Mort de Patrick Dupond : quand ont lieu les obsèques du danseur ?

PATRICK DUPOND. L'ancien danseur étoile Patrick Dupond est mort vendredi 5 mars 2021 à 61 ans. De nombreuses personnalités sont attendues à son enterrement.

[Mis à jour le 10 mars 2021 à 10h10] Gautier Capuçon, Anne Roumanoff, Marie-Claude Pietragalla, Cyril Atanassoff, Marie-Agnès Gillot, Camille et Julie Berthollet... Les personnalités attendues aux obsèques de Patrick Dupond sont nombreuses. Tous pourront rendre hommage à l'ancien danseur étoile de l'Opéra de Paris en l'église Saint-Roch, à Paris, la "paroisse des artistes". A en croire les informations de l'AFP, la cérémonie religieuse aura lieu jeudi 11 mars 2021 à 14h30.

Nombreux sont les musiciens, danseurs et anciens amis ou collègues de Patrick Dupond à avoir prévu de faire le déplacement, tout comme de nombreuses figures de l'Opéra de Paris, où le danseur était entré en 1980 à seulement 21 ans. Aurélie Dupont, directrice de la danse de l'Opéra et l'humoriste Anne Roumanoff s'exprimeront pour un hommage au grand danseur étoile, disparu la semaine dernière.

Patrick Dupond est mort vendredi 5 mars 2021 à l'âge de 61 ans, ont annoncé ses proches à l'AFP. L'ex-danseur étoile de l'Opéra de Paris est décédé "des suites d'une maladie foudroyante", selon sa collaboratrice et compagne Leïla Da Rocha. L'ancien danseur, en plus de sa carrière artistique, était un visage bien connu des Français, notamment pour sa participation à Danse avec les stars et La France a un incroyable talent, en tant que juré.

Depuis l'annonce de sa mort, les hommages à Patrick Dupond et à sa carrière se succèdent sur les réseaux sociaux. Dans les colonnes du Parisien, le violoncelliste Gautier Capuçon, a révélé que Patrick Dupond lui avait envoyé un texto le samedi précédant sa mort : "Il me conseillait de jeunes danseurs pour les auditions de ma prochaine tournée d'Un été en France. Il était toujours bienveillant envers tout le monde. Il s'est donné pleinement dans la transmission", a-t-il confié.

Depuis l'annonce de sa mort, tout le week-end, les hommages à Patrick Dupond se sont multipliés. Toute la famille de Danse avec les stars, dont il avait fait partie du jury, pleure l'un de ses membres, notamment Chris Marques qui publie une photo sur les réseaux sociaux, Marie-Claude Pietragalla qui pleure un "ami", un "partenaire", un "compagnon de route" et "un être d'exception", quand Jean-Marc Généreux se souvient d'"un grand danseur, un grand artiste... un grand homme." La chaîne TF1 a elle aussi rendu hommage à Patrick Dupond dans un message posté sur Twitter : "TF1 est très triste d'apprendre le décès de Patrick Dupond, l'un des plus grands danseurs étoile français reconnu dans le monde entier, que nous avons eu l'honneur et le plaisir d'accueillir comme juge de Danse Avec Les Stars. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches." L'humoriste Anne Roumanoff, la journaliste Claire Chazal, Shy'm, Dorothée... Des dizaines de personnalités et des milliers d'anonymes ont salué la mémoire du danseur, mort à 61 ans.

Pour l'heure, les circonstances précises du décès de l'ancien danseur étoile Patrick Dupond n'ont pas été rendues officielles. Toutefois, selon l'entourage de l'artiste, ce dernier était malade. "L'ex-danseur étoile de l'Opéra de Paris et star de la danse Patrick Dupond est décédé vendredi à l'âge de 61 ans des suites d'une 'maladie foudroyante'", peut-on lire dans le communiqué de l'Agence France Presse. "Patrick Dupond s'est envolé ce matin pour danser avec les étoiles", a affirmé sa collaboratrice Leïla Da Rocha à la même source. "Il est décédé à la suite d'une maladie foudroyante", a-t-elle dit, précisant qu'il était "malade depuis quelques mois".

En janvier 2000, Patrick Dupond, alors âgé de 41 ans, avait été victime d'un accident de la route qui, en plus d'avoir failli lui coûter la vie, lui avait laissé de terribles séquelles à l'ancienne étoile de l'Opéra de Paris. "J'ai perdu connaissance au volant de ma voiture dans une ligne droite, sur l'autoroute, entre Le Havre et Paris. Je revenais de l'île de Ré où j'avais passé quinze jours à démazouter des plages après la catastrophe écologique de l'Erika. Après avoir sauvé trois mille oiseaux, ce sont mes ailes qui se sont brisées", avait-il expliqué dans l'émission Toute une histoire sur France 2 le 5 mai 2014.

Et de détailler : "J'ai été polytraumatisé, j'ai eu plusieurs fractures du crâne, des vertèbres et cervicales explosées, une paralysie partielle et le premier pronostic qui a été donné, c'était une paraplégie et une paralysie partielle." Le danseur de ballet expliquait alors que c'est grâce à sa détermination et à sa compagne, Leïla Da Rocha, qu'il avait réussir à se relever.

"C'est un être de lumière. Elle m'a sauvé la vie. Je remonte sur scène grâce à elle, à son amour, sa volonté, son opiniâtreté", déclarait le danseur à Libération en 2011 à propos de sa relation avec Leila Da Rocha, avec qui il vit depuis 2004. Ancienne basketteuse professionnelle, cette dernière s'est reconvertie dans la danse sacrée orientale. "Notre relation est de l'ordre du divin. Elle est fusionnelle. Ça n'a rien à voir avec une histoire de cul. Rien à voir avec l'amour que je porte à mon mari", confiait-elle au même journal en 2011. Le couple vivait dans l'Aisne, où l'ancienne étoile donnait des cours à Soissons.