Mort d'Annie Cordy : des hommages par milliers, quand auront lieu ses obsèques ?

La célèbre chanteuse Annie Cordy est décédée vendredi dernier à Vallauris, dans les Alpes-Maritimes, a indiqué sa famille.

[Mis à jour en 07 septembre à 12h33] Son sourire et son énergie avait marqué petits et grands. Annie Cordy, née Léonie Cooreman le 16 juin 1928 à Laeken, est décédée ce vendredi 4 septembre 2020 à son domicile de Vallauris, dans les Alpes Maritimes. "Elle a fait un malaise vers 18 heures. Les pompiers sont arrivés très vite, ont tout tenté pour la ranimer", a expliqué sa nièce, Michèle Lebon, à l'AFP. Cette parente cohabitait avec elle, dans la plus grande discrétion, dans une maison sur les hauteurs de Cannes depuis de nombreuses années. Annie Cordy sera inhumée dans le caveau familial à Cannes samedi prochain, au cimetière Abadie, a annoncé à l'AFP Michèle Lebon. Il n'y aura pas de célébration religieuse, et, selon les possibilités de distanciation, une cérémonie sera organisée avant l'inhumation.

Depuis l'annonce de la mort d'Annie Cordy, les hommages sont innombrables sur les réseaux sociaux ou dans les médias. De nombreuses personnalités ont témoigné de leur attachement à celle que ses amis appelaient affectueusement "Nini" et rendu hommage à sa carrière. "Populaire et solaire, à la ville comme à la scène. Joyeuse et généreuse, avec son public comme ses amis. Ainsi était Annie Cordy. Avec elle disparaît la bande originale d'une vie faite de bonheurs simples, sincères, et communicatifs. Merci madame !", a tweeté le Premier ministre français Jean Castex.

"Annie était une artiste complète sachant tout faire, danser, chanter, jouer la comédie, émouvoir et faire rire. C'était une très grande professionnelle aux talents multiples, c'était la Lucy Ball française", a de son côté déclaré à l'AFP Mireille Mathieu. Pour elle, "Annie était une jolie fleur de papillon. 'Tata Yoyo' et 'La bonne du curé' vont rejoindre le paradis des étoiles de la musique". "Annie était mon amie de toujours. J'ai tellement de souvenirs à ses côtés. Nous avons tant ri toutes les deux ! (...) Tu vas terriblement me manquer ma Nini", a commenté sur Twitter Line Renaud.

"Elle avait des problèmes de mémoire, je ne suis pas très surpris (par son décès), mais profondément triste", a réagi son ami, le chanteur Dave, interrogé sur BFMTV, soulignant combien Annie Cordy incarnait l'"énergie". "J'apprends avec une infinie tristesse et beaucoup d'émotion le décès d'Annie Cordy, une amie fidèle et attentionnée autant qu'une fée de bonne humeur, une show-girl généreuse pleine de talents. Ce soir je pleure ton départ ma Nini...", a réagi Stéphane Bern sur Twitter.

La chanteuse aux multiples talents était interprète, meneuse de revue et actrice. Annie Cordy est rapidement devenue un véritable mythe en Belgique, dans son pays natal, mais a aussi su conquérir le cœur des Français avec des titres plus connus les uns que les autres, dont Tata Yoyo, La Bonne du curé, Chaud Cacao ou encore Frida Oum-Papa. La populaire comédienne s'était retirée du devant de la scène et se reposait paisiblement à Cannes. Réputée pour son enthousiasme et sa spontanéité, Annie Cordy avait d'ailleurs déclaré : "Je peux très bien mourir dans mon lit. J'ai l'habitude de dire que le temps n'a pas de prise sur moi et qu'un jour, je serai morte et je ne le saurai pas. On va tous vers ça, mais autant que ce soit le plus tard possible." Heureusement, ses disques intemporels sont gravés et continuent à faire chanter petits et grands...

C'est l'un des drames de la vie d'Annie Cordy : la mort de son époux, François-Henri Bruno, en 1989. Tous deux ont été ensemble pendant près de quarante ans, avant qu'il ne décède d'un malaise cardiaque. Annie Cordy a 20 ans quand elle fait la connaissance de François-Henri Bruno, au Lido où elle se produisait. Il avait 17 ans de plus qu'elle. "On le voyait avec ses lunettes noires, qu'il gardait toujours, pour dormir, car il connaissait le spectacle. Un jour, il pleuvait, une voiture est montée sur le trottoir, devant moi, j'ai cru qu'il voulait m'écraser. C'était Henri. Il m'a dit : 'Connaissez-vous Paris ?' Je ne connaissais presque rien. On a fait le tour de Paris pendant des heures... Quand on s'est mieux connus, il voulait que j'arrête mes bêtises, avec les revues du Lido", confiait la chanteuse dans les colonnes du Point.

Le couple se marie à Bièvres, dans l'Essonne, en 1958. "Il a été mon mari, mon amant, mon manager", expliquait Annie Cordy sur Europe 1. "A sa mort, j'ai pensé à arrêter de travailler. Et puis je me suis dit que Bruno m'aurait dit : 'Comment ! Arrêter ton métier ?'. C'est lui qui m'a toujours donné la force de continuer", ajoute celle qui pourtant a trouvé la force de remonter sur scène le soir même. "Quand j'ai perdu mon mari, je peux vous assurer que je suis partie en miettes. Le soir, pourtant, j'étais sur scène ! Je suis comme ça, j'assure", avait-elle déclaré à Paris Match en 2015.

Annie Cordy est née en 1928 et est la fille de Jan Cornelius Cooreman, menuisier et de Maria de Leeuw. Elle a un frère aîné, Louis, et une sœur, Jeanne. Annie Cordy et François-Henri Bruno n'ont jamais eu d'enfant. Mais la chanteuse n'a jamais vécu seule. Depuis plusieurs années, la chanteuse vivait aux côtés de sa nièce, Michèle Lebon, la fille de sa soeur aînée Jeanne, qu'elle surnommait affectueusement Mimi. "Avec ma nièce Mimi, la fille de ma sœur, c'est l'amour total, on se complète. J'ai une chance inouïe, ça fait douze ans qu'elle vit avec moi, que je me repose sur elle. J'ai quelqu'un à côté de moi sur qui je peux compter, j'ai une fin de vie exceptionnelle. J'ai vendu mon appartement parisien et on a décidé de s'installer toutes les deux à Cannes", confiait Annie Cordy en 2015 à Ici Paris.

C'est Michèle Lebon qui a annoncé le décès d'Annie Cordy vendredi 4 septembre et ajouté à l'AFP : "Annie aimait le public. Elle appartient au public, a commenté sa nièce. Nous allons essayer de permettre à ceux qui le souhaitent de lui rendre hommage".

Annie Cordy, ou plutôt Léonie Cooreman, est née à Laeken, un quartier de Bruxelles, le 16 juin 1928. Très jeune, elle débute les cours de danse ou de piano et apprend le solfège. Elle commence sa carrière dans plusieurs orchestres, au sein desquels elle interprète des standards de la chanson américaine. Léonie Cooreman est engagée comme meneuse de revue au "Bœuf sur le Toit", à Bruxelles, avant de débarquer à Paris en 1950, au mythique "Lido". Annie Cordy est née. Dans les années qui suivent, elle enregistre déjà ses premiers succès et cotoie les plus grands artistes français et décroche ses premiers rôles au cinéma. Le 18 avril 1956, elle chante même à l'occasion des fiançailles de Grace Kelly et du prince Rainier III de Monaco.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Annie Cordy essaie l'Amérique et les comédies musicales, avant de revenir en France sous l'impulsion de son manager (et mari) François-Henri Bruno. Annie Cordy est une infatigable touche à tout. Elle aurait enregistré plus de 700 chansons, joué dans une vingtaine de comédies musicales et d'opérettes, une quarantaine de films, une trentaine de séries et téléfilms, une dizaine de pièces de théâtre et donné près de 10 000 galas.