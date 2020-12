Mort d'Anne Sylvestre : pluie d'hommages après le décès d'une grande dame de la chanson

ANNE SYLVESTRE. La chanteuse et compositrice Anne Sylvestre, connue pour ses centaines de chansons pour enfants et pour adultes, est décédée à 86 ans, lundi 30 novembre. Retour sur sa vie et sur les hommages rendus à l'artiste.

Des concerts prévus L'essentiel La chanteuse et compositrice populaire Anne Sylvestre est morte à 86 ans lundi 30 novembre, a annoncé son attaché de presse ce mardi.

Connue pour être l'autrice de 18 albums de Fabulettes pour les enfants, elle a également sorti une vingtaine d'albums pour les adultes. Particulièrement populaire dans les années 60 et 70, elle totalise plus de 60 ans de carrière. Depuis ses débuts, la chanteuse n'avait vraiment quitté la scène, continuant de se produire en concerts.

Depuis l'annonce de sa disparition, des milliers d'anonymes et de personnalités rendent hommage à Anne Sylvestre.

19:51 - Pour le chanteur Aldebert, Anne Sylvestre était "très chaleureuse et très simple" Après l'annonce de la mort d'Anne Sylvestre, les souvenirs ressurgissent. C'est le cas du chanteur Aldebert, qui raconte ses rencontres avec la chanteuse au micro de franceinfo : "Elle était très discrète. Anne c'était aussi quelqu'un qu'on apprenait à découvrir et à rencontrer petit à petit, tout ne se faisait pas d'un coup. Et donc, on construisait comme ça un rapport qui était très intéressant. Elle a toujours été avec nous - je dis nous parce qu'on l'a vraiment rencontrée avec mon équipe - très chaleureuse et très simple. Une grande professionnelle. J'ai des souvenirs de studio et de scène avec elle très forts, notamment à l'Olympia." 19:32 - "Elle a affirmé une espèce ce singularité" Invité sur le plateau de C à Vous, le journaliste spécialiste de la chanson française Bertrand Dicale a souligné que "dans les années 50", durant lesquelles Anne Sylvestre a fait ses débuts, "c'était totalement révolutionnaire d'arriver tout seul avec sa guitare, ses mots et sa musique. Et dire 'c'est moi, je vous raconte quelque chose.'" Et de poursuivre : "Dès le départ, elle a affirmé une espèce de singularité. Elle n'a pas essayé d'être une chanteuse comme les autres." 19:13 - L'hommage de Mathieu Johann Mathieu Johann a, lui aussi, salué la mémoire d'Anne Sylvestre, très touché par sa disparition. "Ce sont ses chansons qui s’envolent, un bout de l’enfance aussi. C’est un répertoire exceptionnel qu’elle emporte avec elle. Je suis triste comme ceux qui rêvaient en l’écoutant et qui ne s’en remettent jamais vraiment tellement c’était grand", a écrit l'auteur-compositeur-interprète sur Twitter. 18:55 - Jeanne Cherhal : "Elle a tant écrit, elle a si bien écrit" La chanteuse Jeanne Cherhal a rendu hommage à Anne Sylvestre sur Twitter. "Elle a tant écrit, elle a si bien écrit. Au revoir chère Anne. Merci pour tout ce que tu as été, tout ce que tu as chanté", a posté l'interprète du Petit voisin. 18:40 - Anne Sylvestre n'avait jamais quitté la scène Après l'explosion de sa notoriété dans les années 70, Anne Sylvestre n'a jamais quitté la scène. Pendant ses soixante ans de carrière, elle a continué de se produire en concert. En 2017, c'est d'ailleurs sur scène qu'elle fêtait ses 60 ans de carrière. Elle avait donné son dernier concert le 2 octobre dernier, à Vannes. 18:31 - L'histoire des "Gens qui doutent" C'est l'une des chansons les plus célèbres du répertoire d'Anne Sylvestre (et d'ailleurs la plus écoutée sur Spotify) : Les gens qui doutent, parue en 1977 dans l'album Comment je m'appelle. Un titre qui rend hommage à ceux qui "passent pour des cons", écrit-elle. "J'aime les gens qui n'osent / S'approprier les choses / Encore moins les gens / Ceux qui veulent bien n'être / Qu'une simple fenêtre / Pour les yeux des enfants", chante-t-elle dans ce morceaux, repris notamment par Albin de la Simone ou Vincent Delerm. 18:23 - Les médias rendent hommage à Anne Sylvestre Après l'annonce de la disparition d'Anne Sylvestre ce mardi à la mi-journée, plusieurs médias annoncent un changement de grille pour rendre hommage à la chanteuse disparue à 86 ans. C'est le cas de C à Vous, sur France 5, ou de la matinale de France Musique, qui recevra notamment entre 7 et 9 heures la chanteuse Michèle Bernard et sa pianiste Nathalie Miravette. 18:10 - Grégoire rend hommage à Anne Sylvestre Les artistes français sont nombreux à exprimer leur émoi après l'annonce de la disparition d'Anne Sylvestre, lundi 30 novembre à 86 ans. Parmi eux, le chanteur Grégoire, qui partage sur Twitter la chanson Les gens qui doutent, "un chef d'oeuvre parmi tant d'autres" : ???? #annesylvestre

« Les gens qui doutent », un chef d’oeuvre parmi tant d’autres...https://t.co/04H8JitEpA — Gregoire Officiel (@Gregoireoff) December 1, 2020 18:02 - L'histoire de "Mon mari est parti" Dans la chanson Mon mari est parti, l'un de ses premiers succès, Anne Sylvestre évoque l'attente d'une femme du retour de son mari, avec qui elle a eu un enfant. Un titre écrit en pleine guerre d'Algérie, qu'elle a voulu écrite du côté de la femme. "Il y avait des chanteuses mais elles ne chantaient que des chansons écrites par les hommes. Elles chantaient ce que les hommes avaient envie d'entendre : la putain au grand coeur, la fille qui sentait bon la fleur nouvelle et qu'on retrouvait avec un couteau dans le coeur", expliquait Anne Sylvestre dans Le Temps. 17:51 - Anne Sylvestre, figure féministe Son engagement pour les femmes ne l'aura jamais quitté. Après l'annonce de la mort d'Anne Sylvestre, les féministes pleurent une icone. C'est le cas de Caroline De Haas, figure du mouvement en France, qui reprend sur Twitter quelques paroles de la chanson Juste une femme : "Tristesse. Tristesse. Tristesse. 'Mais dès qu’une femme Messieurs mesdames. Est traitée comme un paillasson. Et quelle que soit la façon. Quelle que soit la femme. Dites-vous qu’il y a mort d’âme' Merci Anne Sylvestre." 17:43 - Les fabulettes d'Anne Sylvestre Anne Sylvestre aura marqué des générations de bambins dans les années 1960 et 1970. Depuis, ses poétiques et engagées Fabulettes sont restées populaires, s'écoutant génération après génération. "J'ai inventé Les Fabulettes à la naissance de ma première fille, quand je la promenais dans son landau. Ma maison de disques, Philips, n'y croyait pas du tout, mais les instituteurs se sont arraché les disques à la fin des années 1960. J'ai donc mené deux carrières séparées, précisant même dans mes contrats que je ne chanterais jamais Les Fabulettes sur scène. Ces fables ont été écrites dans le même esprit que mes autres chansons: valeurs morales, tolérance, écologie", racontait la chanteuse à Télérama en 2017. Les premières Fabulettes d'Anne Sylvestre sont sorties en 1962 et restent, toujours aujourd'hui, des chansons cultes pour les enfants. 17:27 - Quand on disait à Anne Sylvestre de se refaire.. le nez Si la carrière d'Anne Sylvestre et sa popularité sont indéniables, elle a dû faire face à quelques critiques. Notamment sur son nez. "Il n’est pas petit, comme la mode l’exigeait à l’époque où j’ai commencé à chanter, il y a soixante ans. Il était alors interdit d’avoir un grand nez et vous n’avez pas idée du nombre de fois où l’on m’a conseillé de le faire refaire, sans même penser que cela aurait pu altérer ma voix en modifiant les résonateurs. 'Vous seriez tellement plus mignonne ! Pour faire des photos, ce serait tellement mieux !' Ah lala ! ce que j’ai pu entendre ! Je débarquais dans ce milieu sans rien savoir. Juste l’envie de chanter avec ma guitare. Et c’est ce nez qui, de façon inouïe, devenait un obstacle", se souvenait-elle en 2018 dans les colonnes du Monde. 17:19 - Des débuts à Paris Née à Lyon, le 20 juin 1934, Anne Beugras, dite Anne Sylvestre avait débuté sa carrière à la fin des années 1950 dans des cabarets parisiens de la rive gauche, comme au Trois Baudets, où elle se produit jusqu'au début des années 1960. Son premier disque, Mon mari est parti, sort en 1959 et rapidement, elle enchaîne les sorties. La qualité de ses textes lui vaudra d'être comparée à Georges Brassens. Dès 1962, elle est invitée en première partie de Jean-Claude Pascal ou Gilbert Bécaud. En octobre cette année-là, Anne Sylvestre sort son premier album pour enfant, les célèbres Fabulettes. 17:11 - Anne Sylvestre, une chanteuse pour enfants, mais pas que.. Si bon nombre d'enfants de toute génération connaissent surtout Anne Sylvestre comme une chanteuse pour bambins, notamment grâce à ses Fabulettes, il ne faut pas oublier que son répertoire compte près de 500 chansons. La moitié de ses titres sont destinés aux adultes. 17:02 - La Sacem rend hommage à Anne Sylvestre Dans un communiqué de presse, la Sacem rend à son tour hommage à une "grande dame de la chanson française." "Aujourd’hui j’ai un très gros chagrin. Anne était et va demeurer irremplaçable. Sa tendresse, sa malice, ses cris du cœur, ses colères vont tellement nous manquer ! Je sais bien que les plumes sont faites pour s’envoler mais il y a des jours où le ciel exagère", écrit Claude Lemesle, Président d’honneur de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. LIRE PLUS

Elle aura marqué des générations d'enfants (et d'adultes). La chanteuse Anne Sylvestre est décédée à 86 ans, "des suites d'un AVC", a annoncé à la mi-journée ce mardi 1er décembre 2020 Sébastien d'Assigny, son attaché de presse historique, à l'AFP. Auteure, compositrice et interprète, elle fut une artiste très populaire dans les années 1960 et 1970 en France, grâce à ses chansons et son engagement féministe. Née à Lyon, le 20 juin 1934, Anne Beugras, dite Anne Sylvestre avait débuté sa carrière à la fin des années 1950 dans des cabarets parisiens de la rive gauche, comme au Trois Baudets, où elle se produit jusqu'au début des années 1960. Son premier disque, Mon mari est parti, sort en 1959 et rapidement, elle enchaîne les sorties. La qualité de ses textes lui vaudra d'être comparée à Georges Brassens. Dès 1962, elle est invitée en première partie de Jean-Claude Pascal ou Gilbert Bécaud. En octobre cette année-là, Anne Sylvestre sort son premier album pour enfant, les célèbres Fabulettes.

Anne Sylvestre aura marqué des générations de bambins dans les années 1960 et 1970. Depuis, ses poétiques et engagées Fabulettes sont restées populaires, s'écoutant génération après génération. "J'ai inventé Les Fabulettes à la naissance de ma première fille, quand je la promenais dans son landau. Ma maison de disques, Philips, n'y croyait pas du tout, mais les instituteurs se sont arraché les disques à la fin des années 1960. J'ai donc mené deux carrières séparées, précisant même dans mes contrats que je ne chanterais jamais Les Fabulettes sur scène. Ces fables ont été écrites dans le même esprit que mes autres chansons: valeurs morales, tolérance, écologie", racontait la chanteuse à Télérama en 2017. Les premières Fabulettes d'Anne Sylvestre sont sorties en 1962 et restent, toujours aujourd'hui, des chansons cultes pour les enfants.

Si Anne Sylvestres reste connue principalement pour ses Fabulettes pour enfants, qui lui valent d'avoir laissé son nom à des écoles, son répertoire est également riche de chansons plus engagées, comme Non, tu n'as pas de nom, sortie en 1973, sur l'avortement, deux ans avant la loi Veil, ou encore Une sorcière comme les autres en 1975 et bien sûr, Les gens qui doutent en 1977.

Pendant toute sa carrière, elle s'intéressa aux faits de société, et notamment à la condition des femmes, revendiquant le terme de chanteuse "féministe", qui fut parfois lourd à porter : "Je suppose que ça m'a freinée dans ma carrière parce que j'étais l'emmerdeuse de service, mais ma foi, si c'était le prix à payer..." Elle a aussi défendu la cause du mariage homosexuel dans Gay, marions-nous ! en 2007.

DISPARITION. Elle a régalé des générations d'enfants et était aussi connue pour ses hymnes engagés : Anne Sylvestre est morte ce mardi à 86 ans. En mars dernier, l'artiste retraçait une carrière de 60 ans à travers nos archives. Hommage. pic.twitter.com/AxESVOM2sw — Ina.fr (@Inafr_officiel) December 1, 2020

Après le faste des années 1970, la carrière d'Anne Sylvestre se faisait plus discrète. Après avoir célébré ses 60 ans de carrière en 2018, elle avait sorti un album best-of, baptisé Florilège : 60 ans de chanson ! Déjà ?. Avant l'annonce de la disparition de la chanteuse, celle-ci avait une tournée prévue pour jouer son spectacle intitulé "Nouveaux manèges", qui devait notamment la mener lors de quatre dates à la Cigale à Paris en janvier 2021.