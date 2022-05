Kiss : pourquoi le groupe met fin à sa carrière

KISS. Le groupe de hard rock américain Kiss confirme son départ à la retraite à l'issue d'une dernière tournée, le "End of the Road World Tour".

Rarement une tournée n'aura aussi bien porté son nom : Kiss mettra fin à sa carrière après son End of the Road World Tour. Une salve de concert commencée en 2019 et reportée en raison du Covid-19, qui marquera donc la fin d'une carrière de près de cinquante ans. Si le groupe avait déjà annoncé sa proche dissolution, c'est Gene Simmons, le bassiste de Kiss, qui l'a confirmé dans le podcast américain Whiplash.

"Si nous arrêtons de faire des tournées, c'est par fierté et estime de soi, et par amour et admiration pour les fans", a estimé le bassiste âgé de 72 ans au micro de Full Metal Jackie, expliquant ne pas vouloir devenir "le champion de boxe qui reste trop longtemps sur le ring." "Nous avons vu des groupes qui continuent de tourner trop longtemps. Et ils oublient les paroles et vous pouvez voir des rides profondes sur leurs visages, ajoute le musicien, qui a co-fondé le groupe Kiss en 1973 avec Paul Stanley.

Les derniers concerts en France pour Kiss

La tournée d'adieu de Kiss n'aura pas échappé à la pandémie de coronavirus. En raison de la situation sanitaire actuelle, les concerts du groupe américain prévus en 2020 avaient été annulés et reportés à 2021, puis 2022. Ainsi, la date très attendue à Paris, à l'AccorHotels Arena, est reportée au 7 juin 2022. Les billets de l'événement restent valables pour ce nouveau rendez-vous.

Par ailleurs, outre ce concert à Paris, Kiss se produira au Printemps de Pérouges à Saint-Vulbas le 30 juin, puis au festival de Nîmes le 5 juillet 2022, dans les mythiques arènes de la ville.