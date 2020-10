Mort de Van Halen : le cancer l'a emporté à 65 ans

Eddie Van Halen, fondateur du groupe de hard-rock Van Halen est décédé mardi 6 octobre à l'âge de 65 ans, a annoncé son fils sur Twitter.

"Mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu son long et difficile combat contre le cancer ce matin", écrit Wolf Van Halen sur Twitter, mardi 6 octobre. Eddie Van Halen, musicien virtuose et star du hard-rock s'est donc atteint à l'âge de 65 ans à Santa Monica en Californie. Son groupe Van Halen a été particulièrement influent et populaire dans les années 80. Leur titre "Jump" a connu un succès planétaire, avec des millions de disques vendus dans le monde. Entre 1978 et 1998, Van Halen a sorti 12 albums et vendu 75 millions d'albums.

Eddie Van Halen avait été nommé 8e meilleur guitariste de tous les temps par le magazine Rolling Stone en 2011. C'est lui que l'on entend sur le solo de guitare mythique du tube de Michael Jackson, "Beat It", sorti en 1983. Né aux Pays-Bas, en 1955, il a créé le groupe Van Halen en 1972 avec son frère aîné, le batteur Alex Van Halen et le chanteur David Lee Roth. Ce dernier avait choisi de partir vers une carrière solo vers la fin des années 80.

Les membres originels s'étaient retrouvés sur scène en 2007, plus de vingt ans après leur séparation, pour une tournée. C'est le fils de Eddie, Wolf qui avait alors pris la place du bassiste. "Il était le meilleur père dont on pouvait rêver. Chaque moment que j'ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau", écrit ce dernier. Eddie Van Halen faisait face à des problèmes de santé depuis de longues années. Fumeur, il est atteint d'un cancer de la gorge en 2000. Selon CNBC, cette maladie aurait fini par atteindre son cerveau.