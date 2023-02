Freeze Corleone : pourquoi son concert à Rennes est interdit

FREEZE CORLEONE. Programmé dans un festival à Rennes, le rappeur Freeze Corleone a finalement été interdit de concert en mars.

Freeze Corleone, Persona non grata à Rennes. Le rappeur devait se produire à Rennes, au Boomin Fest, le samedi 18 mars prochain. Mais, dans un arrêté publié ce mardi 28 février et relayé par plusieurs médias dont Ouest-France, la ville a fait savoir que la "représentation du spectacle donnée par le rappeur Freeze Corleone, prévue le 18 mars 2023, est interdite sur le territoire de la Ville de Rennes." Motif ? Les propos du rappeurs dans certaines de ses chansons, qui lui avaient déjà valu nombre de polémiques.

Dans son arrêté, la ville de Rennes qualifie ces propos comme étant "de véritables provocations et incitations à la haine, voire à la violence, propos illégaux remettant en cause les valeurs républicaines et la cohésion nationale." Il est également évoqué "un risque avéré de trouble à l'ordre public est dans cette période à craindre et nécessite, dès lors, l'interdiction de ce spectacle." Plusieurs associations comme le président de la délégation bretonne du Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (CRIF), avaient appelé à l'annulation de ce concert.

Pour l'heure, le festival Boomin Fest n'a pas communiqué sur cette annulation, mettant en avant, encore lundi soir, la programmation de Freeze Corleone.

Qui est Freeze Corleone ?

Les critiques à l'encontre de Freeze Corleone et de ses textes ne datent pas d'hier, nombreux étant les internautes à l'avoir déjà épinglé pour racisme ou antisémitisme. Né le 6 juin 1992 aux Lilas en Seine-Saint-Denis, Freeze Corleone, Issa Lorenzo Diakhaté de son vrai nom, a effectué son lycée à Dakar et vécu quelques temps à Montréal. Il s'est fait connaître avec son collectif, le 667, également surnommé la Ligue des Ombres, qui réunit des rappeurs originaires de Lyon, de région parisienne et de Dakar.

Il sort son premier album, À la recherche de la daillance, en 2010 et commence à se faire une place dans le paysage rap francophone et impose la musique drill dès 2016. Son dernier album, La menace fantôme, sorti en septembre 2020, a explosé les compteurs avec 5,2 millions de streams en 24 heures sur Spotify. Drogue, argent, théories du complot... Les textes de Freeze Corleone font régulièrement polémique. Mais sur YouTube, chacun de ses clips attire des centaines de milliers de curieux, d'adeptes ou de détracteurs...