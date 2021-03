Mort de Bunny Wailer : la légende du reggae, dernier des Wailers, est décédée

THE WAILERS. L'auteur, compositeur et interprète jamaïcain, Bunny Wailer, l'un des membres fondateurs du groupe The Wailers, avec Bob Marley et Peter Tosh, est mort à 73 ans.

[Mis à jour le 02 mars 2021 à 18h46] La planète reggae de nouveau en deuil. Selon une source officielle à l'AFP, le chanteur Bunny Wailer, légende jamaïcaine de la musique et fondateur des Wailers avec Bob Marley et Peter Tosh, est mort ce mardi 2 mars 2021. Il était âgé de 73 ans. Auteur, compositeur et interprète, Neville O'Riley Livingston, alias Bunny Wailer, est né le 10 avril 1947 à Kingston, capitale de la Jamaïque. Après la disparition de Bob Marley en 1981, puis l'assassinat de Peter Tosh en 1987, il était le dernier des Wailers.

Son décès a été confirmé ce jour par son manager, Maxine Stone, et par Olivia Grange, la ministre jamaïcaine de la Culture dans un communiqué de presse publié ce mardi 2 mars 2021. Pour l'heure, les causes de la mort de Bunny Wailer ne sont pas connues.

Ces dernières années, Bunny Wailer s'était fait bien plus discret sur scène ou dans les médias. Mais plusieurs mois avant sa mort, en juillet 2020, la légende du reggae enchaînait les hospitalisations après avoir été victime de deux accidents vasculaires cérébraux (AVC), rapportent plusieurs médias américains comme le magazine Rolling Stone. Le manager de Bunny Wailer a confirmé au média le décès du musicien à 73 ans à l'hôpital Medical Associates de Kingston, en Jamaïque, sans en dire plus sur les circonstances de sa mort.

C'est dans la paroisse de Saint Ann, dans un petit village jamaïcain, que Neville Livingston, qui deviendra Bunny Wailer, fait la connaissance de Bob Marley. Les deux amis d'enfance s'installent avec leur famille à Kingston, où ils découvrent la musique et rencontrent Peter Tosh. Ensemble, ils forment un premier groupe, baptisé The Juveniles, en 1963. Après plusieurs changement de nom, Bunny Wailer, Bob Marley et Peter Tosh forment The Wailers. Leur popularité grandit en Jamaïque dès 1964.

Mais après quelques succès et sorties d'albums, qui les font connaître à l'international, les trois compères s'éloignent. Bunny Wailer se lance en solo en 1974, suivi par Peter Tosh. Après la mort de Bob Marley d'un cancer en 1981, puis l'assassinat de Peter Tosh en 1987, Bunny Wailer était le dernier représentant du groupe devenu une légende du reggae mondial.

Bob Marley, Peter Tosh et Bunny Wailer resteront les trois membres légendaires du groupe The Wailers, référence mondiale du reggae. Après leur séparation, Bunny Wailer s'était consacré "carrière solo prolifique et fructueuse" à partir de 1974, rapporte le site américain spécialisé Rolling Stones. Sans ses deux comparses, le musicien jamaïcain a sorti plusieurs albums, dont trois ont été récompensés par un Grammy Award du meilleur album reggae de l'année : Time Will Tell : A Tribute to Bob Marley, Crucial! Roots Classics et Hall of Fame : Tribute to Bob Marley's 50th Anniversar.