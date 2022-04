Jeane Manson accusée de violences sexuelles : pourquoi attaque-t-elle Coline Berry ?

JEANE MANSON. Accusée par Coline Berry-Rojtman de "complicité de faits incestueux", Jeane Manson a porté plainte pour diffamation. La fille de Richard Berry doit comparaître ce vendredi.

[Mis à jour le 1er avril 2022 à 12h18] Un an après l'affaire Berry, ce vendredi 1er avril pourrait marquer un nouveau rebondissement. Au tribunal d'Aurillac, dans le Cantal, s'ouvre le procès en diffamation de Coline Berry, fille de l'acteur Richard Berry. La chanteuse américaine Jeane Manson avait porté plainte contre son ancienne belle-fille, qui l'accuse de "complicité de faits incestueux".

Il y a un peu plus d'un an, Coline Berry portait plainte contre son père pour viols sur mineure et agressions sexuelles. Jeane Manson, compagne de l'époque de l'acteur, est elle accusé d'avoir pris part à des jeux sexuels. Des accusations que la chanteuse américaine réfute, jusqu'à porter plainte pour diffamation. A noter également que la justice n'a, pour l'heure, pas tranché sur les plaintes de Coline Berry contre son père et son ancienne belle-mère. L'enquête sur ces abus présumés, confiée à la Brigade de protection de mineurs, est en cours.

"Je ne vois pas comment ce procès en diffamation peut se tenir tant que la plainte de ma cliente n'a pas été totalement traitée par la justice. Je vais demander un sursis à statuer", a souligné à ce propos Karine Shebabo, l'avocate de Coline Berry, interrogée par BFMTV. Les deux journalistes du monde, qui avaient publié le témoignage de la fille de Richard Berry, sont eux aussi visés par la plainte pour diffamation déposée par Jeane Manson.

Mardi 2 février 2021, Le Point révélait l'affaire Berry : Coline Hiegel Berry, 45 ans, a déposé plainte auprès du procureur de la République de Paris, le 21 janvier 2021. Elle accuse son père, Richard Berry de "viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et corruption de mineur", et Jeane Manson, son ancienne belle-mère, de complicité de faits incestueux alors qu'elle était encore mineure. Coline Berry décrit des faits qui se seraient passés lorsqu'elle était enfant, entre ses 6 et 10 ans. Richard Berry et Jeane Manson ont été mariés à la même période, entre 1984 et 1986. La Brigade de protection des mineurs (BPM) avait été saisie, selon Le Point et franceinfo, même si les faits seraient aujourd'hui prescrits.

Dans un message posté en story Instagram le 3 février 2021, Coline Berry écrivait : "Les mensonges de mon père ne résisteront pas à un examen minutieux de tous les éléments réunis jusqu'ici". Elle explique avoir été "embrassée par son père sur la bouche avec la langue" et avoir "du participer à ses jeux sexuels dans un contexte de violences conjugales notoires" avec Jeane Manson.

Le Monde, qui avait eu accès à la plainte, rapportait le 3 février 2021 : "Quand le couple avait la garde des enfants en fin de semaine, il leur serait arrivé, le matin après leurs ébats, de convier ceux-ci dans la chambre parentale pour des jeux sexuels. Le père de la plaignante lui aurait alors proposé de jouer à l'orchestre avec ses organes sexuels et ceux de sa partenaire (pénis, seins), les deux adultes étant nus. (…) Mme Coline Berry aurait donc été contrainte d'apposer sa bouche sur le sexe de M. Berry, le tout en présence de l'autre enfant (la fille de Jeane Manson ndlr.), et de manière répétée."

Face à ces accusations, Jeane Manson nie en bloc. Dans les colonnes du Figaro le 4 février 2021, elle se disait "sidérée et profondément blessée d'être prise à partie dans un règlement de compte familial" et souhaitait "laver son honneur". "Je n'ai jamais participé aux soi-disant jeux sexuels dont elle parle, bien sûr (...). Si j'avais eu connaissance, ou le moindre soupçon, du plus infime acte contre nature à l'encontre de Coline, j'aurais immédiatement déclenché le processus judiciaire pour en dénoncer l'auteur", assurait la chanteuse au journal.

Une défense maintenue depuis. Sur BFMTV, ce vendredi 1er avril, Jeane Manson clame toujours son innocence : "Je ne lui ai jamais fait de mal. Il faut qu'elle l'admette. J'aimerais qu'elle dise la vérité (...) Je voudrais lui dire : 'Tu sais très bien que je ne t'ai jamais fait ça, et tu sais très bien que ton père non plus'. Il faut arrêter ces mensonges."

En plus des accusations de violences sexuelles, Coline Berry affirme que la chanteuse américaine est membre de la secte des Enfants de Dieu. C'est aussi ce que l'accusée dénonce, en englobant ce fait dans sa plainte pour diffamation. Les Enfants de Dieu, appelés aussi La Famille ou La Famille internationale, est un groupe sectaire créé en 1968 aux Etats-Unis. Au cœur de nombreux scandales, liés notamment à la découverte d'incitation à la prostitution, d'inceste ou de pédophilie, la secte est dissoute en France en 1978, mais s'est reformée sous d'autres noms.

Selon Vincent Vantighem, journaliste à BFMTV, Jeane Manson avait nié faire partie de cette secte, indiquant avoir accueilli des musiciens en 1976 qui se faisaient appeler "Les enfants de Dieu" et qui faisaient effectivement partie de ce mouvement dissout depuis, mais qui continue d'avoir des fidèles.

Née le 1er octobre 1950 à Cleveland, dans l'Ohio, aux Etats-Unis, Jean Ann Manson, dite Jeane Manson, s'est fait connaître dans les années 1970 d'abord comme playmate, puis comme chanteuse. La France la découvre avec le tube Avant de nous dire adieu, écoulé à plus de 600 000 exemplaires en 1976. Son succès explose et l'Américaine, francisée, devient l'un des visages de la variété française des années 70, aux côtés de l'auteur-compositeur Jean Renard.

En 1979, Jeane Manson représente le Luxembourg au concours de l'Eurovision : elle terminera à la treizième position avec sa chanson J'ai déjà vu ça dans tes yeux. En 1984, après avoir sorti plusieurs singles, elle participe à la tournée Sud-Ouest, où elle fera la connaissance de Richard Berry.

Avant sa rencontre avec le comédien français, Jeane Manson a eu deux filles : Jennifer (connue sous le pseudonyme de chanteuse Shirel), née en 1978 de sa relation avec le producteur André Djaoui, et Marianne, née en 1988, avec le journaliste et producteur Allain Baugrain-Dugourg. C'est donc en 1984 que la chanteuse fait la rencontre de Richard Berry. Une relation houleuse et conflictuelle, qu'elle racontait dans les colonnes de Gala en septembre 2020. "Nous étions deux artistes, c'était la pire des configurations. Nous souffrions d'une situation de concurrence. Richard sait bien que je n'ai pas été heureuse dans notre histoire donc je peux en parler. Quand ça marchait pour moi, il était jaloux, et quand ça allait pour lui, je me sentais en position de faiblesse." Le couple divorce deux ans après leur mariage, en 1986.

Face à la déferlante de l'affaire début 2021, la fille de Jeane Manson, Shirel Sayegh Djaoui, évoquée par Coline Berry dans sa plainte, avait aussitôt pris la parole. La chanteuse assurait alors qu'aucun faits rapportés dans la plainte n'étaient vrais. "Moi, elle a dit que j'étais dans la chambre avec eux, je suis donc le seul témoin. J'avais donc 6 ou 7 ans et je peux vous dire que rien de tel ne s'est passé", expliquait-elle à BFMTV le 4 février 2021. Et d'ajouter, dans un post Facebook publié le même jour : "J'ai une mère qui est très protectrice qui n'aurait jamais laissé faire ça, et puis moi je ne m'en souviens pas. Je sais que les accusations de Coline sont fausses du premier au dernier mot."