 24 février 1995 à Créteil, s'est fait connaître en 2017 grâce à des vidéos de freestyles postées sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, tous les dimanches. L'année suivante, le jeune rappeur sort son premier album, Bendero. C'est un succès : il est certifié disque d'or en deux mois. Très vite il devient le nouveau visage du rap français.

"Quand j'étais enfant, je n'étais pas à fond dans le rap. Je ne connaissais pas les artistes mais c'était clairement la musique d'ambiance de ma vie. Le premier vrai son dont je me souviens, c'est Gravé dans la roche de Sniper. Ma sœur écoutait Usher, mais je ne faisais pas trop la distinction entre rap et r'n'b. Ce qui est sûr, c'est que cette musique collait avec ma vie, avec ma réalité", confiait-il aux InRocks en 2018.

Dans son quartier de la Banane, dans le 20e arrondissement de Paris, Moha La Squale a également fait parler de lui pour du trafic de drogue, qui lui aura valu un passage à la prison de Fleury-Mérogis. Le rappeur a étudié au cours Florent, avant que sa notoriété n'explose et que son poids dans le rap français ne se comptabilise en millions de vues sur YouTube.