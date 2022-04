"Moha La Squale : malgré les accusations, un nouvel album annoncé"

MOHA LA SQUALE. Le rappeur Moha La Squale, toujours mis en examen pour agression sexuelle, violences et séquestration, annonce sur Twitter la sortie d'un nouvel album.

"Bientôt l'album, j'vous annonce ça dimanche la miff", écrit Moha La Squale dans une vidéo postée sur son compte Twitter, ce jeudi 7 avril 2022, annonçant son retour sur le devant de la scène. Le rappeur de 27 ans, toujours mis en examen pour agression sexuelle, violences et séquestration, avait vu ses projets de disque reportés quand l'affaire avait éclaté, en septembre 2020.

Moha La Squale a été mis en examen il y a tout juste un an, après les six plaintes déposées à son encontre pour agression sexuelle, violences par conjoint et séquestration, dans le sillage du mouvement #Balancetonrappeur. Les plaignantes s'étaient alors présentées comme d'anciennes petites amies du rappeur. Une première enquête avait été ouverte en septembre 2020 pour "violences volontaires", "menaces de mort" et "agression sexuelle".

Depuis ces accusations, Moha La Squale nie ces accusations, dénonçant un "complot perpétué pour [l]e nuire". "Je n'ai jamais au grand JAMAIS levée la main sur une femme", écrivait-il sur Twitter. En avril 2021, l'interprète de Ma belle avait été condamné dans une autre affaire à six mois de détention à domicile sous surveillance électronique, pour refus d'obtempérer, outrage et rébellion après une arrestation musclée à Paris.