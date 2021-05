"Barbara Pravi : tout savoir sur la candidate française à l'Eurovision 2021"

BARBARA PRAVI. La chanteuse de 28 ans Barbara Pravi représentera la France samedi 22 mai 2021 à l'Eurovision, à Rotterdam, avec sa chanson "Voilà".

Comment Barbara Pravi a-t-elle été sélectionnée ? L'aventure Eurovision a été, bien avant sa nomination, déjà connue de Barbara Pravi : c'est elle qui a coécrit avec le chanteur Igit les titres pour l'Eurovision Junior Bim Bam Toi, interprété par Carla en 2019 et J'Imagine pour Valentina, en 2020. Cette dernière a d'ailleurs remporté le concours grâce à cette chanson. La même année, Barbara Pravi participe à l'émission Eurovision France, c'est vous qui décidez !, pour laquelle le public désigne le chanteur qui représentera la France au concours européen. Un titre qu'elle décrochera le 30 janvier 2021, devenant la porte-drapeau tricolore pour l'Eurovision à Rotterdam, avec un total de 204 points (104 points du jury et 100 points du public). C'est donc avec sa chanson Voilà que Barbara Pravi va défendre dans quelques heures la France aux Pays-Bas. Une première victoire française depuis 1977 ? La France n'a pas gagné l'Eurovision depuis 1977 et Marie Myriam avec sa chanson L'Oiseau et l'enfant. Une pression supplémentaire sur les épaules de Barbara Pravi ? "Franchement, pas du tout", répond la jeune femme à Linternaute.com. "Si on perd, bah... ça sera tout simplement comme tous les ans. Donc je n'ai pas de pression, si on gagne je serais super heureuse, si on perd, tant pis ! De toute façon, j'ai déjà tout gagné dans le sens où je suis hyper fière de ce que je propose, de ma chanson, je l'ai écrite, je l'ai composée. J'ai l'occasion de chanter une chanson que j'ai fabriquée dans ma cave devant plus de 200 millions de téléspectateurs !", ajoute-t-elle. Barbara Pravi, révélée par "Un été 44" En 2016, Barbara Pravi prête sa voix à la bande-originale de la version française du film Heidi. Elle est ensuite repérée pour incarner le rôle de Solange Duhamel, dans la comédie musicale Un été 44, un spectacle produit par Valéry Zeitoun, mis en scène par Anthony Souchet et qui s'est joué du 4 novembre 2016 au 26 mars 2017 au théâtre Comédia, à Paris. Elle y chante des textes écrits par Jean-Jacques Goldman, Charles Aznavour ou Maxime Le Forestier. L'histoire du spectacle se déroule entre juin et août 1944, à l'heure du Débarquement et de la Libération. Barbara Pravi interprétait, sur scène, la chanson Seulement connu de Dieu, de Claude Lemesle et Charles Aznavour, qui évoque les soldats tombés au combat. Valéry Zeitoun, producteur du spectacle Un été 44, devient ensuite son manageur. La réponse de Barbara Pravi aux doutes de Marie Myriam Quelques jours avant la grande finale de l'Eurovision, Marie Myriam, dernière gagnante française au concours européen en 1977, avait exprimé ses doutes sur une victoire de la France ce soir. "Je n'en pense pas grand-chose, je pense que Marie Myriam est une femme qui a été adorable avec moi et je comprends très bien ce qu'elle dit quand elle dit 'je crois en Barbara, mais je ne suis pas sûre que la chanson soit une chanson Eurovision'. Déjà, je pense qu'il en faut pour tous les goûts. En plus, je pense qu'elle n'a pas tort dans un sens (...) Je comprends qu'on puisse se dire que cette chanson elle n'est pas Eurovision, c'est ça que je crains. Donc je comprends et je suis même presque d'accord avec elle. Mais je m'en fous ! Je ne vais pas faire la gestapo du goût (rires)", répond Barbara Pravi à Linternaute.com. Barbara Pravi, de serveuse à porte-drapeau tricolore Si la jeune femme de 28 ans est aujourd'hui sous les feux des projecteurs, c'est en essuyant des verres dans un café parisien que Barbara Pravi rêvait de musique et de public. Un travail loin de ses ambitions de chanteuse, qui lui aura pourtant permis de faire décoller sa carrière. "J'ai dépensé mes premiers salaires pour produire le clip d'une chanson que j'ai réalisé avec mes potes de café. Elle a fait 20 000 vues en quelques jours et j'ai été repérée par (le label) Capitol comme ça. J'ai sorti un premier EP et après les choses sont allées étape par étape", expliquait Barbara Pravi dans une interview accordée au site 20 Minutes en janvier 2021. Pari réussi : la voilà désormais porte-drapeau de la France à l'Eurovision ! C'est le grand jour pour Barbara Pravi ! Dernière ligne droite pour Barbara Pravi ! La jeune chanteuse de 28 ans montera ce soir, sur la scène de l'Ahoy Arena de Rotterdam, aux Pays-Bas, pour la grande finale de l'Eurovision 2021. Face à elle, 25 candidats de différents pays. Mais la porte-drapeau tricolore semble avoir attiré l'attention des bookmakers, qui établissent chaque année leur pronostics avant le jour-J et plaçaient, vendredi, Barbara Pravi en seconde position avec 20% de chances de l'emporter, derrière l'Italie.

Elle portera les couleurs de la France samedi, à Rotterdam, sur la scène de l'Eurovision 2021. Née Barbara Piévic le 10 avril 1993 à Paris, Barbara Pravi a déjà été sous les feux des projecteurs en 2016, dans le spectacle Un été 44. Un an plus tôt, la jeune femme, qui avait signé chez le label Capitol, enchainait les concerts en première partie de Florent Pagny. En 2018, Barbara Pravi sort son premier album, qui porte son nom. Parallèlement, la jeune femme écrit pour d'autres artistes, de Julie Zenatti à Yannick Noah.

Quant à l'Eurovision et ses rouages d'une chanson qui marche, Barbara Pravi a de quoi rendre les Français optimistes puisque c'est elle qui a coécrit les deux derniers titres défendus par la France à l'Eurovision Junior : la chanson J'imagine de la jeune Valentina, victorieuse du concours Eurovision Junior en novembre dernier, ainsi que le tube Bim bam toi de Carla Lazzari, qui avait décroché la cinquième place l'année précédente.

"Ecoutez moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parler leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi c'que j'veux c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous", chante la jeune artiste dans la chanson Voilà, qui s'inscrit dans la lignée des plus grands titres de la chanson française. "C'est tout ce que j'écoute, la chanson française classique. Aznavour, Brel, Barbara... et ce sont tellement mes références et mes influences que pour moi c'est une grâce de pouvoir représenter la France avec une chanson comme celle-là", souligne l'artiste à BFMTV.

Et si on la compare à Edith Piaf, Barbara Pravi ne pourrait s'en agacer. "Je la comprends, la comparaison. Je suis toute petite, on a quelque de chose de commun dans la coupe de cheveux, et je pense que ça tient au fait que je suis assez mince, assez frêle, et que j'ai une voix qui porte beaucoup", explique-t-elle à la télévision d'information en continu. Pas question pour autant de se remettre en question, Barbara Pravi reste naturelle. "Je ne m'en rends pas bien compte, parce que je ne fais rien en conscience moi. Je ne fais pas attention à comment je m'habille, ma devise c'est presque Mc Donald : 'Venez comme vous êtes'", confie la jeune femme en riant à Linternaute.com.

Entre l'Iran et la Serbie, Barbara Pravi revendique ses origines et en est fière. Ses deux parents sont français, son grand-père paternel est d'origine serbe, son grand-père maternel, d'Iran. Piévic (le vrai nom de famille de Barbara Pravi) en serbe, signifie authentique, au masculin. Un nom qui lui va parfaitement et un héritage culturel qu'elle revendique. "L'Eurovision est très important pour moi parce que j'ai des origines multiples. L'Eurovision, c'est la croisée des musiques du monde. Ce sont tous ces pays qui se regroupent le temps d'une soirée, où chacun vient défendre sa culture, sa voix, son héritage", confie la jeune femme dans un communiqué de presse publié après sa nomination à la compétition.

Ce serait du jamais du depuis 1977 : une victoire de la France au concours européen de l'Eurovision. La chanteuse Barbara Pravi, porte-drapeau tricolore à la compétition qui se tiendra le 22 mai prochain à Rotterdam, est restée en tête des pronostics des bookmakers pendant toute la semaine avant la grande finale du concours. Avec 20% de chances de remporter l'Eurovision selon ces paris, la jeune chanteuse et sa chanson Voilà, devançait ainsi l'Italie, représentée par Måneskin et le titre Zitti e buoni, puis Malte, porté par Destiny et Je me casse.

A quelques jours de la grande finale, Barbara Pravi est passée de la première à la seconde, puis à la troisième et siège désormais à la deuxième place du classement des bookmakers avec désormais, selon eux, 20% de chances de l'emporter, derrière l'Italie avec 26%. Les bookmakers ont basé leurs pronostics sur les répétitions de l'Eurovision, qui ont débuté plusieurs jours avant la grande finale à Rotterdam, sur la scène de la Ahoy Arena.

"Elle ramasse la flèche laissée par Edith Piaf ou Barbara et l'envoie encore plus loin." C'est avec ces termes qu'André Manoukian évoque Barbara Pravi, la nouvelle porte-drapeau tricolore à l'Eurovision. Samedi 30 janvier 2021, la jeune artiste a été désignée à l'unanimité par le public et le jury français de l'émission Eurovision France, c'est vous qui décidez !, diffusée sur France 2, pour représenter la France au concours européen de la chanson. Il faut dire que la chanteuse de 28 ans, avec ses airs d'Edith Piaf et son charme résolument français, était la grande favorite du programme présenté par Stéphane Bern et Laurence Boccolini.

C'est donc Barbara Pravi qui sera l'ambassadrice de la France à l'Eurovision, avec un titre baptisé Voilà, qui s'inscrit dans la chanson française, sur les pas d'un Brel ou d'une Barbara. Le jury de l'émission en a d'ailleurs eu les yeux humides, à la fin de la prestation de la jeune chanteuse, qui n'en est pas à son coup d'essai. C'est d'ailleurs elle qui a écrit et composé cette chanson, avec laquelle elle défend la France.