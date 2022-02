Barbara Pravi : de l'Eurovision aux Victoires de la musique

BARBARA PRAVI. La chanteuse Barbara Pravi, qui avait raté de peu la première place à l'Eurovision 2021, est nommée dans la catégorie Révélation féminine de l'année aux Victoires de la musique. Portrait.

Sera-t-elle la Révélation féminine de l'année aux Victoires de la musique 2022 ? Pour Barbara Pravi, tous les espoirs sont permis. Née Barbara Piévic le 10 avril 1993 à Paris, Barbara Pravi se fait repérer en 2016, dans le spectacle Un été 44. Un an plus tôt, la jeune femme, qui avait signé chez le label Capitol, enchainait les concerts en première partie de Florent Pagny. En 2018, Barbara Pravi sort son premier album, qui porte son nom. Parallèlement, la jeune femme a écrit pour d'autres artistes, de Julie Zenatti à Yannick Noah.

Sélectionnée pour représenter la France au concours de l'Eurovision, Barbara Pravi a raté de peu la victoire, terminant à la deuxième place, derrière l'Italie. Pourtant, la chanteuse et le titre Voilà avaient de quoi rendre les Français optimistes puisque c'est elle qui avait coécrit les deux derniers titres défendus par la France à l'Eurovision Junior : la chanson J'imagine de la jeune Valentina, victorieuse du concours Eurovision Junior en novembre dernier, ainsi que le tube Bim bam toi de Carla Lazzari, qui avait décroché la cinquième place l'année précédente.

Parallèlement à l'Eurovision, Barbara Pravi a continué sur sa lancée. Le 8 mars 2021, elle sort un EP, baptisé Les Prières et composé de six morceaux, suivi d'un second en septembre de la même année, Prières - racines, sur lequel on retrouve plusieurs artistes comme Silly Boy Blue (également nommée dans la catégorie Révélation féminine de l'année aux Victoires de la musique 2022), Lubiana ou November Ultra.

La France déçue, mais la France deuxième. Samedi 22 mai à Rotterdam, aux Pays-Bas, la chanteuse française Barbara Pravi a terminé à la deuxième place du classement de l'Eurovision 2021, cédant sa place à l'Italie et au groupe Måneskin. Une victoire et une polémique pour le chanteur de la formation de rock italienne, qui s'est vu accusé d'avoir pris de la drogue durant le show. Une information démentie après un test, qui s'est avéré négatif.

"S'il avait été testé positif, je n'aurais jamais accepté la lose de la première fausse première place. Ils ont été choisis par le public, ils ont été excellents. C'est trop bien et vive le rock", confie Barbara Pravi à RTL, expliquant avoir vécu "l'expérience la plus intense de ma vie à tous les niveaux." Et d'ajouter : "Je suis ravie de ma deuxième place, je trouve que c'est très fort et très beau et en plus de ça, j'ai l'impression d'avoir tous les avantages sans les inconvénients."

"Ecoutez moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi c'que j'veux c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous", chante la jeune artiste dans la chanson Voilà, qui s'inscrit dans la lignée des plus grands titres de la chanson française. "C'est tout ce que j'écoute, la chanson française classique. Aznavour, Brel, Barbara... et ce sont tellement mes références et mes influences que pour moi c'est une grâce de pouvoir représenter la France avec une chanson comme celle-là", soulignait l'artiste à BFMTV avant la compétition.

Et si on la compare à Edith Piaf, Barbara Pravi ne pourrait s'en agacer. "Je la comprends, la comparaison. Je suis toute petite, on a quelque de chose de commun dans la coupe de cheveux, et je pense que ça tient au fait que je suis assez mince, assez frêle, et que j'ai une voix qui porte beaucoup", expliquait-elle à la télévision d'information en continu. Pas question pour autant de se remettre en question, Barbara Pravi reste naturelle. "Je ne m'en rends pas bien compte, parce que je ne fais rien en conscience moi. Je ne fais pas attention à comment je m'habille, ma devise c'est presque Mc Donald : 'Venez comme vous êtes'", confiait la jeune femme à Linternaute.com.

Entre l'Iran et la Serbie, Barbara Pravi revendique ses origines et en est fière. Ses deux parents sont français, son grand-père paternel est d'origine serbe, son grand-père maternel, d'Iran. Piévic (le vrai nom de famille de Barbara Pravi) en serbe, signifie authentique, au masculin. Un nom qui lui va parfaitement et un héritage culturel qu'elle revendique. "L'Eurovision est très important pour moi parce que j'ai des origines multiples. L'Eurovision, c'est la croisée des musiques du monde. Ce sont tous ces pays qui se regroupent le temps d'une soirée, où chacun vient défendre sa culture, sa voix, son héritage", confiait la jeune femme dans un communiqué de presse publié après sa nomination à la compétition.

"Elle ramasse la flèche laissée par Edith Piaf ou Barbara et l'envoie encore plus loin." C'est avec ces termes qu'André Manoukian évoquait Barbara Pravi, la porte-drapeau tricolore à l'Eurovision 2021. Le jury de l'émission a eu les yeux humides à la fin de la prestation de la jeune chanteuse, qui n'en est pas à son coup d'essai. C'est d'ailleurs elle qui a écrit et composé cette chanson, avec laquelle elle défendait la France.