Mort d'Anne Sylvestre : pluie d'hommages à l'artiste aux chansons inoubliables

ANNE SYLVESTRE. La chanteuse et compositrice populaire Anne Sylvestre, qui a marqué des générations d'enfants, est morte à 86 ans, annonce son attaché de presse à l'AFP.

Sommaire Mort d'une chanteuse culte

Les Fabulettes

Ses chansons célèbres

Chanteuse engagée

Des concerts prévus L'essentiel La chanteuse et compositrice populaire Anne Sylvestre est décédée à 86 ans lundi 30 novembre, a annoncé ce mardi 1er décembre 2020 son attaché de presse historique à l'AFP. Auteure, compositrice et interprète, elle fut une artiste très populaire dans les années 1960 et 1970 en France, notamment grâce à ses Fabulettes et son engagement féministe. Les réactions à son décès son déjà nombreuses, personnalités publiques et artistes lui rendent hommage. En direct Recevoir nos alertes live !

14:32 - Anne Hidalgo rend hommage à Anne Sylvestre La maire de Paris aussi rend hommage à la chanteuse disparue. "Anne Sylvestre était une grande artiste, une poétesse engagée et féministe. Avec sa liberté de ton, elle savait parler aux gens, aux tout petits comme aux plus grands. Ses chansons font partie de notre patrimoine. Bref, de nos vies. Pensées émues à sa famille et ses proches", écrit Anne Hidalgo sur Twitter. Anne Sylvestre était une grande artiste, une poétesse engagée et féministe. Avec sa liberté de ton, elle savait parler aux gens, aux tout petits comme aux plus grands. Ses chansons font partie de notre patrimoine. Bref, de nos vies. Pensées émues à sa famille et ses proches. https://t.co/VWD3WpYzUJ — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) December 1, 2020 14:24 - Boudée par les honneurs Anne Sylvestre a été faite officière de la Légion d’honneur en 2002, puis décorée de la médaille Vermeil de l’Académie française en 2009. Mais malgré sa longue carrière et sa popularité, elle n’a reçu aucun prix musical depuis les quatre trophées de l’Académie Charles-Cros dans les années 1960. "Que les Victoires de la musique n’aient toujours pas rendu hommage à Anne Sylvestre n’est pas une erreur, c’est une faute colossale. Celle qui fut, après Nicole Louvier, la première femme en France à écrire ses chansons, en a déjà proposé plus de 800 en soixante ans de carrière. Des textes aux mille nuances : indignés, tendres, ironiques, mais jamais tièdes", soulignait Thomas Pawlowski dans Les 1.000 chansons préférées des Français. 14:16 - De Lyon aux cabarets parisien Anne Sylvestre, ou plutôt Anne-Marie Thérèse Beugras, est la fille d'Albert Beugras, bras droit de Jacques Doriot pendant l'Occupation à la tête du Parti populaire français, mais aussi la sœur de la romancière Marie Chaix. La future chanteuse passe son enfance à Tassin-la-Demi-Lune, près de Lyon, puis s'installe avec sa famille à Paris. Anne Sylvestre y fait des études de lettres, avant de les quitter pour se consacrer à la chanson. "J'aimais les mots, les notes, faire entendre ma voix, j'aimais chanter quand j'étais adolescente. Le jour où on m'a prêté une guitare, je me suis lancée. Le trac et la peur m'ont tenue, longtemps après", confiait-elle à France Culture en 2013 à propos de ses débuts. 14:09 - Vincent Delerm dit "merci" à Anne Sylvestre Anne Sylvestre et ses soixante ans de carrière ont inspiré des générations d'artistes. Parmi eux, Vincent Delerm, qui rend hommage à la chanteuse dans une publication sur Instagram ce mardi : "Quand il y a tant de choses à dire, il vaut mieux simplement dire merci. Merci Anne, pour tout. Nous t’aimions tant", écrit le chanteur en légende d'une photo d'Anne Sylvestre en noir et blanc. 14:03 - "Une sorcière comme les autres" Dans le communiqué annonçant la mort de la chanteuse, son attaché de presse indique : "Anne Sylvestre, une sorcière comme les autres, nous a quittés dans la soirée du 30 novembre 2020, à l’âge de 86 ans des suites d’un AVC à Paris. Elle nous laisse une œuvre majeure qui n’a pas fini de nous accompagner." 13:57 - L'hommage en vidéo de l'INA Pour saluer la mémoire d'Anne Sylvestre, l'Institut national de l'audiovisuel (INA), a retracé la longue carrière de la chanteuse en images. "Elle a régalé des générations d'enfants et était aussi connue pour ses hymnes engagés : Anne Sylvestre est morte ce mardi à 86 ans. En mars dernier, l'artiste retraçait une carrière de 60 ans à travers nos archives. Hommage", peut-on lire en légende de la vidéo. DISPARITION. Elle a régalé des générations d'enfants et était aussi connue pour ses hymnes engagés : Anne Sylvestre est morte ce mardi à 86 ans. En mars dernier, l'artiste retraçait une carrière de 60 ans à travers nos archives. Hommage. pic.twitter.com/AxESVOM2sw — Ina.fr (@Inafr_officiel) December 1, 2020 13:49 - Anne Sylvestre, l'égale de Georges Brassens Même si Anne Sylvestre restera célère pour ses chansons pour enfants, n'ayant jamais été tout en haut de l’affiche, elle est restée incontournable dans le paysage musical français depuis la fin des années 1950, Anne Sylvestre, incarnait une chanson à texte, intelligente, faisant fi des modes, dans le sillage d’un Guy Béart ou d’un Georges Brassens. Comme eux, Anne Sylvestre a débuté dans un cabaret de la rive gauche à Paris. Anne-Marie Beugras, son nom de naissance, devient Anne Sylvestre et s'illustre rapidement comme étant l’une des premières femmes à écrire et composer ses chansons, aux côtés de Nicole Louvier ou d’Hélène Martin. 13:42 - Anne Sylvestre est morte d'un AVC La chanteuse Anne Sylvestre, aux œuvres féministes souvent restées dans l'ombre du succès de ses contes musicaux pour enfants, est décédée hier à l'âge de 86 ans, "des suites d'un AVC", a indiqué à l'AFP Sébastien d'Assigny, son attaché de presse historique, ce mardi midi. 13:30 - Anne Sylvestre, une chanteuse engagée Pendant toute sa carrière, elle s'intéressa aux faits de société, et notamment à la condition des femmes, revendiquant le terme de chanteuse "féministe", qui fut parfois lourd à porter : "Je suppose que ça m'a freinée dans ma carrière parce que j'étais l'emmerdeuse de service, mais ma foi, si c'était le prix à payer..." Elle a aussi défendu la cause du mariage homosexuel dans Gay, marions-nous ! en 2007. 13:24 - Anne Sylvestre devait remonter sur scène en 2021 Anne Sylvestre est décédée à 86 ans. La chanteuse avait une tournée prévue pour jouer son spectacle intitulé "Nouveaux manèges", qui devait notamment la mener lors de quatre dates à la Cigale à Paris en janvier 2021. 13:18 - Anne Sylvestre et ses "Fabulettes" Anne Sylvestre aura marqué des générations de bambins dans les années 60 et 70. Depuis, ses poétiques et engagées Fabulettes sont restées populaires, s'écoutant génération après génération. "Je me suis mise à en écrire après la naissance de ma première fille [en 1962]. A l’époque, il n’existait pas de 'marché' et personne n’y croyait. Mais ça a tout de suite plu, on m’en a réclamé d’autres…", racontait la chanteuse à Télérama en 2017. 13:13 - L'hommage d'Augustin Trapenard à Anne Sylvestre Avec la disparition d'Anne Sylvestre, c'est la chanson française qui perd l'un de ses visages les plus populaires. Inévitablement, le monde de la culture est en deuil. Augustin Trapenard, qui l'avait reçue dans son émission Boomerang sur France Inter, est l'un des premiers à lui rendre hommage sur Twitter : "Elle était venue tremblante un peu. Ses mots magiques ont bercé l’enfant que j’ai été, nourri l’adolescent, accompagné l’adulte que j’aimerais oublier. Anne Sylvestre nous a quittés mais ses textes engagés, drôles, écorchés resteront gravés à jamais", écrit-il. 13:09 - Anne Sylvestre est morte Elle aura marqué des générations d'enfants (et d'adultes). La chanteuse Anne Sylvestre est décédée à 86 ans, annonce à la mi-journée ce mardi 1er décembre 2020 son attaché de presse à l'AFP. Auteure, compositrice et interprète, elle fut une artiste très populaire dans les années 1960 et 1970 en France, grâce à ses chansons et son engagement féministe.

En savoir plus

Elle aura marqué des générations d'enfants (et d'adultes). La chanteuse Anne Sylvestre est décédée à 86 ans, "des suites d'un AVC", a annoncé à la mi-journée ce mardi 1er décembre 2020 Sébastien d'Assigny, son attaché de presse historique, à l'AFP. Auteure, compositrice et interprète, elle fut une artiste très populaire dans les années 1960 et 1970 en France, grâce à ses chansons et son engagement féministe. Née à Lyon, le 20 juin 1934, Anne Beugras, dite Anne Sylvestre avait débuté sa carrière à la fin des années 1950 dans des cabarets parisiens de la rive gauche, comme au Trois Baudets, où elle se produit jusqu'au début des années 1960. Son premier disque, Mon mari est parti, sort en 1959 et rapidement, elle enchaîne les sorties. La qualité de ses textes lui vaudra d'être comparée à Georges Brassens. Dès 1962, elle est invitée en première partie de Jean-Claude Pascal ou Gilbert Bécaud. En octobre cette année-là, Anne Sylvestre sort son premier album pour enfant, les célèbres Fabulettes.

Anne Sylvestre aura marqué des générations de bambins dans les années 1960 et 1970. Depuis, ses poétiques et engagées Fabulettes sont restées populaires, s'écoutant génération après génération. "J'ai inventé Les Fabulettes à la naissance de ma première fille, quand je la promenais dans son landau. Ma maison de disques, Philips, n'y croyait pas du tout, mais les instituteurs se sont arraché les disques à la fin des années 1960. J'ai donc mené deux carrières séparées, précisant même dans mes contrats que je ne chanterais jamais Les Fabulettes sur scène. Ces fables ont été écrites dans le même esprit que mes autres chansons: valeurs morales, tolérance, écologie", racontait la chanteuse à Télérama en 2017. Les premières Fabulettes d'Anne Sylvestre sont sorties en 1962 et restent, toujours aujourd'hui, des chansons cultes pour les enfants.

Si Anne Sylvestres reste connue principalement pour ses Fabulettes pour enfants, qui lui valent d'avoir laissé son nom à des écoles, son répertoire est également riche de chansons plus engagées, comme Non, tu n'as pas de nom, sortie en 1973, sur l'avortement, deux ans avant la loi Veil, ou encore Une sorcière comme les autres en 1975 et bien sûr, Les gens qui doutent en 1977.

"Être ensemble pour pleurer, ha ha ha...

Avoir le temps de pleurer, ha ha ha..." ????

L'art de la ballade populaire et subtile : Anne Sylvestre dans ses œuvres en 1974. pic.twitter.com/Gc1pMzIvUC — Ina.fr (@Inafr_officiel) December 1, 2020

Pendant toute sa carrière, elle s'intéressa aux faits de société, et notamment à la condition des femmes, revendiquant le terme de chanteuse "féministe", qui fut parfois lourd à porter : "Je suppose que ça m'a freinée dans ma carrière parce que j'étais l'emmerdeuse de service, mais ma foi, si c'était le prix à payer..." Elle a aussi défendu la cause du mariage homosexuel dans Gay, marions-nous ! en 2007.

DISPARITION. Elle a régalé des générations d'enfants et était aussi connue pour ses hymnes engagés : Anne Sylvestre est morte ce mardi à 86 ans. En mars dernier, l'artiste retraçait une carrière de 60 ans à travers nos archives. Hommage. pic.twitter.com/AxESVOM2sw — Ina.fr (@Inafr_officiel) December 1, 2020

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Après le faste des années 1970, la carrière d'Anne Sylvestre se faisait plus discrète. Après avoir célébré ses 60 ans de carrière en 2018, elle avait sorti un album best-of, baptisé Florilège : 60 ans de chanson ! Déjà ?. Avant l'annonce de la disparition de la chanteuse, celle-ci avait une tournée prévue pour jouer son spectacle intitulé "Nouveaux manèges", qui devait notamment la mener lors de quatre dates à la Cigale à Paris en janvier 2021.