Wejdene sort son album "16" : itinéraire d'un phénomène imprévisible

WEJDENE. A seulement 16 ans, elle est la chanteuse dont tout le monde parle depuis la sortie de son tube "Anissa" : Wejdene vient de dévoiler son premier album, "16". Portrait.

"Cette vie là, je ne m'y attendais pas", chante Wejdene dans Vie d'a, extrait de son tout premier album, 16, sorti ce vendredi 25 septembre. Il faut dire que l'ascension de cette jeune femme, personne ne l'avait vu venir, tant elle a été rapide. De TikTok aux plateaux de télévision, pour Wejdene, il n'y a eu qu'un pas. Enfin, six mois. Tout commence sur ce fameux réseau social, particulièrement utilisé par les jeunes et qui compte en France 6,5 millions d'utilisateurs actifs, selon Harris Interactive. Sur TikTok, grâce à un challenge lancé par Wejdene, le succès du single Anissa est fulgurant et sera rapidement certifié disque de platine. Au point que même Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, n'a pas pu y échapper et a gratifié les Français d'une parodie pour interpeller les bacheliers. "Là, j'étais choquée, franchement, qu'est-ce que je viens foutre dans un débat politique?", commente-t-elle dans Le Parisien.

Le secret de la popularité de ce titre ? Les paroles. Ou plutôt, une faute de français qui interpelle : "Tu hors de ma vue." Une petite phrase devenue un mème sur Internet et qui accélère le phénomène Wejdene, à côté duquel il était difficile de passer ces derniers mois. "Pour moi, c'était une phrase normale, mais apparemment non… Quoique mon directeur artistique m'eût dit qu'il y avait un problème et que cela ne se disait pas. Mais comme c'est le seul à m'avoir dit cela, je me suis dit que c'était lui qui ne savait pas ce qu'il disait…", explique la jeune femme au Parisien.

Le clip de la chanson Anissa enchaîne les millions de vues sur YouTube et dépasse désormais la barre des 60 millions de vues. Inutile de préciser que le premier album de Wejdene était particulièrement attendu et est d'ailleurs le sujet le plus commenté de la matinée sur Twitter. Sur la pochette de 16, l'artiste originaire de Seine-Saint-Denis et qui vit encore chez ses parents en Essonne, apparaît en présidente de la République, assise sur le bureau de l'Elysée.

L'album 16 , signé chez Caroline, un label d'Universal, compte douze morceaux, dont, bien sûr, les singles Anissa et Coco. Le tout, toujours réalisé aux côtés de Feneu, le producteur de Wejdene. Et pour la suite ? "C'est bien beau d'avoir un buzz, d'être la fille du moment mais à un moment, je ne serai plus la fille du moment, du coup, je me dis, faut que je reste, que je garde mon buzz", explique Wejdene au Parisien.

Qui est Wejdene ?

Wejdene est née à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, puis grandit à Brunoy, en Essonne, à une vingtaine de kilomètres au sud de Paris. Elle est la fille de l'artiste tunisien Badra Zarzis, multi-instrumentiste et chanteur, avec qui elle chante depuis son plus jeune âge. Wejdene est la seconde de la famille, elle a deux sœurs et un petit-frère de trois ans. Si elle a longtemps entretenu le doute sur sa date de naissance, elle assure avoir 16 ans, comme le nom de son premier album. Ce qui n'empêche pas les internautes de continuer de s'interroger, notamment quand la chanteuse poste une vidéo d'elle au volant d'une voiture.

Quoi qu'il en soit, en six mois seulement, la jeune artiste, autodidacte, est devenue un phénomène en France. Née sur les réseaux sociaux, repérée après ses deux premiers titres Trahison et J'peux pas Dead, elle s'impose désormais sur les plateformes d'écoute en streaming ou sur YouTube comme étant le nouveau phénomène du RnB. Depuis ce succès, Wejdene a décidé d'arrêter d'aller au lycée pour se consacrer à la musique. "Je passe en première gestion et administration, mais je vais le faire à distance, cela ne m'intéresse pas à part l'anglais. L'école, ce n'est pas assez concret. Ma mère me dit toujours l'école, l'école, l'école… mais aujourd'hui, la musique prend toute la place", conclut-elle dans les colonnes du Parisien.