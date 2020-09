Mort d'Erick Morillo : qui était le DJ, créateur du tube "I Like to Move It" ?

Le célèbre DJ a été retrouvé mort à son domicile mardi 1er septembre à Miami Beach en Floride. Il avait 49 ans.

Les circonstances du décès restent un mystère. Le célèbre DJ Erick Morillo, créateur du tube I Like to Move It, sorti en 1993, a été retrouvé mort chez lui mardi 1er septembre à Miami Beach en Floride, rapporte le site américain TMZ. Il avait 49 ans. Pour l'heure, la police américaine qui s'est rendue sur place indique à l'AFP qu'il appartient à l'institut médico-légal de procéder à une autopsie pour déterminer des causes de ce décès. Il n'y a toutefois "aucun signe d'acte criminel", précisent les forces de l'ordre à TMZ.

Né le 26 mars 1971 à New York, l'artiste colombo-américain s'était illustré dans le milieu de la musique house et était principalement connu pour la chanson I Like To Move It, sortie en 1993 et popularisé surtout pour son emprunt pour la bande-originale du film Madagascar du studio DreamWorks. Depuis, il avait continué son métier de DJ dans le monde entier.

Erick Morillo était attendu devant la justice américaine ce vendredi 4 septembre dans le cadre d'une affaire d'agression sexuelle. Il avait été arrêté à Miami il y a quelques semaines, relate le site TMZ. La victime présumée affirme avoir été violée dans son sommeil chez le DJ, après une soirée, en décembre dernier. Elle affirme avoir refusé ses avances sexuelles, et s'être réveillée nue dans son lit. L'ADN de l'artiste de 49 ans a été relevé sur des prélèvements effectués sur cette femme.