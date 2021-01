Mort d'Alexi Laiho : de quelle maladie souffrait le leader de Children Of Bodom ?

ALEXI LAIHO. Le célèbre guitariste finlandais des groupes Children of Bodom et Bodom After Midnight est mort à l'âge de 41 ans à Helsinki. Il avait été hospitalisé plusieurs fois ces dernières années.

[Mis à jour le 04 janvier 2021 à 14h54] Un début d'année douloureux pour les fans de métal. Alexi Laiho, célèbre guitariste des groupes Children of Bodom et Bodom After Midnight est mort à l'âge de 41 ans, annoncent ses anciens acolytes et son label sur les réseaux sociaux. "C'est avec le cœur lourd et une grande tristesse que nous devons annoncer le décès d'Alexi Laiho. Nous sommes absolument dévastés par la perte soudaine de notre cher ami et membre du groupe. Notre voyage ensemble en tant que groupe venait à peine de commencer, il n'y a donc pas de mots pour décrire le choc et l'immense chagrin que nous ressentons tous. Que ton âme repose en paix, tu nous manqueras éternellement. Nous t'aimons, cher frère", écrivent les trois membres de Bodom After Midnight sur Facebook.

Et d'ajouter : "Nos plus sincères condoléances vont à sa famille. Aucune autre annonce ni interview ne sera donnée pour le moment. Nous vous demandons de bien vouloir respecter notre besoin de traverser cette terrible situation en toute intimité. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien." L'épouse du guitariste et chanteur, Kelli Laiho-Whrigt, a elle aussi réagi à la disparition brutale de son époux : "Alexi était le plus aimant et le plus merveilleux des maris et des pères. Nos cœurs sont brisés à jamais", rapporte le quotidien britannique Metro. "Nous sommes totalement choqués et dévastés. Nous demandons le respect de notre vie privée et votre compréhension en ces temps difficiles. Les funérailles de mon frère auront lieu en privé", ajoute la sœur du musicien.

Nuclear Blast, le label historique du guitariste, explique que l'artiste décédé "chez lui à Helsinki, en Finlande, la semaine dernière", "souffrait de problèmes de santé depuis plusieurs années". En 2012 déjà, le groupe Children Of Bodom avait annoncé sur Facebook l'hospitalisation d'Alexi Laiho à Oslo après "une extrême douleur à l'estomac" due à une "infection grave", sans donner plus de détail. Le groupe avait dû annuler une série de concerts. En 2013, de nouveaux shows avaient également été déprogrammés en raison de la santé d'Alexi Laiho, sans jamais communiquer sur la nature des problèmes de santé du guitariste.

Né à Espoo en Finlande le 8 avril 1979, Alexi Laiho, de son vrai nom Markku Uula Aleksi Laiho, était le leader du groupe Children of Bodom, groupe de métal créé en 1993. Depuis 2019, avec l'un de ses anciens acolytes, Daniel Freyberg et les musiciens Waltteri Väyrynen et Mitja Toivonen, il avait formé un autre groupe, Bodom After Midnight, qui devait sortir son premier album en 2021.