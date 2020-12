Mort d'Anne Sylvestre : la chanteuse emportée par un AVC

ANNE SYLVESTRE. Connue notamment pour ses Fabulettes, ses chansons pour enfants et son engagement, la chanteuse Anne Sylvestre est morte à 86 ans lundi 30 novembre 2020.

17:19 - Des débuts à Paris Née à Lyon, le 20 juin 1934, Anne Beugras, dite Anne Sylvestre avait débuté sa carrière à la fin des années 1950 dans des cabarets parisiens de la rive gauche, comme au Trois Baudets, où elle se produit jusqu'au début des années 1960. Son premier disque, Mon mari est parti, sort en 1959 et rapidement, elle enchaîne les sorties. La qualité de ses textes lui vaudra d'être comparée à Georges Brassens. Dès 1962, elle est invitée en première partie de Jean-Claude Pascal ou Gilbert Bécaud. En octobre cette année-là, Anne Sylvestre sort son premier album pour enfant, les célèbres Fabulettes.

17:11 - Anne Sylvestre, une chanteuse pour enfants, mais pas que.. Si bon nombre d'enfants de toute génération connaissent surtout Anne Sylvestre comme une chanteuse pour bambins, notamment grâce à ses Fabulettes, il ne faut pas oublier que son répertoire compte près de 500 chansons. La moitié de ses titres sont destinés aux adultes.

17:02 - La Sacem rend hommage à Anne Sylvestre Dans un communiqué de presse, la Sacem rend à son tour hommage à une "grande dame de la chanson française." "Aujourd’hui j’ai un très gros chagrin. Anne était et va demeurer irremplaçable. Sa tendresse, sa malice, ses cris du cœur, ses colères vont tellement nous manquer ! Je sais bien que les plumes sont faites pour s’envoler mais il y a des jours où le ciel exagère", écrit Claude Lemesle, Président d’honneur de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.

16:56 - Les Francofolies pleurent la mort d'Anne Sylvestre Durant sa carrière, Anne Sylvestre s'est produite dans de nombreuses salles de concerts et festivals. Sur leur compte Twitter, les Francofolies de la Rochelle partagent leur émotion. "C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris la disparition d'Anne Sylvestre. Elle avait fêté ses 80 ans sur la scène des Francofolies en 2014. Toutes nos pensées à sa famille et ses proches", peut-on lire. C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris la disparition d'Anne Sylvestre. Elle avait fêté ses 80ans sur la scène des Francofolies en 2014. Toutes nos pensées à sa famille et ses proches ???? pic.twitter.com/UqC1FR6Zie — Francofolies (@francofolies) December 1, 2020

16:49 - Anne Sylvestre, une femme "chaleureuse et très simple" Après l'annonce de la mort d'Anne Sylvestre, les souvenirs ressurgissent. C'est le cas du chanteur Aldebert, qui raconte ses rencontres avec la chanteuse au micro de franceinfo : "Elle était très discrète. Anne c'était aussi quelqu'un qu'on apprenait à découvrir et à rencontrer petit à petit, tout ne se faisait pas d'un coup. Et donc, on construisait comme ça un rapport qui était très intéressant. Elle a toujours été avec nous - je dis nous parce qu'on l'a vraiment rencontrée avec mon équipe - très chaleureuse et très simple. Une grande professionnelle. J'ai des souvenirs de studio et de scène avec elle très forts, notamment à l'Olympia."

16:41 - La chanson, une vocation pour Anne Sylvestre Pour Anne Sylvestre, chanter devant un public a été une vocation très jeune. "J’avais trouvé le mode d’expression qui me convenait : l’écriture de chansons. Je ne voyais pas ce que j’aurais pu faire d’autre. Prof de latin et de littérature, puisque j’avais étudié les lettres ? Non, impossible. Ecrire des chansons était ce qui me plaisait, malgré la terreur d’affronter le public", confiait la chanteuse au Monde en 2018.

16:35 - "Quelqu'un qui compte énormément", pour Aldebert Elle était le visage de la chanson pour enfants en France. "Déjà, il y avait ce timbre. Elle avait quelque chose dans la voix qui faisait qu'on avait envie de la connaître ou alors qui donnait l'impression de faire partie de la famille", souligne mardi 1er décembre sur franceinfo Aldebert, après l'annonce de la mort de la chanteuse Anne Sylvestre. L'auteur-compositeur-interprète avait chanté avec elle sur son album Enfantillage. "C'est quelqu'un qui compte énormément, parce que c'était la première chanteuse que j'ai entendu tout petit à la maison", ajoute-t-il.

16:29 - Une artiste à contre courant "Je n'ai jamais cherché à être à la mode, mais je suis une chanteuse de mon temps. Si j'avais commencé aujourd'hui, j'aurais chanté avec des loopers (les pédales qui enregistrent les sons et les répètent ndlr.) et j'aurais peut-être fait du rock ou du rap", confiait Anne Sylvestre au Parisien en 2017. A l'époque, sa santé déclinait. Mais pas son amour pour son public, qu'elle ne comptait pas délaisser : "Ne comptez pas sur moi pour faire des adieux, disait-elle. C'est nul, les adieux."

16:21 - Alexis Corbière rend hommage à Anne Sylvestre Après l'annonce de la disparition de la chanteuse de 86 ans, l'émotion est grande. Jusque dans la sphère politique. Alexis Corbière de la France Insoumise a lui aussi tenu à saluer la mémoire de l'artiste sur Twitter : "La mort d'Anne Sylvestre est un triste nouvelle. Elle fut une de nos plus grandes poètes et savait mettre ses textes en musique en les chantant elle-même. Drôle, émouvante, sensible, féministe et engagée. Elle a accompagné mon enfance et celle de mes enfants. Merci Madame..".

16:16 - Anne Sylvestre avait créé sa propre maison de disques Après en avoir changé deux fois, Anne Sylvestre décide de créer sa propre maison de disques, appelée Sylvestre, pour laquelle elle enregistre en 1974 Les Pierres Dans Mon Jardin. S'en suivront six autres albums entre 1975 et 1986, destinés aux adultes cette fois. Ce nouveau label sera l'occasion pour la chanteuse d'écrire sur les femmes et leurs droits, son combat et son inspiration durant toute sa vie. "Je suis féministe et je l'ai toujours été", tranchait-elle sur France Musique.

16:10 - Qui était Baptiste Chevreau, le petit-fils d'Anne Sylvestre ? Le 13 novembre 2015, 90 personnes meurent assassinées dans l'attentat du Bataclan, à Paris. Parmi les victimes, Baptiste Chevreau, le petit fils d'Anne Sylvestre. Originaire de Tonnerre, dans l’Yonne, il était lui aussi musicien. Il est mort à 24 ans. En 1992, la chanteuse avait écrit les Moulins Baptiste, une chanson des Fabulettes, pour la naissance de son petit-fils.

16:01 - La "Brassens en jupons" En 1959, Anne Sylvestre sort son premier disque. Mais c'est deux ans plus tard, en 1961, qu'elle se fait remarquer avec la chanson Mon mari est parti. On la surnomme alors la "Brassens en jupons", grâce à ses textes et à sa guitare. D'ailleurs, Brassens lui a même préfacé son deuxième disque. En 1960, Anne Sylvestre reçoit le prix de l'Académie de la Chanson française.

15:55 - La guitare plutôt que Virgile Très jeune, à l'adolescence, Anne Sylvestre préfère la musique aux études. "Je passerai très vite sur ma préhistoire, j’étais très bonne à l’école, j’avais le prix d’excellence tous les ans ce n’était pas drôle. Ça s’est gâté par la suite, quand on m’a prêté une guitare et que j’ai fait des chansons au lieu de traduire Virgile. J’ai commencé à chanter dans les cabarets, Virgile, non", raconte-t-elle dans sa biographie, disponible sur son site internet.

15:47 - Anne Sylvestre préparait un nouveau spectacle Après le faste des années 1970, Anne Sylvestre se faisait plus discrète. Après avoir célébré ses 60 ans de carrière en 2018, elle avait sorti un album best-of, baptisé Florilège : 60 ans de chanson ! Déjà ?. Avant l'annonce de la disparition de la chanteuse, celle-ci avait une tournée prévue pour jouer son spectacle intitulé "Nouveaux manèges", qui devait notamment la mener lors de quatre dates à la Cigale à Paris en janvier 2021.