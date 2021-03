Yohann Malory accusé d'agressions sexuelles : qui est le parolier ?

Yohann Malory, connu pour avoir été le parolier de Johnny Hallyday, Jenifer ou Matt Pokora, a été mis en examen jeudi 11 mars 2021 pour agressions sexuelles et viol aggravés par l'administration de drogue.

Le #Musictoo, le mouvement de libération de la parole #Metoo, dans le domaine de la musique, continue. Yohann Malory, connu notamment pour avoir été le parolier d'artistes français célèbres comme Johnny Hallyday, Jenifer ou Matt Pokora, a été mis en examen jeudi 11 mars 2021 pour agressions sexuelles et viol aggravés par l'administration de drogue. Selon les informations du Parisien, l'artiste est "sorti libre de sa garde à vue, mais a été placé sous contrôle judiciaire." Quatre victimes présumées l'accusent "d'agressions sexuelles aggravées par l'administration de substance nuisible, de viol et d'administration de substance nuisible avec préméditation ou d'agression sexuelle et administration de substances nuisibles avec préméditation." Yohann Malory a été placé sous le statut de témoin assisté (entre le statut de témoin et une mise en examen) à l'égard d'une cinquième plaignante.

Yohann Michel, plus connu sous le nom de Yohann Malory, est un auteur, compositeur, interprète et parolier français, né le 10 janvier 1985 à Antananarivo, à Madagascar. Il arrive en France à l'âge de neuf ans et se passionne plus tard pour le rap. Dès 2007, il commence à collaborer avec Matt Pokora, avec qui il continuera de travailler pendant des années sur différents projets. Yohann Malory a également composé plusieurs titres pour Jenifer, notamment Appelle la police mon amour, L'Amour & moi, Mademoiselle fume, Prisonnière, Hello et Mes nuits parus en 2012 sur l'album L'Amour et moi. Viennent ensuite plusieurs collaborations avec Miossec, Chimène Badi, Yannick Noah, Louane, Yodelice ou encore Johnny Hallyday.

Cinq femmes témoignent contre Yohann Malory

L'auteur, compositeur, interprète et parolier âgé de 36 ans, a donc été placé en garde à vue mercredi matin à la 1re DPJ (police judiciaire), à Paris, dans le cadre d'une enquête ouverte dès le 19 octobre dernier. Au total, cinq femmes, dont plusieurs artistes, ont déposé plainte à l'automne 2020 "pour des infractions de nature sexuelles allant jusqu'au viol, associées à l'administration de drogue lors de soirées", peut-on lire dans les colonnes du Parisien. La première femme a avoir mis en cause Yohann Malory est Lola Le Lann, une artiste de 24 ans, Lola Le Lann, avait annoncé l'annulation de la sortie de son premier album le 6 octobre, auquel le parolier avait participé. La jeune femme expliquait alors avoir reçu plusieurs témoignages contre Yohann Malory.

La première victime présumée à avoir porté plainte est la mannequin, Charlotte Lemay, comme le relatait déjà Le Parisien en février dernier. Yohann Malory nie les faits qui lui sont reprochés et a porté plainte pour dénonciation calomnieuse, expliquant au journal subir "un préjudice immense" et se disant "innocent". "Mon nom a été sali", conclut-il dans l'article.