"Mort de Tonton David : un AVC évoqué, une pluie d'hommages"

TONTON DAVID. Ce mardi 16 février, Tonton David est mort, a confirmé l'un de ses enfants à l'AFP dans la soirée. Connu pour être le pilier du reggae en France, le chanteur de 53 ans aurait été victime d'un AVC selon plusieurs sources.

Qu'était devenu Tonton David ? L'essentiel Le reggae français perd l'une de ses idoles. Tonton David est mort ce mardi 16 février, à l'âge de 53 ans, a confirmé son entourage auprès de l'AFP.

Les causes de la mort de Tonton David n'ont pas été précisées. Mais plusieurs sources ont évoqué un AVC qui serait survenu en gare de Metz dimanche. C'est ce qu'a indiqué notamment Le Républicain Lorrain en début de soirée, précisant alors que le chanteur était encore hospitalisé à Nancy, "dans un état critique". Tonton David aurait été en état de mort cérébrale à l'issue de son AVC, les médecins l'auraient alors maintenu en vie pour permettre à ses proches de lui faire leurs adieux, ajoute Le Républicain Lorrain.

Bien que sa mort n'ait été confirmée qu'à 21h15 ce mardi, de nombreuses personnalités ont présenté leurs hommages et condoléances sur les réseaux sociaux, saluant la mémoire d'un artiste connu et reconnu, à commencer par les artistes Pierpoljak et Nuttea, l'animateur Nikos Aliagas, Omar Sy ou encore Doc Gyneco.

Célèbre dans les années 1990, Tonton David est connu notamment pour sa chanson Chacun sa route, bande-originale du film Un indien dans la ville. En direct Recevoir nos alertes live !

23:25 - Raquel Garrido exprime sa "tristesse" sur Twitter après la mort de Tonton David FIN DU DIRECT - Si Chacun sa route restera son tube le plus célèbre, Tonton David s'est fait connaître pour son morceau Peuples du monde, et son inoubliable intro : "Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert/Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir". C'est d'ailleurs cette accroche que l'avocat et chroniqueuse Raquel Garrido a choisie pour rendre hommage à l'artiste réunionnais, dans un message ému sur Twitter. Issue d’un peuple qui a beaucoup souffert, je suis issue d’un peuple qui ne veut plus souffrir.#TontonDavid #Tristesse #RIP pic.twitter.com/KlebLVJoC5 — Raquel Garrido (@RaquelGarridoFr) February 16, 2021 22:58 - Mort de Tonton David : une "triste nouvelle désormais officialisée" Tonton David a perdu la vie, ce mardi, à 53 ans. Il serait mort des suites d'un AVC, dont il a été victime ce dimanche à la sortie d'un train en gare de Metz. Un temps démentie par son entourage, sa mort a été officialisée plus tard dans la soirée. Un décès qui a attristé l'éditorialiste et auteure Rokhaya Diallo. Triste nouvelle désormais officialisée. Repose en paix Tonton David ... https://t.co/XjXu8VgctB — Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) February 16, 2021 22:43 - Ce soir, "le blues est immense", après la mort de Tonton David Il avait marqué toute une génération. Tonton David a suscité une vague d'émotion après sa mort, dont l'annonce a généré un grand nombre d'hommages sur les réseaux sociaux. Abd Al Malik a fait part de sa tristesse dans un message mis en ligne sur Twitter dans la soirée, dans lequel l'artiste a exprimé son "blues immense". Le blues est immense ce soir ... #TontonDavid ???????? pic.twitter.com/46aGyRODa0 — Abd Al Malik (@AbdAlMalikMusic) February 16, 2021 22:31 - Sa retraite paisible, en famille, en Lorraine De son vrai nom David Grammont, Tonton David a grandi à Champiny-sur-Marne, en région parisienne. Plutôt discret depuis plusieurs années, l'artiste né à La Réunion a passé la fin de sa vie en Lorraine. Après avoir connu la gloire pour son tube Chacun sa route, le chanteur avait posé ses valises en Moselle, il y a une quinzaine d'années, avec sa famille. 22:16 - Chacun sa route, chacun son destin… Son plus gros succès C'est le succès de toute une vie : avec son morceau Chacun sa route, Tonton David s'est hissé à la troisième place du hit parade français en 1996. "Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin…". Les paroles de ce tube ont largement accaparé les ondes des radios à l'époque. Pour rappel, ce morceau entêtant était issu de la bande originale du film Un Indien dans la ville, avec Thierry Lhermitte et Patrick Timsit, un carton au box-office. 22:01 - Tonton David : l'un des premiers fidèles du rap français En plus d'être le pionnier du raggamuffin, Tonton David a accompagné l'essor du rap en France dans les années 1990. Comme le rappelle France Info, son énorme carton Peuples du monde, vendu à 100 000 exemplaires, a non seulement contribué à populariser le reggae en français, mais a aussi soutenu l'explosion du rap, en figurant sur la première compilation du genre, Rappattitude, en 1990. 21:44 - Princess Erika rend hommage à Tonton David Les hommages se multiplient pour honorer la mémoire de Tonton David, mort ce mardi à l'âge de 53 ans. L'artiste réunionnais, l'un des tauliers du reggae en France, avait collaboré sur le morceau Est-ce qu'il y a quelqu'un ?, avec Princess Erika. En signe de condoléances, la chanteuse a publié cette chanson sur Twitter, dans la soirée. https://t.co/ECNBF3ILm2 — Princess Erika (@PrincessErikaPr) February 16, 2021 21:13 - Tonton David est mort, à 53 ans Tonton David s'est bien éteint, à l'âge de 53 ans ce mardi, ont indiqué un de ses enfants et son ancien manager à l'AFP, dans la soirée. Un peu plus tôt, la famille avait affirmé auprès du Républicain Lorrain que le chanteur était hospitalisé à Nancy dans un état critique, en raison d'un AVC en gare de Metz, mais bien vivant. Les rumeurs sur sa disparition avaient été révélées dans la journée : plusieurs médias, dont Le Mouv, avaient indiqué que le pionnier du reggae était décédé, tandis que des proches de l'artiste, dont Pierpoljak et Nuttea, présentaient leurs condoléances sur Instagram. De nombreux hommages ont afflué sur les réseaux sociaux, plaçant le nom de Tonton David parmi les sujets les plus discutés. 20:45 - Dog Gyneco salue Tonton David en chanson Bien que sa mort n'ait pas été confirmée par sa famille, Tonton David continue de susciter l'engouement sur les réseaux sociaux, où son nom a été propulsé en tête des sujets les plus discutés. Si la famille a démenti sa disparition auprès du Républicain Lorrain, de nombreux artistes continuent de rendre hommage à la mémoire de l'artiste, dont le chanteur Doc Gyneco, qui a cité sur Twitter quelques mots du morceau Pour tout le monde pareil, de Tonton David. Mais d'où j'arrive man, de la cage d'escalier. J'ai des lyrics qui choquent mais c'est la réalité #tontondavid ❤????????https://t.co/BkFRpuSUUC — Doc Gyneco (@doc_gyneco) February 16, 2021 19:56 - La famille aurait démenti la mort de Tonton David Rendu célèbre pour son tube Chacun sa route, l'artiste Tonton David aurait été victime d'un AVC en gare de Metz, ce dimanche 14 février, relate Le Républicain Lorrain, qui affirme que la famille a démenti les rumeurs. Selon un ami proche du chanteur de reggae, il serait hospitalisé à Nancy "dans un état critique mais toujours en vie". 19:42 - Mort de Tonton David : son décès confirmé auprès d'un ami proche du chanteur ? D'après Jean-Marie Marchaut, journaliste culture à BFM TV, la mort de Tonton David a été annoncée "par différents artistes". Son décès aurait été confirmé auprès d'un "proche collaborateur artistique et ami du chanteur", a-t-il indiqué dans un post mis en ligne sur Twitter dans la soirée, ce mardi. La disparition de Tonton David est annoncée par différents artistes. Confirmation à l’instant auprès d’un proche collaborateur artistique et ami du chanteur https://t.co/r0OPDwRH9O — Jean-Marie Marchaut (@JMMarchaut) February 16, 2021 19:30 - Omar Sy salue la mémoire de Tonton David Si l'annonce de son décès n'a pas encore été confirmée, plusieurs personnalités ont adressé leurs hommages à la mémoire de Tonton David, qui serait décédé à l'âge de 53 ans. Dans un tweet mis en ligne dans la soirée, Omar Sy s'est attristé de la nouvelle : "Repose en Paix Tonton David. Le blues des racailles ... toute ma jeunesse", a inscrit l'acteur. Repose en Paix Tonton David ????????



Le blues des racailles ... toute ma jeunesse. https://t.co/CGbJHQcYJJ — Omar Sy (@OmarSy) February 16, 2021 19:10 - De star de la chanson à supporter du Sarreguemines F.C. En 2017, Tonton David expliquait au Parisien plancher sur un nouvel album, qui devait sortir après l'élection présidentielle et où il parlerait politique. Passionné de cheval (il en possédait deux) il est également un fervent supporter du club de football le Sarreguemines F.C. "Aujourd'hui, c'est Sarreguemines, et aussi l'équipe de mon village. Paris ne me fait plus rêver", tranchait-il dans les colonnes du journal. Et de conclure : "Maintenant, mon planning est plein : la musique, les chevaux, le PMU, le foot à Sarreguemines et ma femme qui me fait la gueule." 18:53 - Nikos Aliagas rend hommage à Tonton David La nouvelle n'a toujours pas été officialisée par les proches du chanteur, mais déjà les hommages pleuvent sur les réseaux sociaux. "Le chanteur David Grammont alias Tonton David est décédé à l’âge de 53 ans. Paix à son âme", écrit par exemple le présentateur Nikos Aliagas sur Twitter. Le chanteur David Grammont alias Tonton David est décédé à l’âge de 53 ans. Paix à son âme. https://t.co/AoJ7Sr9Ytt — Nikos Aliagas (@nikosaliagas) February 16, 2021 18:40 - "Une légende" pour le Mouv' Si les proches de Tonton David ne se sont pour l'instant pas exprimés, plusieurs médias affirment que le chanteur est bien mort. "Légende du reggae français, Tonton David nous a quittés ce mardi 16 février 2021 Une grosse pensée pour sa famille et ses proches", peut-on lire sur le compte Twitter du Mouv'. Légende du reggae français, Tonton David nous a quittés ce mardi 16 février 2021 ????????



Une grosse pensée pour sa famille et ses proches. pic.twitter.com/xlk97tv7d9 — Mouv' (@mouv) February 16, 2021 LIRE PLUS

L'annonce est désormais officielle : Tonton David est mort, ce mardi 16 février, a confirmé l'un des enfants de l'artiste auprès de nos confrères de l'AFP. Les causes exactes de sa disparition n'ont pas été communiquées auprès de l'AFP par l'entourage du chanteur. Mais d'après plusieurs sources, le chanteur de 53 ans, originaire de la Réunion et vivant en Lorraine, aurait perdu la vie des suites d'un AVC survenu ce dimanche alors qu'il descendait d'un train en gare de Metz. D'après Le Républicain Lorrain, Tonton David était hospitalisé dans un état de mort cérébrale à Nancy, à l'issue de son AVC. Les médecins l'auraient alors maintenu en vie le temps de pouvoir laisser ses proches lui faire leurs adieux. L'annonce de son décès, avant même d'être confirmée vers 21 heures par sa famille proche, avait suscité dans la journée une vague d'hommages sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnalités, dont Pierpoljak, Nuttea, Omar Sy ou encore Abd Al Malik, se sont publiquement exprimé sur Twitter pour exprimer leur vive émotion.

Né le 12 octobre 1967 à La Réunion, David Grammont de son vrai nom, s'est fait connaître dans les années 1980 avec le Sound System High Fight International, qui rassemblait plusieurs artistes, dont Nuttea. En 1994, avec son premier album, Allez leur dire, vendu à 350 000 exemplaires, il décroche une nomination aux Victoires de la musique. C'est après cette date que sa popularité explose avec la chanson Chacun sa route, utilisée dans le film à succès Un indien dans la ville. Tonton David était et restera l'un des pionniers du raggamuffin français, même s'il s'était fait plus discret ces dernières années.

Depuis son succès dans les années 1990, Tonton David était resté loin des feux des projecteurs. Dans les années 2000, le chanteur de reggae a quitté Paris pour s'installer à la campagne. Il sort un cinquième album, Babelou, en 2005, qui contient la chanson La gagne. Selon L'Est Républicain, David Grammont, le vrai nom de Tonton David, vivait depuis dans les environs de Saint-Avold, en Lorraine, avec sa femme et ses quatre enfants. "Je suis arrivé d'abord à Sarrebourg voilà une dizaine d'années car j'avais à l'époque besoin de me rapprocher de Bâle pour des raisons professionnelles. J'ai de la famille à Woippy, près de Metz, mais c'était surtout parce que je me sentais bien ici. Franchement, la Moselle, c'est exotique ! Je ne sais pas d'où ça vient, si c'est l'aspect frontalier ou autre chose, mais il règne ici un climat tout à fait particulier, qui rend la vie très agréable. Bon, et puis il faut bien reconnaître aussi que lorsqu'on a quatre enfants et une famille à nourrir, la vie est moins chère, hein…", confiait-il en 2016 au journal.

En 2017, Tonton David expliquait au Parisien plancher sur un nouvel album, qui devait sortir après l'élection présidentielle et où il parlerait politique. Passionné de cheval (il en possédait deux) il était également un fervent supporter du club de football le Sarreguemines F.C. "Aujourd'hui, c'est Sarreguemines, et aussi l'équipe de mon village. Paris ne me fait plus rêver", tranchait-il dans les colonnes du journal. Et de conclure : "Maintenant, mon planning est plein : la musique, les chevaux, le PMU, le foot à Sarreguemines et ma femme qui me fait la gueule."