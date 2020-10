Mort de Van Halen : le guitariste, décédé d'un cancer, était malade depuis 20 ans

Le guitariste américano-néerlandais de légende, Eddie Van Halen, est mort mardi à l'âge de 65 ans après "un long combat" contre le cancer, a annoncé son fils dans un communiqué.

Biographie courte L'essentiel Eddie Van Halen, musicien virtuose et star du hard-rock s'est éteint à l'âge de 65 ans, à Santa Monica en Californie, après des années de lutte contre un cancer. Il avait 65 ans.

Son groupe Van Halen a été particulièrement influent et populaire dans les années 80. Leur titre Jump a connu un succès planétaire, avec des millions de disques vendus dans le monde.

"Mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu son long et difficile combat contre le cancer ce matin", écrit son fils, Wolf Van Halen sur Twitter, mardi 6 octobre. "Il était le meilleur père dont on pouvait rêver. Chaque moment que j'ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau". Toutes les infos et les hommages en direct Recevoir nos alertes live !

10:23 - L'histoire du solo d'Eddie Van Halen sur "Beat It" Dans les années 1980, Eddie Van Halen figure déjà parmi les guitaristes les plus réputés du monde. C'est ainsi que le musicien et producteur de Michael Jackson Quincy Jones fait appel à lui pour un solo, sur un titre appelé Beat It, tiré de l'album Thriller sorti en 1982. "Ca m'a pris dix minutes. Et j'ai commencé à improviser dessus", expliquait l'artiste à CNN en 2012. La légende raconte qu'Eddie Van Halen ne fût pas payé pour avoir joué sur ce morceau, qui deviendra pourtant l'un des plus gros tubes du monde. "Je l'ai fait comme un service, ça me semble normal", aurait-il déclaré. 10:15 - Une guitare créée pour lui La technique de Van Halen était telle qu'il aura fallu créé une guitare spécialement pour ses demandes. Ainsi naît la Frankenstrat, un modèle inspiré de la Fender Stratocaster. Une guitare qui tient son nom des différents morceaux de guitare qui la composent. Et c'est avec une Frankenstrat qu'Eddie Van Halen rendra immortel son solo sur la chanson de Michael Jackson, Beat It. 10:11 - Qu'est-ce que le tapping, inventé par Eddie Van Halen ? Si Eddie Van Halen laisse derrière lui une carrière immense, il aura aussi marqué la guitare par une technique qu'il a popularisé, appelée "le tapping". Cela consiste à taper des notes sur le manche de la guitare en utilisant sa main droite, plutôt que de les gratter ou de les pincer. Une technique à une ou deux mains et qui permet de faire sonner des notes pour donner une impression de vitesse fabuleuse. Eddie Van Halen a rendu célèbre cette technique entre autre avec le morceau Eruption. 10:03 - L'hommage de Lenny Kravitz à Eddie Van Halen Dès l'annonce de la mort d'Eddie Van Halen, sur les réseaux sociaux, l'émotion est immense. En première ligne des hommages au guitariste de légende, forcément, de nombreux musiciens. C'est notamment le cas de Lenny Kravitz, qui écrit "Edward Van Halen, guitariste de légende et musicien novateur. 1955-2020. Le paradis va être électrique ce soir", en légende d'un cliché du guitariste à la crinière si reconnaissable. Legendary guitar and musical innovator Edward Van Halen. 1955-2020. Heaven will be electric tonight. pic.twitter.com/hdLd7atI74 — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) October 6, 2020 09:50 - Eddie Van Halen, un guitariste qui n'écoutait pas de musique En 2015, au magazine Billboard, Eddie Van Halen faisait une étonnante confidence : s'il passait son temps à jouer de la guitare, à composer, à enregistrer des albums à se produire sur scène, il n'écoutait pas le moindre disque sur son temps libre. "C'est une chose étrange, mais j'ai été comme ça toute ma vie. Je ne pourrais pas faire un disque contemporain si je le voulais, parce que je ne sais pas à quoi ressemble de la musique contemporaine", disait-il. 09:45 - De quoi est mort Eddie Van Halen ? Eddie Van Halen est mort à 65 ans après des années de lutte contre un cancer. Gros fumeur, consommateur de drogues, il est opéré en 2000 d'une tumeur à la langue après qu'on lui ait diagnostiqué un cancer des voies digestives. Lui, a toujours assuré que la maladie avait été causée par son utilisation de médiators (objet triangulaire servant à gratter les cordes d'une guitare). "J’utilisais des médiators en métal, en bronze et en cuivre, que je tenais toujours dans la bouche, à l’endroit exact où j’ai eu le cancer de la langue", affirmait-il en 2015 au magazine américain Billboard. "En plus, je vis quasiment dans un studio d’enregistrement qui est rempli d’énergie électro-magnétique", ajoutait l'artiste, concédant tout de même que son tabagisme n’avait sans doute pas aidé. Lui qui buvait depuis ses 12 ans assurait qu'il consommait de l'alcool et de la drogue pour aider à sa créativité. 09:36 - La mort d'une légende Avec la mort de Van Halen, c'est toute la musique mondiale qui perd l'un de ses visages les plus prestigieux. Figure du hard rock des années 1980, ce guitariste de légende avait été rendu populaire avec son groupe, Van Halen, fondé avec son frère aîné le batteur Alex et le chanteur David Lee Roth, par son tube Jump, vendu à des millions d’exemplaires dans le monde. 09:32 - Eddie Van Halen est mort C'est hier soir que la terrible annonce est tombée, via un communiqué posté sur les réseaux sociaux : Eddie Van Halen, mythique guitariste, est mort à 65 ans. "Mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu son long et difficile combat contre le cancer ce matin", écrit Wolf Van Halen sur Twitter, mardi 6 octobre. "Il était le meilleur père dont on pouvait rêver. Chaque moment que j'ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau".

Avec la mort de Van Halen, c'est toute la musique mondiale qui perd l'un de ses visages les plus prestigieux. Figure du hard rock des années 1980, ce guitariste de légende avait été rendu populaire avec son groupe, Van Halen, fondé avec son frère aîné le batteur Alex et le chanteur David Lee Roth, par son tube Jump, vendu à des millions d’exemplaires dans le monde. Il était considéré comme un guitariste virtuose, l'un des plus célèbres du monde, et s’était notamment illustré par un solo de guitare mythique sur le mythique titre Beat It de Michael Jackson, en 1983. Durant sa carrière, le musicien a propulsé la guitare électrique dans l'ère postmoderne en inventant la technique du "tapping" et même une guitare, la Frankenstrat.

Eddie Van Halen est mort à 65 ans après des années de lutte contre un cancer. C'est ce que l'on apprend dans le communiqué de presse, publié sur les réseaux sociaux par le fils de l'artiste, dans la soirée du mardi 6 octobre. "Mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu son long et difficile combat contre le cancer ce matin", écrit son fils, Wolf Van Halen sur Twitter, mardi 6 octobre. "Il était le meilleur père dont on pouvait rêver. Chaque moment que j'ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau".

Gros fumeur, consommateur de drogues, il est opéré en 2000 d'une tumeur à la langue après qu'on lui ait diagnostiqué un cancer des voies digestives. Lui, a toujours assuré que la maladie avait été causée par son utilisation de médiators (objet triangulaire servant à gratter les cordes d'une guitare). "J’utilisais des médiators en métal, en bronze et en cuivre, que je tenais toujours dans la bouche, à l’endroit exact où j’ai eu le cancer de la langue", affirmait-il en 2015 au magazine américain Billboard. "En plus, je vis quasiment dans un studio d’enregistrement qui est rempli d’énergie électro-magnétique", ajoutait l'artiste, concédant tout de même que son tabagisme n’avait sans doute pas aidé. Lui qui buvait depuis ses 12 ans assurait qu'il consommait de l'alcool et de la drogue pour aider à sa créativité. Eddie Van Halen avait d'ailleurs plusieurs fois expliqué ne pas se souvenir avoir composé les célèbres morceaux de son groupe, Eruption ou Panama.

Eddie Van Halen est né le 26 janvier 1955 à Amsterdam. Sa famille émigre aux États-Unis en 1962 et s'installe en Californie, où le guitariste en herbe fonde le groupe Van Halen avec son frère aîné, Alex Van Halen, ainsi que Michael Anthony et David Lee Roth. La formation a été particulièrement influent et populaire dans les années 80. Son titre Jump a connu un succès planétaire, avec des millions de disques vendus dans le monde. Le morceau deviendra d'ailleurs l'hymne officiel de l'Olympique de Marseille et des supporters, qui avaient l'habitude d'entendre les mêmes notes au stade Vélodrome. Entre 1978 et 1998, Van Halen a sorti 12 albums et vendu 75 millions d'albums. Eddie Van Halen avait été nommé 8e meilleur guitariste de tous les temps par le magazine Rolling Stone en 2011. C'est lui que l'on entend sur le solo de guitare mythique du tube de Michael Jackson, Beat It, sorti en 1983.

Les membres originels s'étaient retrouvés sur scène en 2007, plus de vingt ans après leur séparation, pour une tournée. C'est le fils de Eddie, Wolf qui avait alors pris la place du bassiste. Eddie Van Halen faisait face à des problèmes de santé depuis de longues années. Fumeur, il est atteint d'un cancer de la gorge en 2000. Selon CNBC, cette maladie aurait fini par atteindre son cerveau. Ces addictions aux drogues et à l'alcool lui avaient coûté son mariage avec l’actrice Valerie Bertinelli en 2007, après seize ans de mariage. Il disait être devenu sobre dès l’année suivante.

En 2015, au magazine Billboard, Eddie Van Halen faisait une étonnante confidence : s'il passait son temps à jouer de la guitare, à composer, à enregistrer des albums à se produire sur scène, il n'écoutait pas le moindre disque sur son temps libre. "C'est une chose étrange, mais j'ai été comme ça toute ma vie. Je ne pourrais pas faire un disque contemporain si je le voulais, parce que je ne sais pas à quoi ressemble de la musique contemporaine", disait-il.