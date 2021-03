Jeane Manson : Coline Berry assure qu'elle est "membre d'une secte"

JEANE MANSON. Coline Berry-Rojtman, qui accuse son père Richard Berry et son ancienne belle-mère, la chanteuse Jeane Manson, d'inceste, assure sur BFMTV que cette dernière est membre des "Enfants de Dieu", une secte "qui prône la pédophilie et l'inceste".

[Mis à jour le 04 mars 2021 à 12h56] L'affaire Berry continue. Un mois après les premières révélations sur la plainte déposée par Coline Berry contre son père et son ancienne belle-mère, la chanteuse américaine Jeane Manson, c'est sur BFMTV que la victime présumée s'est exprimée, ce jeudi 4 mars 2021. Coline Berry-Rojtman raconte ne pas garder de "très bons souvenirs" de la période où son père, le comédien Richard Berry, était en couple avec Jeane Manson, entre 1984 et 1986, période où elle passait les week-ends chez eux, en compagnie de la fille de la chanteuse, Shirel, qui serait pour la plaignante l'unique témoin des faits incestueux dont elle accuse son père et son ancienne belle-mère.

"J'en garde pas un très bon souvenir. D'abord pour ce qu'il s'est passé me concernant et puis parce que j'ai été témoin de scènes extrêmement violentes (...) les souvenirs sont terribles", explique Coline Berry à Bruce Toussaint. Face au témoignage de Shirel, la fille de Jeane Manson, qui avait assuré sur BFMTV le 4 février 2021 que rien de tout ce que rapportait Coline Berry n'était vrai, cette dernière répond : "Je comprends sa posture. Pour moi, c'est une simple posture d'image (...) il y a des témoins qui confirment exactement tout ce que nous avons partagé et qu'aujourd'hui elle nie avoir partagé. Je suis triste pour elle."

Et de détailler, concernant la chanteuse américaine avec qui Richard Berry a vécu deux ans : "Jeane Manson c'est quand même quelqu'un qui fait partie des Enfants de Dieu, une secte qui prône la pédophilie et l'inceste." Les Enfants de Dieu, appelés aussi La Famille ou La Famille internationale, est un groupe sectaire créé en 1968 aux Etats-Unis. Au coeur de nombreux scandales, liés notamment à la découverte d'incitation à la prostitution, d'inceste ou de pédophilie, la secte est dissoute en France en 1978, mais s'est reformée sous d'autres noms.

C'est Le Point qui a dévoilé l'affaire dans ses colonnes mardi 2 février : Coline Hiegel Berry, 45 ans, a déposé plainte auprès du procureur de la République de Paris, le 21 janvier 2021. Elle accuse son père, Richard Berry de "viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et corruption de mineur", et Jeane Manson, son ancienne belle-mère, de complicité de faits incestueux alors qu'elle était encore mineure. Coline Berry décrit des faits qui se seraient passés lorsqu'elle était enfant, âgée entre ses 6 et 10 ans. Richard Berry et Jeane Manson ont été mariés à la même période, entre 1984 et 1986. La Brigade de protection des mineurs (BPM) a été, selon Le Point et franceinfo, même si les faits seraient aujourd'hui prescrits.

Dans un message posté en story Instagram le 3 février 2021, Coline Berry écrit : "Les mensonges de mon père ne résisteront pas à un examen minutieux de tous les éléments réunis jusqu'ici". Elle explique avoir été "embrassée par son père sur la bouche avec la langue" et avoir "du participer à ses jeux sexuels dans un contexte de violences conjugales notoires" avec Jeane Manson.

Le Monde a eu accès à la plainte, dans laquelle il est détaillé : "Quand le couple avait la garde des enfants en fin de semaine, il leur serait arrivé, le matin après leurs ébats, de convier ceux-ci dans la chambre parentale pour des jeux sexuels. Le père de la plaignante lui aurait alors proposé de jouer à l'orchestre avec ses organes sexuels et ceux de sa partenaire (pénis, seins), les deux adultes étant nus. (…) Mme Coline Berry aurait donc été contrainte d'apposer sa bouche sur le sexe de M. Berry, le tout en présence de l'autre enfant (la fille de Jeane Manson ndlr.), et de manière répétée."

Interrogée par Le Figaro le 4 février 2021, Jeane Manson nie, comme son ex-mari, ces accusations, se dit "sidérée et profondément blessée d'être prise à partie dans un règlement de compte familial" et souhaite "laver son honneur". "Je n'ai jamais participé aux soi-disant jeux sexuels dont elle parle, bien sûr (...). Si j'avais eu connaissance, ou le moindre soupçon, du plus infime acte contre nature à l'encontre de Coline, j'aurais immédiatement déclenché le processus judiciaire pour en dénoncer l'auteur", assure la chanteuse au journal.

Jeane Manson, qui explique ne pas avoir "vu Richard depuis plus de trente ans", assure que Coline Berry "ment à [s]on propos" et à celui de son père. "Je hais toute forme de scandale. L'amour de l'autre est une valeur essentielle pour moi, et pas seulement parce que je chante dans les églises. Je dépose dès aujourd'hui une plainte contre Coline Berry. Mon avocat va s'occuper de cette affaire. Moi, je vais prier afin que la vérité éclate et lave mon honneur", conclut la chanteuse.

Née le 1er octobre 1950 à Cleveland, dans l'Ohio, aux Etats-Unis, Jean Ann Manson, dite Jeane Manson, s'est fait connaître dans les années 1970 d'abord comme playmate, puis comme chanteuse. La France la découvre avec le tube Avant de nous dire adieu, écoulé à plus de 600 000 exemplaires en 1976. Son succès explose et l'Américaine, francisée, devient l'un des visages de la variété française des années 70, aux côtés de l'auteur-compositeur Jean Renard.

En 1979, Jeane Manson représente le Luxembourg au concours de l'Eurovision : elle terminera à la treizième position avec sa chanson J'ai déjà vu ça dans tes yeux. En 1984, après avoir sorti plusieurs singles, elle participe à la tournée Sud-Ouest, où elle fera la connaissance de Richard Berry.

Avant sa rencontre avec le comédien français, Jeane Manson a eu deux filles : Jennifer (connue sous le pseudonyme de chanteuse Shirel), née en 1978 de sa relation avec le producteur André Djaoui, et Marianne, née en 1988, avec le journaliste et producteur Allain Baugrain-Dugourg. C'est donc en 1984 que la chanteuse fait la rencontre de Richard Berry. Une relation houleuse et conflictuelle, qu'elle racontait dans les colonnes de Gala en septembre 2020. "Nous étions deux artistes, c'était la pire des configurations. Nous souffrions d'une situation de concurrence. Richard sait bien que je n'ai pas été heureuse dans notre histoire donc je peux en parler. Quand ça marchait pour moi, il était jaloux, et quand ça allait pour lui, je me sentais en position de faiblesse." Le couple divorce deux ans après leur mariage, en 1986.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Face à la déferlante de l'affaire, la fille de Jeane Manson, Shirel Sayegh Djaoui, évoquée par Coline Berry dans sa plainte, a elle aussi pris la parole. La chanteuse assure qu'aucun faits rapportés dans la plainte ne sont vrais. "Moi, elle a dit que j'étais dans la chambre avec eux, je suis donc le seul témoin. J'avais donc 6 ou 7 ans et je peux vous dire que rien de tel ne s'est passé", explique-t-elle à BFMTV le 4 février 2021. Et d'ajouter, dans un post Facebook publié le même jour : "J'ai une mère qui est très protectrice qui n'aurait jamais laissé faire ça, et puis moi je ne m'en souviens pas. Je sais que les accusations de Coline sont fausses du premier au dernier mot."